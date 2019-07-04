 ألمانيا: توجهات جديدة في مكافحة ″العائلات الإجرامية العربية″ | سياسة واقتصاد | DW | 26.09.2019

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سياسة واقتصاد

ألمانيا: توجهات جديدة في مكافحة "العائلات الإجرامية العربية"

في التقارير السنوية السابقة للمكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة كان الحديث يجري عن جرائم ذات خلفية إثنية، لكن المكتب بدأ في تقريره لعام 2018 يتحدث عن "العائلات الإجرامية" بشكل رسمي. تسمية جديدة لمشكلة قديمة؟ لماذا؟

Symbolbild | Festnahme | Verhaftung | Polizei in Deutschland (picture-alliance/dpa/Bildfunk/J. Neudecker)

ملاحقة "العائلات الإجرامية" باتت تأخذ حيزا واسعا من اهتمام السلطات القضائية والأمنية فيما يخص مواجهة الجريمة المنظمة في ألمانيا. هذا ما أكد عليه وزير الداخلية هورست زيهوفر أثناء تقديمه، رفقة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولغر مونش، التقرير السنوي عن وضع الجريمة المنظمة في ألمانيا.

وإذا كانت تقارير السنوات السابقة تتحدث عن جرائم ذات خلفية إثنية، فإن التقرير الجديد غير هذه التسمية وفتح خانة جديدة في مصطلحاته وبات يتحدث عن "جرائم العائلات". وهي الظاهرة التي نالت اهتماما إعلاميا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، حيث قامت الشرطة ورجال التحريات الجنائية بمداهمات عديدة وبقوة كبيرة غير معتادة في مثل هذه الحلات استهدفت منازل ومتاجر وأشخاصا يشتبه بتورطهم في عالم الجريمة المنظمة، بينها عائلات عربية معروفة في برلين وفي مدن ألمانية أخرى.

والتقرير الجديد لعام 2018 أشار إلى حجم الأموال التي جنتها "العائلات الإجرامية" في خضم نشاط إجرامي لسنة واحدة وحددها بحدود 28 مليون يورو، فيما شكلت تجارة المخدرات وتهريبها والسرقة والسطو والدعارة أبرز مصادر كسب المال من قبل تلك العائلات الإجرامية.

من جانبها أشارت صحيفة "برلينر تسايتونغ" في عددها الصادر الأربعاء (25 أيلول/سبتمبر 2019) إلى أن برلين أصبحت مركزا كبيرا لنشاط الجريمة المنظمة، حيث كانت حصتها من مجموع القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة 59 قضية من إجمالي 535 قضية في عموم ألمانيا. ولكن قبل برلين كانت الولايات الكبيرة، مثل شمال الراين ويستفاليا بعدد 107 قضايا وبافاريا 78 قضية، حسب ما ورد في التقرير السنوي للمكتب الاتحادي، في صدارة المناطق الألمانية فيما يخص حجم الجرائم المنظمة فيها.

Deutschland Berlin PK Horst Seehofer und Holger Münch (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر مع مدير مكتب مكافحة الجريمة مونش

دور العائلات الإجرامية من أصول عربية

وحسب صحيفة "برلينر تسايتونغ"، فإن لبعض العائلات العربية تأثيرا ودورا كبيرين في عالم الجريمة المنظمة، ولهذا وضع المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هذا النشاط العائلي الإجرامي في خانة خاصة به شملت نحو 45 قضية تتعلق بجرائم منظمة تم تحديدها وفق طبيعة الجرائم وهيكلية التنظيم العائلي لمرتكبيها والطابع الأبوي لهذه العائلات.

وتقول الصحيفة إن جرائم العائلات تنطلق من أفراد في عائلات كبيرة من أصول عربية، فيما تمارس عائلات أخرى أيضا جرائم منظمة ذات طابع عائلي تنحدر من يوغسلافيا السابقة وتركيا. وتنحصر معظم جرائم بعض أفراد العائلات العربية، حسب الصحيفة، في تجارة المخدرات، إلى جانب جرائم تتعلق بالعقارات.

الأرقام تثير تساؤلات

مختارات

تواصل الشرطة الألمانية تحقيقاتها في مشاجرة كبيرة بين عائلتين عربيتين كبيرتين في برلين، شلّت حركة المرور في شوارع منطقة نويكولن البرلينية التي غصت بالمتفرجين على مجرياتها الدموية. (18.08.2019)

فيما كان يسير في الشارع بعد منتصف الليل، هاجمته مجموعة من الشباب وشتموه ثم اعتذروا منه. فأخبر عائلته التي انتقمت له بهجوم جماعي على صالون حلاقة، ما خلف أضرارا مادية وإصابة عدة أشخاص في المحل. (17.06.2018)

فمن مجموع 45 قضية تورط فيها نحو 654 شخصا، كانت بينها 27 قضية تتعلق بعائلات عربية أو تركية، بينها 17 قضية لوحدها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بغرب ألمانيا، حسب معطيات التقرير السنوي لمكتب مكافحة الجريمة. وفي هذا السياق قال رئيس المكتب هولغر مونش "في برلين وحدها هناك خمس عمليات تتعلق بتحريات كبيرة ومعقدة ومتشابكة ضد أفراد عائلات إجرامية من أصول عربية وتركية".

