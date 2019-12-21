 ألمانيا تواجه معضلات لترحيل الأجانب المرفوضة طلباتهم | أخبار | DW | 25.12.2019

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أخبار

ألمانيا تواجه معضلات لترحيل الأجانب المرفوضة طلباتهم

تكافح ألمانيا من أجل ترحيل الأجانب الذين ترفض طلبات لجوئهم. يذكر أن غالبية طالبي اللجوء المرفوضين يصعب العثور عليهم ويقولون إن السلطات يجب أن تحتجزهم قبل ترحيلهم.

Flugzeug überfliegt Stacheldraht (imago/Future Image)

قال قائد الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم (الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أنه بالنظر إلى العدد الكبير من طالبي اللجوء المرفوضة، هناك عدد قليل للغاية من الأماكن المخصصة للأشخاص الذين يجب إبقاؤهم قيد الاحتجاز قبل الترحيل.

مختارات

ضمن برنامج تدريب خاص في مكتب وكالة العمل، استطاع اللاجئ السوري علي عيسو أن يعمل هناك. علي الذي كان يتردد على مكاتب العمل من أجل الحصول على عمل أو مساعدة، أصبح هو من يقدم المساعدة والمتابعة للألمان ولغيره من اللاجئين. (24.12.2019)

رغم العمل بوتيرة أسرع وتذليل بعض العقبات، بشأن منح تأشيرة لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، لم يصل عدد هذه التأشيرات إلى الرقم الذي حددته الحكومة، ولا تزال هناك آلاف الطلبات قيد الدراسة. (20.12.2019)

وقال رومان إنه بينما هناك نحو 248 ألف شخص يواجهون الترحيل لبلد ثالث، هناك 577 موقعا فقط في أنحاء البلاد لإبقائهم فيها قبل أن يتم ترحيلهم من ألمانيا. لكن تم منح نحو 119 ألف شخص إقامة قبل الترحيل حيث ترى السلطات أنه لا يوجد سبب لإبعادهم حاليا من البلاد.

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وأعرب وزراء داخلية الولايات عن أسفهم لكون طالبي اللجوء المرفوضين يصعب العثور عليهم ويقولون إن السلطات يجب أن تحتجزهم قبل ترحيلهم. وبحسب تقرير لمجموعة فونكه الإعلامية، قامت الشرطة الاتحادية الألمانية بترحيل عدد أقل من الأشخاص هذا العام مقارنة بعام 2018. وخلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تشرين أول/أكتوبر 2019، سجلت السلطات 20996 عائدا، بما يقل بنحو ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتقوم ألمانيا بتسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأفغانية كابول لنقل طالبي اللجوء المرفوضين كما تسير رحلات إلى إيطاليا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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