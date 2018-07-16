ألمانيا.. "جاستن المغربي" المطلوب للعدالة وسر ابتسامته الغامضة

الأمر محير بعض الشيء: رجل يبلغ من العمر 38 عاماً يبدو مبتسماً في الصورة التي أخذتها له الشرطة في أيار/ مايو الماضي. في مثل هذه الظروف قد مالا يدعو إلى الابتسامة. هل هو الغرور أم العجز؟

هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط الشرطة الصور للمتهم الألماني من أصل مغربي باعتبار أن ملفه يحفل بالكثير من الجرائم والجنح والتجاوزات، من بينها المخدرات والتعدي على الممتلكات والتسبب بأضرار جسدية وقيادة السيارة دون رخصة وغيرها. وبلغ مجموع الجرائم والجنح والمخالفات 15 قضية مختلفة وصدرت أحكام سابقة بحقه.

وقد نشرت الشرطة الثلاثاء الماضي صورة للشخص المعني بعد أن أطلق النار على شخص آخر (28 عاماً) مسبباً له جراحاً خطيرة. وحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" الألمانية اليوم الخميس (التاسع من آب/ أغسطس 2018) فإن العديد من المواطنين تقدموا بالعديد من الأدلة والمعلومات التي قد تساعد بالقبض عليه.

وقد أختفى أثر الجاني وأحد الشركاء المحتملين منذ حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة كولونيا في العشرين من تموز/ يوليو الماضي. وصرحت المتحدثة باسم النيابة العامة في كولونيا ناتالي نوين لصحيفة "إكسبرس" تعقيبا على الحادث "نجري التحقيقات في جميع الاتجاهات. ونفحص الآن المعلومات التي وصلتنا من المواطنين بعد نشر الصورة"، حسب ما صرحت.

وقد علمت الصحيفة الألمانية أن المغربي، الذي يبلغ طوله 170 سنتيمتراً ويسمي نفسه "جاستن المغربي" نظراً لحبه لقبعة المغني الشهير جاستن بيبر. ويحمل المتهم جاستن الجنسية المغربية، وقد ولد في أحد ضواحي مدينة كولونيا الألمانية، كما أنه من عشاق قيادة الدراجات النارية وهو ينتمي لأحد الأندية المخصصة لهذا الغرض.

خ.س/ع.أ.ج