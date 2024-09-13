ألمانيا - توقيف سوري بشبهة التخطيط لاعتداء على جنود

أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ في جنوب ألمانيا توقيف سوري يبلغ 27 عاما، يشتبه في أن له صلات بأوساط إسلاموية متطرفة، بتهمة الإعداد لهجوم بساطور ضد جنود من الجيش الألماني.

قال ممثلو الادعاء الألماني في ميونيخ بجنوب ألمانيا اليوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2024) إن السلطات اعتقلت سوريا يشتبه في تبنيه أيديولوجية إسلامية متطرفة، ويفترض أنه خطط لقتل جنود ألمان باستخدام ساطورين في بلدة هوف بجنوب ألمانيا.

وذكر بيان صحفي للنيابة العامة أن المتهم (27 عاما) حصل على ساطورين بطول 40 سنتيمترا تقريبا، وأنه كان يخطط لمهاجمة جنود من الجيش الألماني في هوف بمنطقة "فرانكن العليا" بولاية بافاريا، أثناء تناولهم الغداء في فترة الراحة وقتل أكبر عدد ممكن منهم.

وأضاف البيان أن "المتهم أراد من خلال هذا العمل جذب الانتباه وخلق شعور بعدم اليقين بين السكان".

وتقع بلدة هوف على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال مدينة نورمبرغ.

ووفقا للبيانات، يواجه السورياتهامات بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرض الدولة للخطر. ومع ذلك، فإن افتراض البراءة يظل ساريا حتى إثبات الإدانة النهائية.

وأصدر قاضي التحقيقات مذكرة توقيف بحق المشتبه به صباح اليوم الجمعة، ويقبع الآن في الحجز. ويواصل المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونخ التحقيق في القضية.

سلسلة من الهجمات وتدابير مضادة

يذكر أن أجهزة الأمن الألمانية وُضعت في حالة تأهب وشددت ألمانيا من الضوابط الحدودية بعد هجمات قاتلة بسكاكين وقعت في الآونة الأخيرة وكان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن هجوم بسكين وقع في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس/ آب وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وتم القبض على المشتبه به بتنفيذ الهجوم وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

وفي الأسبوع الماضي استهدفت محاولة هجوم القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونيخ، وتبين أن منفذها نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما ومعروف بتعاطفه مع الإسلامويين.

وفي الأسبوع نفسه حاول ألباني يبلغ من العمر 29 عاما، يشتبه في أنه متطرف إسلاموي، الدخول بالقوة مسلحا بساطور إلى قسم للشرطة في بلدة في جنوب غرب ألمانيا بنية مهاجمة عناصر الشرطة قبل أن يتم القبض عليه.

وأعادت هذه الأحداث مخاطر وقوع هجمات ينفذها إسلامويون متطرفون في ألمانيا إلى الواجهة ودفعت حكومة المستشار الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس إلى الإعلان عن تدابير جديدة لمحاربة المتطرفين الإسلامويين وتشديد سياسة الهجرة.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)