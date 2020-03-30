ألمانيا- توقعات بانكماش الاقتصاد وماس لا يمانع الإلزام بالكمامات

بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يخضع سكان ألمانيا (83 مليون نسمة) لإجراءات عزل تسمح بالتنقلات غير الأساسية بشكل كبير، وتعد أقل حدة من تلك المطبقة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا.

وأعرب وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر، ووزراء داخلية الولايات الألمانية، عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الرامية إلى تقليص انتشار الفيروس.ونقلت وزارة الداخلية الاتحادية عن الوزراء قولهم خلال مؤتمرهم الذي تم عقده عبر الهاتف اليوم الاثنين (30 مارس/ آذار 2020) إنه يجب "الإبقاء على هذه التدابير وتنفيذها بكل حسم".

وقال زيهوفر: "نحن لا نزال في بداية الجائحة، ولا ينبغي أن نلغي بشكل سابق لأوانه التدابير اللازمة لقطع سلسلة العدوى"، مضيفا "لذلك أحث كل المواطنين على عدم التراخي واستمرار التمسك بالقيود على المخالطات، وهذا أمر ضروري وإجباري لإنقاذ الأرواح".

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك إجراءات مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا مستمرة حتى 20 نيسان أبريل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aB0i إجراءات مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا مستمرة حتى 20 نيسان أبريل

ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات

ووصل عدد حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في ألمانيا بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين إلى ما يقرب من 62 ألف حالة، وفقا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالالتهاب الرئوي الجديد 512 حالة، إضافة إلى أربعة سواح ألمان بالخارج.

وسجلت التحليلات ارتفاعا ملحوظا في ولاية بافاريا بـأكثر من 14 ألف و133 حالة وفاة، وولاية شمال الراين فيستفاليا بما لا يقل عن 14 حالة إصابة و125 حالة وفاة. ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر من هذه الأعداد المعلنة بسبب الحالات التي لم يتم تسجيلها بعد.

ماس لا يمانع الإلزام بارتداء كمامات

وأبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم ممانعته لإلزام المواطنين بارتداء كمامات عند التسوق على سبيل المثال كما فعلت الجارة النمسا. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" في عدد اليوم الاثنين، قال ماس: "إنه يجب أيضا ضمان أن الكمامات مناسبة لحماية الشخص والآخرين، متابعا أنه "لن يجدي شيئا عندما يتم وضع أي شيء على الوجه ليس له أي تأثير وقائي".

ودعا ماس إلى التعاون الدولي في مجال إنتاج وتوزيع الأدوات الطبية في أزمة كورونا "فلا ينبغي الاقتتال أو الحرب على معدات الحماية أو أجهزة التنفس الاصطناعي أو الكمامات".

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك شركة تتحول من تصنيع الملابس الرياضية إلى إنتاج الأقنعة الطبية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3a6Dl شركة تتحول من تصنيع الملابس الرياضية إلى إنتاج الأقنعة الطبية

"حكماء" الاقتصاد يتوقعون انكماشاً "كبيراً"

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وذكر فريق من مستشاري الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد الاثنين أن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ستتسبب بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة ما بين 2,8% إلى 5,4% قبل أن يعاود الانتعاش مرة أخرى العام المقبل.

وقالت لجنة "الحكماء" المؤلفة من خبراء اقتصاد إن "الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير في 2020" وإن مدى الانكماش "سيعتمد على نطاق ومدة الاجراءات الصحية والانتعاش اللاحق".

وحض عضو الفريق آخيم تروغر برلين على التنسيق مع الحكومات في أوروبا وغيرها بشأن التدابير الصحية والاقتصادية لوضع أسس الانتعاش في الاقتصاد المترابط للغاية في ألمانيا.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)