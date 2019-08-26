 ألمانيا توظف السخرية والفكاهة على يوتيوب لمواجهة التطرف الإسلاموي | ثقافة ومجتمع | DW | 27.08.2019

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا توظف السخرية والفكاهة على يوتيوب لمواجهة التطرف الإسلاموي

بالسخرية والفكاهة تواجه هيئة "حماية الدستور"، جهاز الأمن الداخلي في ألمانيا، التطرف الإسلاموي في ولاية شمال الراين فيستفاليا. "جهادي فول" اسم قناة تم إطلاقها على يوتيوب بهدف التوعية من خلال الضحك.

Symbolbild zu den Anwerbeversuchen der radikal-islamistischen IS Islamischer... (picture-alliance/dpa)

أطلقت ولاية شمال الراين فيستفاليا قناة ساخرة على شبكة يوتيوب بهدف توعية الشباب من خطر التطرف السلفي. والمشروع ترعاه هيئة "حماية الدستور"، جهاز الأمن الداخلي في ألمانيا، في أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، ويتألف من قسمين: قسم ساخر بعنوان "جهادي فول" وقسم آخر معني بنشر مواد جادة بهدف التثقيف والتوعية.

وتم عرض الحلقات الثلاث الأولى من البرنامج في معرض الألعاب الإلكترونية "جيمسكوم" 2019 في مدينة كولونيا، كبريات مدن الولاية بغرب ألمانيا. وكانت مواضيع الحلقات الثلاث عبارة عن مزيج  بين الكوميديا الساخرة وطرح الأفكار المتطرفة بشكل فكاهي يعكس تفاهتها وعدم جديتها وبعدها عن الواقع وخطر الإرهاب الإسلاموي، حسب البيان الصحفي الذي نشر بهذا الخصوص.

أما الجزء الآخر من القناة والذي ينطلق بثه يوم الثلاثاء (27 أغسطس/آب) والذي سيتناول الجوانب الجدية في الموضوع، حيث يقارن ما بين المواضيع الواردة في الجزء الساخر الفكاهي مع الواقع ومع المعطيات الملموسة في الحياة. ومن المقرر أن يتم خلال السنة الأولى من البث إنتاج 32 شريط فيديو ساخر مع 16 شريط فيديو واقعي بمعطيات حقيقة. وتُقدر تكاليف المشروع بحوالي 500.000 يورو.

فيديو "جهادي فول" عليه أن يثبت جدارته

في واحد من أشرطة الفيديو الأولى يلتقي يميني شعبوي متطرف بإسلاموي متطرف في الشارع. الاثنان يحاولان إقناع المارة بتصوراتهما الإيديولوجية المختلفة والمتناقضة مع بعضها. وفجأة يكتشف الشابان أنهما متفقان في مخاوفهما ويشتركان في وجهة نظر واحدة تتعلق بالجنس والتعامل مع المرأة، فيقرران التأخي فيما بينهما.

YouTube (Reuters/D. Ruvic)

قناة "جهادي فول" السخرية والفاكاهة في مواجهة التطرف الديني

وفي شريط آخر، يتم تسليط الضوء على برنامج وهمي بعنوان "وداعا سوريا"، حيث يحاول متطرف عائد من سوريا تنظيم تحديات حياته في ألمانيا من جديد بعد سنوات قضاها في الجهاد مع تنظيم إرهابي ويريد أن يفتتح مشروع "بار للشيشة". وعندما يعبر صديق له عن شكوكه من جدوى المشروع، يقيم الجهادي العائد الحد على صديقة ويرجمه، فقط لأنه تعود على هذه الممارسة.

وحصدت أشرطة الفيديو الثلاثة لحد الآن 11.000 مشاهدة و424 مشاركة دائمة. أما التعليقات فكانت متباينة: البعض صرح بتمتعه بمحتواها، فيما عبر آخرون عن استيائهم لتبذير المال العام على هذه الأمور.

متطرفونلا يزالون نشطاء في الولاية

من جانبه، قال وزير الداخلية في الولاية، هيربرت رويل في توضيح صحفي: "إن الهزيمة العسكرية التي لحقت بتنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" (داعش) لا تعني أن خطر 3100 متطرف سلفي في أكبر ولايات ألمانيا من حيث السكان قد تلاشى". وتابع الوزير "لا يزالون يمارسون نشاطهم ويستغلون كل القنوات ليوقعوا بالشباب في شباكهم. ولهذا السبب من المهم استخدام ذات المنصة لمكافحة تطرف الشباب". وأوضح الوزير المحافظ من حزب ميركل "أن دائرة حماية الدستور التي تأخذ مهمة الوقاية من التطرف بجدية لا يمكن لها أن تترك مثل هذه المنصة دون استغلالها". وأضاف رويل "علينا أن نكون هناك حيث تتواجد المجموعة المستهدفة".

مبادرة لا يمكن الاستغناء عنها

وتعتبر جوانا غولسورك، الباحثة لدى منظمة "أفق"، المتخصصة في الإجراءات الوقائية من خطر التطرف الإسلاموي وكراهية الإسلام، مبادرة القناة الساخرة جيدة، لكن الأمر كله مرتبط في نظرها بالواجهة التي تمثلها. وإذا كان الهدف هو الوصول إلى الشريحة الصحيحة من الشباب، فلا بد من التعاون مع المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي "انفلووينسر" بدلا من التعاون مع مؤسسات حكومية، حسب تعبيرها.

Düsseldorf: Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويتسفاليا هيربرت رويل

وتابعت الباحثة أن منظمة "أفق" تعاونت في الماضي بشكل ناجح تماما مع نجوم الكوميديا على الشبكة. لكنها أكدت من جانب آخر على أهمية مشاريع مثل „Say My Name"  والذي أطلقه المركز الاتحادي للتربية السياسية، ويهدف إلى محاربة التطرف لدى النساء والفتيات في عمر ما بين 14 عاما 25 عاما. ففي مثل هذه الفيديوهات يتم الحديث عن الهوية والانتماء والتطرف.

من جانبه، قال المؤرخ والخبير في الشؤون الإسلامية كريستيان اوستهولد لـ DW "إن القناة الساخرة أمر مهم في مكافحة التطرف، لكنه من المهم بمكان أيضا، أن يتم دمج شخصيات من الجاليات الإسلامية المعروفة في مثل هذه المشاريع. وتابع المتحدث "من نواقص هذه المشاريع هو أن منصات اليوتيوب يتم استخدامها بشكل أساسي من دعاة سلفيين يعرفون كيف يوهمون الشباب بشكل فعال".

الاندماج بالدرجة الأولى

وكشفت منظمة "أفق" أن مشاريع الوقاية والتوعية هذه يمكن لها أن تنجح بشكل أكبر، إذا لم تكن تقتصر فقط على خطر الإسلامويين، كأن تضاف إليها مواضيع مثل الديمقراطية والهجرة. وتقول الخبيرة جوانا "بدلا من أن نقول لشخص ما بشكل متعال، "سأريك كيف يعيش الإنسان"، من الأفضل أن نتعامل بشكل متساوي". وتتابع جوانا "أن التطرف ينتج عن شعور بعدم القيمة في المجتمع وعدم الانتماء إليه".

ويشارك المؤرخ كريستيان أوست هولد هذا الرأي، ويضيف "الناس كائنات مجتمعية تسعى للحصول على اعتراف المحيطين بها". ويتابع المؤرخ قائلا، عندما يشعر بعض الناس بأنهم ليسوا جزءا من المجتمع يبتعدون عنه ويصبحون هدفا لتأثير الدعاة السلفيين الذين يقولون لهم "لستم أنتم المسلمون المشكلة، المشكلة هي في المجتمع الكافر من حولكم".

مشاهدة الفيديو 22:24

مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها

مدة بث قناة "جهادي فول" مفتوحة

بالنسبة للخبيرة جوانا، فإن الطريق المفضل لمكافحة التطرف في المجتمع يكمن في منح الشباب في ألمانيا الفرصة والإمكانية بأن يشعروا بأنهم جزءا من المجتمع لأن الواقع في مجمله لا يعكس ذلك. وتقول جوانا في ختام حديثها: "عندما يرى بعض الشباب أن آبائهم يعيشون منذ 20 عاما في ألمانيا ولا يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، فيشعرون حينئذ بأنهم مهمشون".

ومن غير المعروف المدة التي ستستمر فيها القناة الساخرة "جهادي فول" في البث. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويتسفاليا يقول في حديث  لـ DW: "إن الوزارة ستتابع مدى تقبل الجمهور  لهذه القناة، قبل البت في أمر تمديدها لعام آخر".

لويسه رايت/ حسن ع. حسين

 

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

تقرير أمني: المتطرفون يتنافسون على النفوذ في بريمن  

ألمانيا- القبض على سلفيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

في حملة مداهمات في عدد من المدن بوسط ألمانيا، احتجزت السلطات 11 شخصا وبدأت في التحقيق معهم للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم باستخدام سيارة وبنادق بهدف قتل أكبر عدد ممكن من "الكفار"، على حد قولهم، حسب النيابة في فرانكفورت. (22.03.2019)  

"أبو دجانة".. من طالب جامعي إلى أبرز وجوه السلفية في ألمانيا

يُعد من أبرز خطباء المشهد السلفي في ألمانيا. ومنذ حظر جمعية "الدين الحق" ابتعد "أبو دجانة"عن الأضواء، إلا أنه ما يزال ناشطاً. DW التقت الواعظ السلفي وتسلط الضوء في التقرير التالي عن خلفيات السلفية في ألمانيا وحاضرها. (22.10.2018)  

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها  

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