ألمانيا- توقيف خمسة شرطيين بعد تهديد بذبح ابنة محامية تركية

تحقق السلطات الألمانية مع خمسة شرطيين، متهمين بتشكيل خلية يمينية متطرفة، تقاسمت صور أدولف هتلر وشعار الصليب المعقوف مع مجموعة على تطبيق واتس آب، وهددت بـ"ذبح" ابنة محامية ذات أصول تركية. وقررت السلطات توقيف أربعة شرطيين وشرطية رهن التحقيق.

وافتضح أمر المجموعة بعد تهديد بـ"ذبح" ابنة المحامية البالغة عامين في رسالة فاكس أرسلها مجهول، على ما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر نيو برسه" اليومية.

ووصفت الرسالة المحامية سيدا باساي-يلديز، التي دافعت عن مسلحين إسلاميين مشتبه بهم، بـ"الخنزيرة التركية القذرة". وتلقت المحامية الرسالة مطلع آب/ أغسطس الفائت، وحملت توقيع "ان اس يو 2.0"، في إشارة الى خلية نازية تدعى "المنظمة الوطنية الاشتراكية السرية" سبق أن قتل أعضاؤها ثمانية مهاجرين أتراك.

وأفادت المحامية باساي-يلديز، التي تدافع أيضا عن ضحايا أعمال عنصرية ارتكبتها المجموعة السرية، أنّها تتلقى تهديدات بشكل روتيني، لكن ما صدمها أنّ الرسالة تضمنت اسم ابنتها وعنوانها.

وأحالت المحامية الرسالة على الشرطة، التي فتحت تحقيقا موسعا خلص إلى أنّ شرطيين دخلوا في شكل غير قانوني قاعدة بيانات محطة القطار في فرانكفورت للحصول على بياناتها الشخصية، على ما ذكرت الصحيفة.

وشمل التحقيق مداهمة منازل الشرطيين ومصادرة جهاز كومبيوتر وأقراص ذاكرة وهواتف جوالة، أدت إلى كشف المجموعة النازية على تطبيق واتس آب.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)