ألمانيا: تهديد بتفجير قنبلة في مسجد تابع لاتحاد تركي

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في مدينة دويسبورغ غربي البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة به. وأوضحت الشرطة اليوم الاثنين (22 تموز/ يوليو 2019) أنه تم تطويق المسجد وتفتيشه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم، موضحا أن هناك افتراضا بوجود خلفية يمينية متطرفة وراء ذلك، وأشار إلى أنه لا يمكن الإعلان عن أية بيانات أخرى إلا بعد التنسيق مع جهاز أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك.ن.أ) نقلا عن شرطة مدينة دويسبورغ أن البحث عن القنبلة قد توقف بعد ظهر اليوم وأنه "لم يتم العثور على اية مواد مشبوهة أو متفجرة".

تجدر الإشارة إلى أن مسجد "مركز" في مدينة دويسبورغ يعد أحد أكبر المساجد على مستوى ألمانيا.

وقبل أسبوعين تقريبا تم تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدين بمدينتي ميونخ وإيزارلون وكذلك ضد المسجد المركزي لاتحاد "ديتيب" في مدينة كولونيا. وفي كلتا الحالتين أصدرت الشرطة وقف تحذير بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، ك.ن.أ)