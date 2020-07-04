 ألمانيا: حاملو تأشيرات ″شنغن″ المنتهية يجب عليهم المغادرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

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أخبار

ألمانيا: حاملو تأشيرات "شنغن" المنتهية يجب عليهم المغادرة

مع حلول نهاية الشهر الحالي، ستطلب ألمانيا من كافة الأجانب الحاملين تأشيرات منطقة "شنغن" منتهية الصلاحية مغادرة البلاد، بعد أن سمحت ببقائهم على أراضيها استثنائياً بسبب جائحة كورونا.

كانت ألمانيا قد سمحت لمن انتهت تأشيراتهم بالبقاء ضمن حدودها استثناءً بسبب جائحة كورونا (أرشيف)

كانت ألمانيا قد سمحت لمن انتهت تأشيراتهم بالبقاء ضمن حدودها استثناءً بسبب جائحة كورونا (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن على الأجانب الحاملين لتأشيرة "شنغن" منتهية الصلاحية مغادرة ألمانيا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وذكرت الوزارة الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) في بيان أن اللائحة الاستثنائية لتقنين إقامة حاملي التأشيرات منتهية الصلاحية لمنطقة التنقل الحر "شنغن" لن يتم تمديدها إلى ما بعد الثلاثين من الشهر الحالي، موضحة أن ألمانيا تعود بذلك إلى "الوضع الطبيعي المنصوص عليه في القانون".

يُذكر أن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أقر القاعدة الاستثنائية في أبريل/ نيسان، عندما أصدرت العديد من الدول حظراً على دخولها بسبب جائحة كورونا، وأُلغيت معظم الرحلات الجوية. وكان المرسوم الاستثنائي ساري المفعول في البداية حتى 30 يونيو/ حزيران، ثم تم تمديده ثلاثة شهور أخرى.

مختارات

قررت الحكومة الألمانية إلغاء تحذير السفر لعشرات الدول الأوربية بدء من منتصف الشهر الجاري. وأرجأت القرار بشأن إسبانيا والنرويج. وجاء في ورقة محاور أن الحكومة الألمانية لن تعيد مواطنيها حال تم فرض حظر صحي محتمل في الخارج.

تتأهب مجموعة من الدول الأوروبية لفتح حدودها على الأرجح منتصف يونيو/ حزيران بعد القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا. لكن ذلك لن يشمل كل الفئات ولا كل المناطق.

وجاء في بيان الداخلية الألمانية أنه في غضون تلك الفترة، تحسنت خيارات السفر الدولي بشكل كبير وبوجه عام، مشيرة إلى أن الحظر بالنسبة للمواطنين لم يعد موجوداً في أي دولة، لذلك لن يُجرى تمديد اللائحة مرة أخرى.

وذكرت الوزارة أنه في الحالات القليلة التي لا تزال مغادرة البلاد فيها مستحيلة بسبب ظروف خاصة، "يمكن العثور على حل مرض مع الخيارات الحالية بموجب قانون الإقامة حتى تصبح المغادرة ممكنة".

وقال متحدث باسم الوزارة إنه لا توجد حالياً خطط محددة للعودة إلى الرقابة على الحدود الألمانية، والتي طبقها زيهوفر مؤقتاً لاحتواء الجائحة.

يُذكر أن الوزارة أمرت بفرض رقابة على الحدود بالتزامن مع القيود التي فُرضت على السفر في مارس/ آذار الماضي، وانتهت هذه الرقابة مجدداً في يونيو/ حزيران الماضي.

ي.أ/ ع.ش (د ب أ)

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


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