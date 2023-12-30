ألمانيا- تواصل ارتفاع عدد حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي

وفق نتائج استطلاع حديث فإن حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي للأموال واصلت الارتفاع في ألمانيا مع الإعلان عن 470 هجوماً، فيما بلغ حجم الضرر المادي الناجم عن هذه الجرائم أكثر من 110 مليون يورو.

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية استمرار عدد حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي عند مستوى مرتفع.

وفيما أفادت العديد من مكاتب مكافحة الجريمة بحدوث تراجع طفيف في عدد هذه الحالات، أعلنت ولايات أخرى ارتفاعها. ولا تزال لم تتوافر بعد بيانات خاصة بعام 2023.

يذكر أن عدد الحالات المعلن حتى الآن يزيد عن 470 هجوماً، ونظراً لأن المحققين في الولايات يحددون تواريخ مختلفة لإعداد التقارير عن هذه الأعداد، من غير الممكن القول بعد ما إذا كان عدد حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي في العام الحالي قد وصل إلى مستوى العام الماضي.

وبحسب الشرطة الألمانية، سجلت حالات تفجير ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا في 2022 رقماً قياسياً جديداً بـ 496 حالة.

من جانبها، أعلنت جهات التحقيق في ولاية سكسونيا السفلى عن حدوث تراجع ملحوظ في عدد هذه الحالات في العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات وصل إلى 36 هجوماً حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 68 جريمة تم تسجيلها في مجمل العام الماضي.

وسجل مكتب مكافحة الجريمة في بافاريا 21 حالة تفجير لماكينات الصرف حتى وقت قصير قبل نهاية العام الحالي، مقابل 37 حالة في العام الماضي. كما أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا بحدوث تراجع طفيف في عدد هذه الحالات، وكذلك ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

في المقابل، أعلنت ولاية شلزفيغ-هولشتاين عن حدوث ارتفاع طفيف في عدد هذه الحالات؛ وأعلنت ولاية مكلنبورغ-فوربومرن أن عدد هذه الحالات وصل حتى الخامس من الشهر الجاري إلى خمس حالات مقابل عدم تسجيل أي جريمة من هذا النوع في 2022، وتسجيل خمس حالات في عام 2021.

وأعلنت ولاية بادن-فورتمبرغ عن وصول عدد هذه الحالات إلى ما لا يقل عن 40 حالة مقارنة بـ 34 حالة في 2022، كما أعلنت ولاية هيسن عن تسجيل رقم قياسي من هذه الجرائم بـ 60 جريمة.

ووفقاً للرابطة العامة لشركات التأمين الألمانية، فإن حجم الضرر المادي الناجم عن هذه الجرائم بلغ أكثر من 110 مليون يورو مشيرة إلى أن الضرر المادي الذي يحدث للماكينات والمباني غالباً ما يكون أكثر خطورة من الضرر الناجم عن سرقة الأموال.

ويبلغ عدد ماكينات الصرف الآلي في ألمانيا نحو 55 ألف ماكينة.

ع.ح/ ع.ج.م. (د.ب.أ)