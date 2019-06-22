 ألمانيا: تهديد سياسي اشتراكي بالقتل عبر بندقية مزيفة | أخبار | DW | 29.06.2019

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أخبار

ألمانيا: تهديد سياسي اشتراكي بالقتل عبر بندقية مزيفة

في إطار موجة تهديدات يتلقاها سياسيون من مختلف الأحزاب، تلقى أحدة قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في ولاية سكسونيا بشرق البلاد، طردا مجهولا يحتوي على بندقية مزيفة كتعبير عن تهديده بالقتل من قبل مجهولين.

Deutschland Landesparteitag SPD Sachsen Spitzenkandidat Martin Dulig (picture-alliance/dpa/P. Endig)

في إشارة إلى تهديده بالقتل، تلقى سياسي ألماني طردا من مجهول يحتوي على بندقية مزيفة. وذكر السياسي مارتن دوليغ، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا، شرقي البلاد، اليوم السبت (29 حزيران/يونيو)، أن الطرد أُرسل إلى عنوان سكنه الخاص.

مختارات

كشف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن المتهم بمقتل فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل والمعروف بمواقفه الداعمة للاجئين قد اعترف بجريمته التي قام بها وعلى ما يبدو منفردا، كما يدعي. (26.06.2019)

تطلق على نفسها "ثورة كيمنتس"، إنها مجموعة يمينية متطرفة انطلقت من شرق ألمانيا بهدف إسقاط حكومة المستشارة أنغيلا ميركل بالقوة، حسب تحقيقات النيابة الاتحادية. النيابة حركت دعوى ضد المجموعة بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية. (25.06.2019)

وقال دوليغ /45 عاما/ إن هذه ذروة جديدة غير مقبولة من التهديدات والإهانات والشتائم، التي يتعرض لها على نحو متزايد منذ عام 2015. وبحسب البيانات، وصل الطرد، الذي يحوي نسخة مقلدة طبق الأصل من البندقية الهجومية "جي 36" التي تنتجها شركة "هيكلر أند كوخ" الألمانية، في منتصف أيار/مايو الماضي. وذكر دوليغ أن الشرطة تجري تحقيقاتها في الواقعة. وقال دوليغ، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد المحلي في ولاية سكسونيا، إن مثل هذه التهديدات لن تنال منه.

يُذكر أن رئيس الحكومة في منطقة كاسل الألمانية فالتر لوبكه، عُثر عليه مصابا بطلق ناري في رأسه ليلة الثاني من حزيران/يونيو الجاري في شرفة منزله ببلدة فولفهاغن في كاسل. ولم تنجح عمليات إنعاشه، وتوفي في أعقاب ذلك بفترة وجيزة. وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة. وبعد تحريات مكثفة اعتقلت السلطات شخصا اشتبهت به والذي اعترف لاحقا بارتكاب الجريمة، حيث أظهرت التحريات أنه من اصحاب السوابق في جرائم على خلفية يمينية متطرفة.

كما تلقى العديد من السياسيين المحليين في مدن ألمانية، من أبرزهم عمدة مدينة كولن، تهديدات من يمينيين متطرفين، على خلفية مواقف هؤلاء السياسيين الإيجابية مع اللاجئين والمهاجرين.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


مختارات

ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل بدم بارد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007. وتُوجه الأنظار في المحاكمة ضد المتواطئين المفترضين لاسيما على بيآته تشيبه، لكن من هم ضحايا هذه العصابة الإرهابية. (11.07.2018)  

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