 ألمانيا- توقعات بانكماش الاقتصاد وماس لا يمانع الإلزام بالكمامات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2020

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ألمانيا- توقعات بانكماش الاقتصاد وماس لا يمانع الإلزام بالكمامات

بينما ارتفعت أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في ألمانيا، دعا وزير الخارجية إلى عدم "الاقتتال على معدات الحماية أو أجهزة التنفس أو الكمامات". وتوقع حكماء الاقتصاد انكماش الاقتصاد الألماني بشكل كبير.

بوابة براندبورغ الشهيرة في برلين وقد اختفى من أمامها تقريبا الزائرون (مارس/ آذار 2020)

الإجراءات التي فرضتها الحكومة الألمانية من أجل إبطاء سرعة تفشي فيروس كورونا في ألمانيا جعلت الشوارع الألمانية شبه فارغة.

بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يخضع سكان ألمانيا (83 مليون نسمة) لإجراءات عزل تسمح بالتنقلات غير الأساسية بشكل كبير، وتعد أقل حدة من تلك المطبقة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.

وأعرب وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر، ووزراء داخلية الولايات الألمانية، عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الرامية إلى تقليص انتشار الفيروس.ونقلت وزارة الداخلية الاتحادية عن الوزراء قولهم خلال مؤتمرهم الذي تم عقده عبر الهاتف اليوم الاثنين (30 مارس/ آذار 2020) إنه يجب "الإبقاء على هذه التدابير وتنفيذها بكل حسم".

وقال زيهوفر: "نحن لا نزال في بداية الجائحة، ولا ينبغي أن نلغي بشكل سابق لأوانه التدابير اللازمة لقطع سلسلة العدوى"، مضيفا "لذلك أحث كل المواطنين على عدم التراخي واستمرار التمسك بالقيود على المخالطات، وهذا أمر ضروري وإجباري لإنقاذ الأرواح".

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إجراءات مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا مستمرة حتى 20 نيسان أبريل

ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات

ووصل عدد حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في ألمانيا بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين إلى ما يقرب من 62 ألف حالة، وفقا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالالتهاب الرئوي الجديد 512 حالة، إضافة إلى أربعة سواح ألمان بالخارج.

وسجلت التحليلات ارتفاعا ملحوظا في ولاية بافاريا بـأكثر من 14 ألف و133 حالة وفاة، وولاية شمال الراين فيستفاليا بما لا يقل عن 14 حالة إصابة و125 حالة وفاة. ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر من هذه الأعداد المعلنة بسبب الحالات التي لم يتم تسجيلها بعد.

ماس لا يمانع الإلزام بارتداء كمامات

وأبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم ممانعته لإلزام المواطنين بارتداء كمامات عند التسوق على سبيل المثال كما فعلت الجارة النمسا. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" في عدد اليوم الاثنين، قال ماس: "إنه يجب أيضا ضمان أن الكمامات مناسبة لحماية الشخص والآخرين، متابعا أنه "لن يجدي شيئا عندما يتم وضع أي شيء على الوجه ليس له أي تأثير وقائي".

ودعا ماس إلى التعاون الدولي في مجال إنتاج وتوزيع الأدوات الطبية في أزمة كورونا "فلا ينبغي الاقتتال أو الحرب على معدات الحماية أو أجهزة التنفس الاصطناعي أو الكمامات".

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شركة تتحول من تصنيع الملابس الرياضية إلى إنتاج الأقنعة الطبية

"حكماء" الاقتصاد يتوقعون انكماشاً "كبيراً"

مختارات

وذكر فريق من مستشاري الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد الاثنين أن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ستتسبب بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة ما بين 2,8% إلى 5,4% قبل أن يعاود الانتعاش مرة أخرى العام المقبل.

وقالت لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاد إن "الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير في 2020" وإن مدى الانكماش "سيعتمد على نطاق ومدة الاجراءات الصحية والانتعاش اللاحق".

وحض عضو الفريق آخيم تروغر برلين على التنسيق مع الحكومات في أوروبا وغيرها بشأن التدابير الصحية والاقتصادية لوضع أسس الانتعاش في الاقتصاد المترابط للغاية في ألمانيا.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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