 ألمانيا- حبس المشتبه به بجريمة الدهس في الكرنفال على ذمة التحقيق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2020

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أخبار

ألمانيا- حبس المشتبه به بجريمة الدهس في الكرنفال على ذمة التحقيق

قرر الادعاء العام الألماني سجن المشتبه به في جريمة الدهس بمدينة فولكمارسن بولاية هيسن على ذمة التحقيقات. ويواجه الشاب الألماني المشتبه به اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في إصابة آخرين، إضافة لإعاقة المرور بشكل خطير.

صورة لموقع اعتداء الدهس بمدينة فولكمارسن بولاية هسن

أوقع اعتداء الدهس في ولاية هيسن الألمانية أكثر من 60 إصابة

صدر في ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء (25 شباط/فبراير 2020) أمرٌ بسجن المشتبه به في جريمة الدهس التي وقعت أمس بمدينة فولكمارسن بولاية هيسن وتسببت في إصابة أكثر من 60 شخصاً، جراح بعضهم خطيرة، على ذمة التحقيقات. ويواجه الشاب الألماني (29 عاما) المشتبه به اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في إصابة آخرين، إضافة لإعاقة المرور بشكل خطير، حسبما أكد الادعاء العام في فرانكفورت مساء اليوم.

مختارات

وتتراوح أعمار المصابين بين عامين و85 عاما، ويبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للإصابة في تلك الجريمة 20 طفلا، أي ثلث عدد المصابين تقريبا. ويتلقى 35 شخصا من المصابين العلاج في المشفى، حسب تصريح للشرطة في كاسل القريبة من فولكمارسن، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المشفى. 

وقبل ذلك أعلن متحدث باسم النيابة العامة أن النتائج الأولية لتحليل الكحول لدى السائق جاءت سلبية. ولم تأت بعد نتائج تحليل المخدرات. وكانت مجلة "دير شبيغل" قد ذكرت أمس أن السائق كان في حالة سكر عند ارتكابه جريمته. 

وكان القضاء قد فتح أمس الاثنين تحقيقا في "محاولة قتل". ولم تضع النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الإرهاب يدها على الملف، ما يشير إلى أن السلطات ترجح عملاً متعمداً من غير أن يكون اعتداء إرهابياً. وأعلنت النيابة العامة في بيان "إننا نحقق في كل الاتجاهات"، مشيرة إلى أنه ليس بوسعها في الوقت الحاضر إعطاء معلومات حول دوافع المشتبه به.

وصرحت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاثنين بأن الشواهد الأولية تفيد بأن منفذ الجريمة لم يكن معروفاً كمتطرف. وفي الوقت نفسه، كشفت معلومات لـ(د.ب.أ) بأن هذا الشخص كان معروفا للشرطة بجرائم توجيه إهانات والتعدي على حرمات المنازل وجرائم الإكراه.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس شرطة فرانكفورت، غيرهارد بيريسفيل، أمس الاثنين أنه تم إلقاء القبض على شخص ثان في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة الدهس. غير أن بيريسفيل أكد على هامش فعالية في فرانكفورت أنه من غير الواضح للشرطة ما إذا كان يمكن التعامل مع هذا الشخص على أنه مشتبه به أم مجرد شاهد. ورفض كبير وكيلي الادعاء العام، ألكساندر بادله، الإجابة على سؤال من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بشأن الشخص الذي ألقي القبض عليه.

خ.س/ص.ش(د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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