وأشار المسؤول الأمني إلى أن هذه العائلات كبيرة جدا تضاهي بحجمها حجم العصابات الروسية والقوقازية. يشار إلى أن العصابات الروسية والقوقازية تنظم وتدار من قبل أشخاص منفردين، مقارنة مع العصابات العربية والتركية ذات التركيبة العائلية الأبوية.

وإذا ألقينا نظرة على حجم الأضرار المادية التي تسببت بها الجريمة المنظمة بإجمالها والتي بلغت مجموعها 691 مليون يورو(قرابة 720 مليون دولار)، فإن مبلغ 28 مليون يورو التي كسبتها العائلات الإجرامية بشقيها العربي والتركي لا يشكل ثقلا كبيرا في الظاهرة. لكن مكافحة العائلات الإجرامية من أصول عربية وتركية لها دوافع أخرى أوجزها وزير الداخلية زيهوفر بجملة واحدة حيث قال "مجتمعات موازية إجرامية لا يجوز أن توجد في بلدنا".

Deutschland, Berlin: Razzia gegen Clan-Mitglied wegen Verstoß gegen Waffengesetz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

حملات مداهمة لا تنقطع منذ اشهر ضد العائلات الإجرامية

رفض سلطة الدولة

الموقف المتشدد والواضح للوزير يعبر في جوهره عن صحوة متأخرة للدولة الألمانية التي تجاهلت لعقود طويلة ظاهرة العائلات الإجرامية وتركيبتها البنيوية، ما ساهم في ترسيخ هذه الهياكل الاجتماعية وفرض سيادتها على هامش المجتمع بعيدا عن مجتمع الأغلبية وباتت اليوم تشكل تحديا حقيقيا لدولة القانون، كما يقول رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولغر مونش.

وأضاف المسؤول الأمني أن "العائلات الإجرامية ترفض الدولة وممثليها وتسعى إلى فرض سيادتها العائلية على المناطق التي تتواجد فيها وتخرق النظام وتسعى لفرض قواعدها على المجتمع برمته". وتابع مونش "لذلك يجب علينا مواجهة هذه الظاهرة بكل الوسائل القانونية وكل الوسائل الفعلية المتوفرة لدينا لنغير مجرى هذا التطور".

بيد أن عضو مجلس بلدية مدينة إيسن بولاية شمال الراين ويستفاليا أحمد عميرات، وهو سياسي من حزب الخضر وله أقارب تورط بعضهم في الجريمة المنظمة، يعرب عن اعتقاده بأن هناك نوعا من التضخم في التعامل مع أرقام ومعطيات الجريمة المنظمة الواردة في التقرير السنوي. مشيرا إلى أن الأرقام تظهر حالة عادية من وضع الجريمة لا ترتقي لتكون ظاهرة ملفتة مقارنة مع حجم الجرائم في المجالات الأخرى.

ويعترف عميرات البالغ من العمر 34 عاما وهو من أصول لبنانية بأن هناك من أقاربه ممن تورط في الجريمة المنظمة ويرى سببا مباشرا لتورط بعض أفراد العائلات العربية يتعلق بطبيعة القيم الأخلاقية لبعض العائلات ذات الطابع الأبوي والتي تشعر بالتهميش وبعيدة عن الاندماج منذ الثمانينات من القرن الماضي.

Infografik Clan-Kriminalität nach Staatsangehörigkeit AR

ويشير في حديث مع محطة تلفزيون وإذاعة "WDR" بغرب ألمانيا إلى أن عائلته، على سبيل المثال، لم تر في الجريمة المنظمة سبيلا للعيش والتطور في المستقبل، لذلك نأت بنفسها من محيط الجريمة المنظمة واهتمت بتربية الأطفال ومستقبلهم في إطار المجتمع الألماني والفرص المتاحة فيه للجميع.

كما أوضح عميرات أن الظاهرة بحاجة إلى معالجات سياسية واجتماعية، طبعا إلى جانب مكافحة الجريمة المنظمة دون شك، ولكن بعيدا عن الحسابات السياسية الشعبوية. وأشار إلى أن الأحزاب المحافظة تنظر إلى هذه القضية من منظار التنافس مع اليمين الشعبوي الذي يتخذ من ظاهرة الجريمة المنظمة وتورط بعض العائلات العربية والتركية فيها ذريعة لنشر الخوف والتهجم على دولة القانون ووصفها بأنها غير قادرة على حماية المجتمع.

مواصلة مطاردة العائلات الإجرامية

ومهما كانت الأسباب وراء تشديد القبضة على مشهد العائلات الإجرامية في ألمانيا، فإن أمرا واحدا بات واضحا للعيان ويتمثل في أن الدولة الألمانية ستواصل مطاردتها لها بلا هوادة، حسب ما يتضح من هيكلية المؤسسات المشاركة في هذه المطاردة.

وكل هذه التغييرات الكبيرة على المستوين الاتحادي والمحلي تبعث بإشارة واحدة وواضحة للعائلات الإجرامية مفادها: أن ضغط المطاردة سيبقى مرتفعا كل يوم، حيث سنشهد يوميا تقريبا عمليات مداهمة للمناطق التي تنشط فيها تلك العصابات وسيتم مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى جانب سعي السلطات المحلية لسحب حق رعاية الأطفال من العائلات التي تتورط أفرادها في الجريمة المنظمة.

حسن ع. حسين

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

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