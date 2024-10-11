ألمانيا تنفرد بصدارة المجموعة الثالثة في دوري أمم أوروبا

سجل دينيز أونداف هدفين ليقود المنتخب الألماني للفوز على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

أنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما على مستضيفه البوسني بهدفين نظيفين سجلهما دينيز أونداف في الدقيقتين 30 و36. وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب البوسنة من تقليص الفارق بهدف سجله قائده المخضرم إدين جيكو في الدقيقة 70.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد سبع نقاط، فيما توقف رصيد منتخب البوسنة عند نقطة في المركز الرابع الأخير.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع منتخب البوسنة، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. ولم تشهد الدقائق الأولى من الشوط الأول أي محاولات خطيرة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملهب. وظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الألماني عندما سدد باسكال غروس كرة قوية من على حدود منطقة جزاء المنتخب البوسني، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وأسفرت هجمات المنتخب الألماني عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 عندما لعبت كرة طولية خلف المدافعين إلى داخل منطقة جزاء المنتخب البوسني حيث هيأها فلوريان فيرتس إلى القادم من الخلف دينيز أونداف الذي قابلها بتسديدة قوية عانقت الشباك. وفي الدقيقة 32 سجل المنتخب الألماني هدفا ألغاه الحكم عندما تهيأت الكرة أمام تيم كلينيست داخل منطقة الجزاء حيث قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كلينيست.

وكاد منتخب البوسنة أن يعادل النتيجة في الدقيقة 35 عندما استلم إرميدين ديميروفيتش تمريرة بينية من وسط الملعب، لينطلق بالكرة حتى داخل منطقة جزاء المنتخب الألماني ليصبح في مواجهة الحارس ألكسندر نوبل ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالعارضة وخرجت لركلة مرمى. وفي الدقيقة 36 سجل المنتخب الألماني الهدف الثاني عندما مرر ماكسيميليان ميتيليشتات كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر قابلها أونداف بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لتعانق كرته الشباك.

نجم البوسنة إرمدين ديميروفيتش محاولا المرور بين الخبيرين في المنتخب الألماني روديغر وكيميش صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة المنتخب الألماني على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثالث، فيما حاول منتخب البوسنة مجاراة منافسه من خلال صنع هجمات مرتدة في محاولة لتقليص الفارق. ومع ذلك فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر في الدقائق الأولى لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 58 والتي شهدت تسجيل المنتخب الألماني لهدف ألغاه الحكم عندما مرر ميتيليشتات كرة عرضية أرضيه قابلها كلينيست بتسديدة تصدى لها حارس المنتخب البوسني نيكولا فاسيلج لترتد إلى أونداف الذي وضعها إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كلينيست.

وفي الدقيقة 68 ألغى الحكم هدفا جديدا للمنتخب الألماني عندما لعبت تمريرة خلف مدافعي المنتخب البوسني إلى سيرج نابري الذي انطلق بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل نابري.

وفي الدقيقة 70 نجح المنتخب البوسني في تقليص الفارق عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء المنتخب الألماني ارتقى إليها إدين جيكو وقابلها بضربة رأس متقنة لتعانق كرته الشباك.

وفي مباراة أخرى أقيمت بذات المجموعة تعادل المنتخب المجري مع نظيره الهولندي بهدف لمثله. وتقدم منتخب المجر بهدف سجله رولاند سالاي في الدقيقة 32، وتعادل المنتخب الهولندي بهدف أحرزه دينزل دومفريس في الدقيقة 83. ولعب المنتخب الهولندي بشعرة لاعبين منذ الدقيقة 79 بعد طرد فيرجيل فان دايك. ويتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، فيما يتواجد منتخب المجر في المركز الثالث برصيد نقطتين.

ع.م/ف.ي (د ب ا، رويترز)