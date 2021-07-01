 ألمانيا.. حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام يدخل حيز التنفيذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2021

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ألمانيا.. حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام يدخل حيز التنفيذ

بدأ اليوم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن حظر منتجات البلاستيك، التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة مثل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر وغيرها.

منتجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

بدأ اليوم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تطبيق الاتفاق بشأن حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام.

من المقرر أن تختفي من ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الأسواق اعتبارا من اليوم السبت (الثالث من يوليو/ تموز 2021)، حسبما تنص قاعدة فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات الطعام البلاستيكية منذ عام 2019.

مختارات

ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير للحد من استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة الوزن، لما لهذه الأكياس من أضرار على البيئة، وخاصة البيئة البحرية. وقد تشمل التدابير فرض غرامات أو حتى حظر على استخدامها في بعض الحالات.

يسعى الاتحاد الأوروبي لحظر استخدام المواطنين للأكياس البلاستيكية، لما لها من تأثير على نضوب النفط والأضرار على حياة الحيوانات والكائنات البحرية كما يقول الخبراء والذين يوصون باستخدام الأكياس الليفية عوضاً عنها.

ويؤثر الحظر، على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وأعواد التقليب وأعواد مسحات القطن وعصي البالونات البلاستيكية. ولم يعد مسموحا بتداول عبوات وأكواب مشروبات مصنوعة من الستايروفوم في الأسوق.

واعتبارا من الآن سيتعين على تجار التجزئة استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الزجاج أو المعدن. ولا يزال من الممكن بيع المنتجات أحادية الاستخدام التي لا تزال متوفرة. ويفترض الاتحاد الألماني للتجارة أنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" سيحتاج القطاع إلى بيعها دون أن يفصح الاتحاد عن كميات محددة.

وبالإضافة إلى حظر المواد المذكورة أعلاه، سيُفرض في ألمانيا وضع ملصقات خاصة بالمنتجات التي تُستخدم مرة واحدة، والتي لا توجد عروض بديلة لها. وتشمل هذه منتجات النظافة الشخصية وأكواب السفر المصنوعة من البلاستيك والسجائر ذات المرشحات البلاستيكية.

وتهدف الملصقات إلى تحذير المستهلكين من الأضرار البيئية التي يسببها البلاستيك وإرشادهم إلى التخلص الصحيح منها. وتقع مسؤولية التنفيذ الوطني لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حظر أدوات المائدة البلاستيكية على عاتق الدول الأعضاء. ووفقا لمتحدثة باسم البرلمان الأوروبي، لن تتوفر بيانات أكثر موثوقية بشأن وضع التنفيذ إلا بعد الموعد النهائي في 3 تموز/ يوليو الجاري.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

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