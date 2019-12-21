ألمانيا تواجه معضلات لترحيل الأجانب المرفوضة طلباتهم

قال قائد الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم (الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أنه بالنظر إلى العدد الكبير من طالبي اللجوء المرفوضة، هناك عدد قليل للغاية من الأماكن المخصصة للأشخاص الذين يجب إبقاؤهم قيد الاحتجاز قبل الترحيل.

وقال رومان إنه بينما هناك نحو 248 ألف شخص يواجهون الترحيل لبلد ثالث، هناك 577 موقعا فقط في أنحاء البلاد لإبقائهم فيها قبل أن يتم ترحيلهم من ألمانيا. لكن تم منح نحو 119 ألف شخص إقامة قبل الترحيل حيث ترى السلطات أنه لا يوجد سبب لإبعادهم حاليا من البلاد.

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وأعرب وزراء داخلية الولايات عن أسفهم لكون طالبي اللجوء المرفوضين يصعب العثور عليهم ويقولون إن السلطات يجب أن تحتجزهم قبل ترحيلهم. وبحسب تقرير لمجموعة فونكه الإعلامية، قامت الشرطة الاتحادية الألمانية بترحيل عدد أقل من الأشخاص هذا العام مقارنة بعام 2018. وخلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تشرين أول/أكتوبر 2019، سجلت السلطات 20996 عائدا، بما يقل بنحو ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتقوم ألمانيا بتسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأفغانية كابول لنقل طالبي اللجوء المرفوضين كما تسير رحلات إلى إيطاليا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)