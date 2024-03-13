ألمانيا تنضم إلى الدول التي تُنزِل المساعدات جوًا لغزة

وقّع وزير الدفاع الألماني أمرًا للقوات المسلحة بالمشاركة في إنزال المساعدات الجوية إلى قطاع غزة الذي يواجه خطر المجاعة، لتنضم ألمانيا إلى الدول التي تنفذ عمليات إنزال جوي على القطاع.

أعطى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الضوء الأخضر للقوات الجوية الألمانية لإسقاط مساعدات إنسانية -يتم الاحتياج إليها بصورة عاجلة- فوق قطاع غزة، لتنضم ألمانيا بذلك إلى العديد من الدول الأخرى التي أسقطت مساعدات جوية على القطاع.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن بيستوريوس وقع أمرًا بذلك للقوات المسلحة الألمانية اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2024). ويأتي هذا الإعلان بعدما أكد الجيش الألماني أنه يجرى الاعداد لإسقاط المساعدات جوًا على غزة باستخدام طائرة نقل "سي- 130" متمركزة في فرنسا. ويشار إلى أن القوات الجوية الفرنسية تقوم بالفعل بإسقاط المساعدات فوق غزة.

ووفقًا لمنظمات الإغاثة، فإن وضع السكان في قطاع غزة المكتظ بالسكان، يزداد سوءًا. وتتهم الأمم المتحدة إسرائيل بتقييد إيصال المساعدات برًا لغزة خلال الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أشهر، رغم أن إسرائيل تنفي هذه التهم.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أزمة جوع خطيرة ويمكن ان تكون مميتة تلوح في الأفق في حال لم يتم تعزيز المساعدات برًا. يذكر أن نحو 2,2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة.

وبدأت الحرب في غزة عقب الهجوم الإرهابي لحماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023. ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ)