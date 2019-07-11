 ألمانيا: تهديد بتفجير قنبلة في مسجد تابع لاتحاد تركي | أخبار | DW | 22.07.2019

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أخبار

ألمانيا: تهديد بتفجير قنبلة في مسجد تابع لاتحاد تركي

مرة أخرى يتعرض مسجد من مساجد ألمانيا لتهديد بقنبلة عبر البريد الإلكتروني ُيعتقد "بوجود خلفية يمينية متطرفة" وراءه. الأمر يتعلق بمسجد "مركز" بمدينة دويسبورغ التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب".

DITIB-Merkez-Moschee in Duisburg (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في مدينة دويسبورغ غربي البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة به. وأوضحت الشرطة اليوم الاثنين (22 تموز/ يوليو 2019) أنه تم تطويق المسجد وتفتيشه.

مختارات

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم، موضحا أن هناك افتراضا بوجود خلفية يمينية متطرفة وراء ذلك، وأشار إلى أنه لا يمكن الإعلان عن أية بيانات أخرى إلا بعد التنسيق مع جهاز أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك.ن.أ) نقلا عن شرطة مدينة دويسبورغ أن البحث عن القنبلة قد توقف بعد ظهر اليوم وأنه "لم يتم العثور على اية مواد مشبوهة أو متفجرة".

تجدر الإشارة إلى أن مسجد "مركز" في مدينة دويسبورغ يعد أحد أكبر المساجد على مستوى ألمانيا.

وقبل أسبوعين تقريبا تم تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدين بمدينتي ميونخ وإيزارلون وكذلك ضد المسجد المركزي لاتحاد "ديتيب" في مدينة كولونيا. وفي كلتا الحالتين أصدرت الشرطة وقف تحذير بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، ك.ن.أ)

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Boris Pistorius & Doris Schröder-Köpf (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    في مسجد آيا صوفيا في مدينة هانوفر في ولاية سكسونيا السفلى حضر أمس الجمعة وزير داخلية الولاية، بوريس بيستوريس، والزوجة السابقة للمستشارالألماني الأسبق غيرهارد شرويدر والمكلفة بشؤون الهجرة في الولاية، دوريس شرويدر-كوبف، للتعبير عن التضامن: "يجب علينا ألا نسمح للإرهابين بإحداث شرخ في مجتمعنا"، حسب تصريح صحفي لوزير الداخلية.

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Michael Fürst, Landesvorsitzender Jüdische Gemeinden (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي نفس المسجد في هانوفر خاطب رئيس الجالية اليهودية في ولاية سكسونيا السفلى، ميشائيل فورست، المسلمين: "هذه أول مرة في حياتي ألقي خطبة وأنا حافي القدمين. نشعر بالتضامن معكم". رئيس الشرطة وممثلون عن الكنائس كانوا بين الحاضرين أيضاً.

  • Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، استضاف في مسجد دار السلام في برلين كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية، رينر هوفمان، والقس البروتستانتي الناشط ضد العنصرية وفي الحوار بين الأديان، يورغن ميكش، وعضو البرلمان الاتحادي عن حزب اليسار، كريستين بوخهولز. الضيوف عبروا عن خالص العزاء وكل التضامن مع المسلمين معتبرين أن الاعتداء يستهدف الجميع.

  • Deutschland Hamburg | Freitagsgebet in der Al-Nour Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي مسجد النور في هامبورغ عبرت عضو البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والناشطة في عدة منظمات المجتمع المدني، كورنيليا زونتاغ-فولغاست، ورئيس الجالية اليهودية في الولاية عن تضامنهما مع المسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Offenbach | Freitagsgebet im Albanischen Kulturverein (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي المركز الثقافي الألباني في مدينة أوفنباخ، على مقربة من فرانكفورت، شارك عمدة المدينة بيتر فراير وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية، هينرك فريدمن، في فعالية تضامنية قوبلت بارتياح من المصلين. وفي الصورة نرى رئيس فرع ولاية هيسن في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Köln DITIB-Zentralmoschee | Solidaritätsveranstaltung mit Muslimen (DW/H. Driouich)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتحديداً في مدينة كولونيا، أفرد أكبر مساجد المدينة مساحة لعرض صور ضحايا الاعتداء الإرهابي الخمسين مع نبذة مختصرة عنهم.

  • Deutschland Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln (DW/C. Strack)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    شددت السلطات الألمانية من الاجرءات الأمنية حول الكثير من المساجد لضمان أمن المصلين. في الصورة الشرطة أمام مدخل مسجد الشهداء (Shitlik)، أكبر مساجد العاصمة برلين. إعداد: خالد سلامة


مختارات

على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

تشهد الكثير من مدن ألمانية فعاليات تضامنية لبث الطمأنينة في قلوب المسلمين إثر حالة القلق والتوجس بعد الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا. ساسة مرموقون وممثلون عن الجالية اليهودية وشخصيات مسيحية ومن المجتمع المدني شاركت فيها. (23.03.2019)  

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أبدت منظمة تابعة للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا استيائها إزاء توقف عملية الحوار مع بعض الاتحادات الإسلامية، وعزت الأمر إلى تأثير الحكومة التركية ونقص القبول الداخلي بالدستور والاحتماء بـ"ستار الحرية الدينية والديمقراطية".

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