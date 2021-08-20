ألمانيا تواصل عمليات الإجلاء و"تهديدات إرهابية في كابول"

وصفت وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور الوضع في العاصمة الأفغانية كابول بأنه متوتر للغاية وأكدت أن هناك تهديدات إرهابية متزايدة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين (23 أغسطس/ آب 2021): "لدينا عدد لا يُصدق من اللاجئين في المدينة، ولدينا وضع إمداد متدهور، كما نواجه تهديدات متزايدة من جماعات إرهابية أخرى". ولم تذكر الوزيرة أي تفاصيل أخرى.

ولقي مسؤول أمني أفغاني حتفه في اشتباك اندلع بين قوات أمن أفغانية وجنود ألمان وأمريكيين مع مهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية لمطار كابول.

وأوضحت الوزيرة "عندما تنتهي هذه المهمة، سأفكر بنفسي بعناية شديدة في أي مسؤولية أتحملها، وما المسؤولية التي أوفيت بها وأين، وما التي ربما لم أوف بها - وما هي الاستنتاجات التي يجب أن استخلصها منها شخصيا". مؤكدة أنها تريد التركيز على مهمة الإجلاء أولا، وقالت: "أنا صاحبة سلطة الإمرة والقيادة، ويجب أن أكون حاضرة في المقدمة حيثما تجري مثل هذه المهمة العسكرية الخطيرة، التي أرسلت الناس إليها".

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعربت أمس الأحد عن مخاوفها من هجوم يشنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المطار أو في محيطه. وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية: "التهديد حقيقي وخطير ومستمر"، مضيفا أنه يتم أخذ التحذيرات "بأقصى درجات الجدية".

وأعلن الجيش الألماني في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم أن الاشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين. ولم تسفر الأحداث عن إصابة أي جندي ألماني.

واعترفت كرامب-كارنباور بسوء تقديرها للوضع في أفغانستان. وكتبت في رسالة إلى نواب البرلمان الألماني تم الكشف عنها مطلع هذا الأسبوع: "في بداية الأسبوع الماضي، لم يتوقع أحد في المجتمع الدولي أن تسقط كابول دون قتال في نهاية الأسبوع.. تقييمنا للوضع كان خاطئا وافتراضاتنا حول قدرات واستعداد المقاومة الأفغانية ضد طالبان كانت مفرطة في التفاؤل".

من جهته قال المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن للصحفيين في برلين اليوم الاثنين إن ألمانيا أجلت عبر جسر جوي من مطار كابول قرابة 3000 شخص ينتمون إلى 43 دولة.

وأضاف أن من بين من تم إجلاؤهم 143 ألمانيا ونحو 1800 أفغاني وقرابة 350 من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، رويترز)