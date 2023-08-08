ألمانيا - جدل بشأن ترحيل أقارب العشائر الإجرامية

على خلفية مقترح تقدمت به وزارة الداخلية الألمانية، ردّت إيرينه ميهاليك، المديرة التنفيذية للشؤون البرلمانية لحزب الخضر، الشريك فيالإئتلاف الحاكم، عبرصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (الثامن من آب/ أغسطس 2023)، أن حزبها "وافق على إصلاح ممارسة الترحيل وجعلها أكثر فعالية" غير أن "الأمر المحسوم بالنسبة لنا (حزب الخضر) أن اللوائح الخارجة عن سيادة القانون لن تكون محلّ نقاش مطلقا. وينطبق هذا أيضا على الإجراءات التي تعامل أقارب غير مدانين لمجرمين بنفس الطريقة التي تعامل بها مجرمين".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد اقترحت في ورقة نقاشية تنفيذ عمليات ترحيل طفيفة لأفراد مما يطلق عليه "الهياكل العشائرية". وينص الاقتراح على إمكانية ترحيل أفراد من جماعات تابعة للجريمة المنظمة مستقبلا "بغض النظر عن الإدانة الجنائية"، على أن يكون الترحيل ممكنا إذا كانت الحقائق تبرر الاستنتاج بأن شخصا ما كان أو لا يزال جزءا من منظمة إجرامية. يعني ذلك أنه تعديلا قانونيا وفق المقترح سيسمح بترحيل أشخاص بغض النظر عن وقوع هؤلاء تحت طائلة القانون أو ارتكبوا انتهاكات قانونية كبيرة بشكل لافت للنظر، أم لا.

وأوضحت الوزارة في الورقة أن هناك لائحة مماثلة تسري على أعضاء أي جمعية تدعم الإرهاب. وفي ردٍّ على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الوزارة إن اللائحة المقترحة تلبي رغبة بعض الولايات والقيادات البلديات". ومن المنتظر أن تبحث الوزارة بالتفصيل مع البلديات والقيادات البلدية ما إذا كانت هذه اللائحة متناسبة وما إذا كان من الممكن تحقيق الهدف منها بدون تداعيات جانبية غير مرغوبة".

و.ب/ح.ز (د ب أ)