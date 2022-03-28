ألمانيا توافق على تسليم دبابات من التشيك إلى أوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية على تسليم دبابات قتالية من جمهورية التشيك إلى أوكرانيا. وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الجمعة (الأول من أبريل/ نيسان 2022) أن الأمر يتعلق بـ58 دبابة من مخزون جيش جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (ألمانيا الشرقية). وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم منح تصريح بتسليم هذه الدبابات لأوكرانيا.

ووفقا لتقرير "دي فيلت"، فإن الدبابات من طراز "PbV501-" (المعروفة سابقا باسم BMP1-) مزودة بمدافع وبنادق آلية، وكانت جزءا من المعدات القياسية لجيوش حلف وارسو. وأصبحت الدبابات في حوزة القوات المسلحة الألمانية بعد إعادة توحيد شطري ألمانيا، وتم تسليمها أولا للجيش السويدي في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ثم باعتها السويد لاحقا لشركة تشيكية، والتي تحاول الآن بيعها للجيش الأوكراني.

ويتطلب إتمام عمليات البيع موافقة ألمانية. وذكرت الصحيفة أن رفض الحكومة الألمانية منح هذه الموافقة سابقا تسبب في جدل سياسي. وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت آم زونتاغ"، أرادت الشركة التشيكية من قبل بيع نفس الدبابات للجيش الأوكراني في عام 2019، وتم تقديم طلب رسمي بذلك إلى الحكومة الألمانية في ذلك الحين. وبسبب ما يسمى "شرط المستخدم النهائي"، لا يجوز بيع الأسلحة التي جاءت في الأصل من الجيش الألماني لأطراف ثالثة إلا بتصريح من الحكومة الألمانية.

وفي عام 2019 رفضت الحكومة الألمانية منح تصريح ببيع هذه الدبابات لأوكرانيا. وفي ذلك الوقت، قررت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل عدم تسليم أي أسلحة إلى أوكرانيا من أجل عدم تعريض الحوار مع روسيا للخطر. وجاء في التقرير أنه لن يتم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا على الفور لأنه يتعين إصلاحها أولا، وسيستغرق هذا الأمر بضعة أسابيع.

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شولتس: بوتين غير مطلع بشكل سليم على مجريات الحرب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مدونة صوتية للإعلامية الألمانية إيفا شولتس إنه على قناعة بأن "الرئيس الروسي غير مطلع بشكل سليم" (على مجريات الحرب في أوكرانيا)، وأضاف: "بعض أجهزته تحجب عنه الكثير من الحقائق. على سبيل المثال، عدد الجنود الروس الذين ماتوا في هذه الحرب".

وأكد شولتس أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء الصراع، لا يمكن لروسيا أن تكون منتصرة، وقال: "هذه الحرب لا تدمر أوكرانيا فحسب، بل تدمر أيضا مستقبل روسيا"، مؤكدا أنه بدون حل سلمي، لن يكون لروسيا أي فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية معقولة لعقود قادمة.

وكان رئيس مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية "جي.سي.إتش.كيو" وهي وكالة استخباراتية وأمنية، قال أمس الخميس إن مستشاري بوتين يخشون إخباره بالحقيقة، مضيفا أنه يتعين رغم ذلك أن يتضح للكرملين حجم سوء التقدير. وكانت الحكومة الأمريكية قد أدلت في السابق بتصريحات مماثلة، مستندة إلى معلومات استخباراتية، مضيفة أن بوتين شعر بخداع من الجيش الروسي، ما أدى إلى توترات بين رئيس الكرملين والقيادة العسكرية.

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن بوتين قد أعفى على الأرجح بعض مستشاريه من مهامهم خلال الحرب في أوكرانيا وأنه عزل نفسه. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس: "هناك مؤشرات على أنه أقال بعض مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، مشيرا في المقابل إلى أنه ليس هناك "الكثير من الأدلة القوية" على ذلك.

ع.ش/ خ.س (د ب أ)