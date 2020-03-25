 ألمانيا.. تنديد واستياء من شركة ″أديداس″ بسبب اتخاذها لهذا القرار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2020

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أخبار

ألمانيا.. تنديد واستياء من شركة "أديداس" بسبب اتخاذها لهذا القرار

بعدما اضطرت لإغلاق محلاتها في ألمانيا بسبب أزمة كورونا، أعلنت شركة "أديداس" نيتها التوقف عن أداء إيجار محلاتها. وهو نفس القرار الذي تعتزم شركة "إتش أند أم" السويدية للملابس تطبيقه. فكيف جاءت ردود الفعل على هذا القرار؟

شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية لا تعتزم تسديد إيجارات متاجرها المغلقة بسبب أزمة كورونا

شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية لا تعتزم تسديد إيجارات متاجرها المغلقة بسبب أزمة كورونا

أثارت مجموعتا "أديداس" و"إتش أند أم" موجة استنكار اليوم الأحد (29 مارس/آذار 2020 ) في ألمانيا بإعلان نيتهما التوقف عن دفع إيجارات متاجرهما التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ودعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس الشركتين الكبيرتين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

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وقال شولتس لصحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية واسعة الانتشار "من المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات"، داعيا الشركتين إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.

وتأثرت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية التي حققت أرباحا صافية قدرها 2,2 مليار دولار عام 2019، بشكل كبير بانهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع. وقالت الشركة ومقرها في بافاريا لوكالة الأنباء الألمانية، إنها "تعلق مؤقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى".

أما مجموعة الملابس السويدية العملاقة "إتش أند أم"، فأعلنت أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا بعدما اضطرت إلى إغلاقها في ألمانيا، موضحة للوكالة نفسها أنها أبلغت أصحاب المتاجر وتأمل بالتوصل إلى "حل مقبول من الطرفين قريبا". وجاء الإعلانان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ واسعة تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.

أعلنت شركة إتش أند أم السويدية أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا في حوزتها بألمانيا

أعلنت شركة "إتش أند أم" السويدية أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا في حوزتها بألمانيا

وتنص الخطة على حماية مؤقتة للمستأجرين من الطرد من منازلهم أو شركاتهم في حال واجهوا صعوبات مالية بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.

لكن وزيرة العدل كريستين لانبريشت حذرت رؤساء الشركات من مغبة استغلال هذا الوضع، قائلة "من غير المقبول أن تتوقف شركات تتمتع بوضع مالي متين عن دفع إيجاراتها".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شركات أخرى منافسة ل"أديداس" مثل "بوما" تنوي أيضا وقف دفع الإيجارات فضلا عن شركات بيع أجهزة إلكترونية مثل "ساتورن" و"ميديا ماركت".

م.أ.م/ ع.ش ( د ب أ، أ ف ب)

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