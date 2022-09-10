ألمانيا تنهي بشكل مبكر المزيد من قواعد الحماية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الثلاثاء (14 فبراير/شباط 2023) أن وزراء الصحة في حكومات الولايات اتفقوا اليوم على إنهاء مبكر للقواعد الخاصة بالارتداء الإجباري للكمامة والاختبار الإجباري بالنسبة لعاملي ونزلاء دور الرعاية والمؤسسات الصحية والتي كان مقررا بالأساس أن تنتهي في السابع من نيسان/أبريل المقبل.

ويسري الإعفاء من هذه القواعد والإجراءات اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.

وكانت ألمانيا قد أسقطت شرط الارتداء الإجباري للكمامات بالنسبة لركاب قطارات المسافات الطويلة في بداية شهر شباط/فبراير الجاري.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على زوار العيادات الطبية والمستشفيات ودور رعاية المسنين ارتداء الكمامات. وقال وزير الصحة الاتحادي كارل لوترباخ: "يجب أن تكون حماية الفئات الضعيفة أمرًا يستحق كل هذا العناء بالنسبة لنا".

وأكد الوزير الألماني أن وضع العدوى بكورونا كان مستقرًا منذ أسابيع، مشيرا إلى أنه يمكن للمستشفيات حاليا رعاية مرضى كورونا بشكل جيد.

وابدى الوزير سعادته بشكل خاص لأن نسبة وفيات كوفيد في دور رعاية المسنين قد انخفضت مؤخرًا بشكل حاد، حسب قوله، وأضاف في السنوات السابقة، كان نسبة الوفيات في هذه الدور حوالي 15 في المائة، وفي نهاية العام الماضي كانت النسبة 3.4 في المائة فقط.

وانتقد مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، يوغن بريش هذه الإجراءات في تصريح لشبكة التحرير الألمانية، ملفتا إلى أنه في هذا العام وحده، هناك بالفعل 4600 حالة وفاة بسبب كورونا ، "لكن هذا الرقم المخيف مقبول من قبل السياسيين".

وأضاف بريش منتقدا بأنه: "لن يكون مفاجئًا أن يتم وقف إحصاءات الوفيات اليومية بسبب كورونا قريبًا". وقال لفترة طويلة، لم يعرف الناس أين مكان الوفيات، وبالتالي لن يتم الإفصاح بأن كبار السن هم من ماتوا من العدوى، "هذا تمييز على أساس السن".

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، ك إن أ)