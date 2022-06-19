ألمانيا تواجه تقليص الغاز الروسي بتدابير طارئة لترشيد الاستهلاك

ستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة اليوم الأحد (19 يونيو/ حزيران).

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

وتأتي هذه الخطوة ردا من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة "غازبروم" الروسية خفضا في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

وعلّق وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان "إنه أمر مرير لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز".

وتشمل حزمة الإجراءات التي أُعلنت الأحد، نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقا لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني. كذلك، يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "ك.ف.في" لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد.

وكان رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، كلاوس مولر قد أكد في تصريحات صحفية أن روسيا تتبع استراتيجية واضحة في خفض إمدادات الغاز.

وقال مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "روسيا تورد كميات أقل بكثير من الغاز لألمانيا وأوروبا منذ أيام. هذا من شأنه أن يزعجنا ويرفع الأسعار. لهذا السبب تنظم الحكومة الألمانية (استيراد) المزيد من الغاز المسال، كما دخل قانون تخزين الغاز حيز التنفيذ. توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء هو أمر مُلح اليوم".

وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية. وقد تم تبرير ذلك بالتأخير في إصلاح توربينات الضاغط. وصنف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك هذا الخفض على أنه ذو دوافع سياسية. وكانت غازبروم خفضت في السابق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 40% من الحد الأقصى للإنتاج.

وبحسب الوكالة الألمانية للشبكات، فإن الشركات المتضررة من عدم التسليم يمكنها حاليا شراء هذه الكميات من أماكن أخرى في الأسواق. وذكرت الوكالة أن أسعار الجملة ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض العرض واستقرت مؤخرا عند مستوى أعلى، مضيفة أنه لا يزال من الممكن تخزين الغاز. وتبلغ مستويات التخزين الحالية في ألمانيا حوالي 56.7 بالمائة. ولخص هابيك الوضع قائلا "أمن الإمدادات مضمون" لكن "الوضع حساس".

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب، د ب ا)