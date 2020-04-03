 ألمانيا تنوي فرض الحجر الصحي على القادمين إليها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تنوي فرض الحجر الصحي على القادمين إليها

ستقوم ألمانيا بفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل القادمين إليها، من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد 19. والحكومة أللمانية تعقد الآمال على تطبيق إلكتروني واعد.

حجر صحي لمدة 14 يوما على كل القادمين إلى ألمانيا

حجر صحي لمدة 14 يوما على كل القادمين إلى ألمانيا

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الإثنين (6 أبريل/ نيسان 2020) أن بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم في الخارج.

مختارات

رغم أن ألمانيا لم تفرض قيود حجر صارمة كفرنسا وإيطاليا إلا أن الالتزام بتدابير العزل التي فرضتها برلين خفف من تفشي وباء كورونا. وأنهت ميركل الحجر الصحي المنزلي عائدة لعملها في مقر المستشارية. (03.04.2020)

منذ عقود، باتت الكمامات الطبية الألمانية تُصنع في بلدان آسيا، ويبدو أنه قد آن أوان عودة هذه الصناعة إلى ألمانيا، في ظل الحاجة الملحة لها والسباق الدولي المحموم عليها، لكنّ لا يبدو الأمر بهذه السهولة، فما هي الصعوبات؟ (06.04.2020)

وهذا الإجراء يأتي استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التي يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادي (الفيدرالي).

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، وفقا للمتحدث. ويشمل الإجراء الجيمع، بما فيهم الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، الذي أغلق حدوده الخارجية.

وكانت ألمانيا قد فرضت ضوابط صارمة منذ 16 مارس/ آذار على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19. وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية فقد تم رفض دخول 70 ألف شخص من الحدود منذ تنفيذ هذا الإجراء.

كما قامت ألمانيا، خلال الأيام العشرين الماضية، بإعادة 220 ألف ألماني كانوا في الخارج لدى انتشار الوباء الذي أودى بحياة 1400 شخص في البلاد.

وقد يثير الحجر الصحي المفروض على المسافرين الاستياء في بعض المناطق الحدودية مثل مكلنبورغ-فوربومرن (شمال شرق)، حيث يعمل العديد من الأطباء البولنديين في مستشفيات المنطقة.

تطبيق إلكتروني واعد

من جهة أخرى، أكدت الحكومة الألمانية أن التطوير والاستخدام الطوعي لتطبيق مكافحة كورونا المنتظر على الهواتف الذكية سيساهم بشدة في تقليل أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن مثل هذا التطبيق للهواتف الذكية سيكون "لبنة محورية تماما" في المساعي الرامية إلى خفض معدل العدوى. وأوضح المتحدث أن التطبيق الألماني سيكون ملائما للاستخدام على تطبيقات برمجية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وسيكون متاحا للتنزيل في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ويعمل هذا التطبيق المنتظر كأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث إنه إذا جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لصاحب الهاتف الذي عليه التطبيق، يتم إرسال تحذيرات إلى الأشخاص الذين يحتمل أن يكون قد خالطهم في آخر أسبوعين. وستقوم إتاحة مثل هذا التطبيق على نحو سريع بدور مهم في الحد من انتشار الفيروس عند تخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة السارية حاليا في وقت ما. وأكد زايبرت أنه سيُجرى في كافة الأحوال مراعاة حماية البيانات الخاصة خلال تطوير التطبيق، الذي أجرى الجيش الألماني في برلين اختبارات عليه الأسبوع الماضي.

وهناك توافق سياسي عريض على استخدام التطبيق الذي يعمل عبر خاصية البلوتوث ولا ينقل بيانات الموقع إلى جهات أخرى في الدولة.

لا موعد لتخفيف الإجراءات

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على التصريحات الأخيرة للمستشارة أنغيلا ميركل، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا. وأن فعل ذلك في ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول. وكانت ميركل قالت في رسالة فيديو مساء يوم الجمعة الماضي: "سأكون  قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع... نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذي قبل".

وقال زايبرت اليوم إن لديه انطباعا بأن معظم المواطنين في ألمانيا ملتزمون بالقيود، معربا عن شكره لهم.

وتفرض ألمانيا حاليا قيودا واسعة النطاق على الاختلاط بين الأفراد، كما أغلقت المطاعم والمسارح ودور السنيما والملاعب والعديد من المتاجر.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

مشاهدة الفيديو 01:48

ألمانيا: تطوير تطبيق ذكي لمكافحة كورونا

مواضيع ذات صلة

Deutschland Angela Merkel

أنباء سعيدة من ألمانيا: تباطؤ عدوى كورونا وميركل تعود للمستشارية 03.04.2020

رغم أن ألمانيا لم تفرض قيود حجر صارمة كفرنسا وإيطاليا إلا أن الالتزام بتدابير العزل التي فرضتها برلين خفف من تفشي وباء كورونا. وأنهت ميركل الحجر الصحي المنزلي عائدة لعملها في مقر المستشارية.

Libanon Beirut Protest Gewalt gegen Frauen

غوتيريش يدعو لـ"السلام في المنازل" وحماية النساء أثناء الحجر 06.04.2020

مع ازدياد التقارير في عدة دول حول العالم حول ارتفاع نسب العنف الأسري والمنزلي تجاه النساء خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف.

Deutschland Wasserfälle Bad Urach | Coronavirus

ألمانيا- القبض على رجل دعا إلى التظاهر ضد "قيود كورونا" 04.04.2020

دعا رجل عبر أحد المواقع الإلكترونية إلى تنظيم مظاهرة اعتراضاً على القيود المشددة التي فرضتها ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن مواطنين أبلغوا الشرطة عنه ليتم اعتقاله.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  