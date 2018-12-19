ألمانيا تنتقد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إنه فوجئ بإعلان الولايات المتحدة انسحابها من سوريا، منتقدا قرار الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. وحذر ماس في تغريدة على موقع "تويتر" من أن "عواقب هذا القرار تضر بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وتهدد النجاح الذي تحقق في هذه الحرب". وأضاف العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: "لقد انحسر تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن التهديد لم ينته". وقال ماس إنه لا تزال هياكل سرية وإن الإرهابيين ينشطون في شرق سوريا.

يشار إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) سيطر في وقت من الأوقات على مناطق واسعة في سوريا والعراق وأقام هناك حكماً إرهابيا، ولكنه خسر الآن معظم المناطق التي كان يسيطر عليها.

وأعلن ترامب انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من سوريا، وهو ما يزيد نفوذ الدول الأخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، التي تدخلت على مدى سنوات في الحرب الأهلية في سوريا.

تساؤلات كثيرة لدى ألمانيا

وقالت الخارجية الألمانية إن ألمانيا على تواصل وثيق بالولايات المتحدة وإنه لا تزال لدى ألمانيا الكثير من التساؤلات بشأن الانسحاب الأمريكي "وسنضطر في الأيام والأسابيع المقبلة للتشاور بشأن العواقب التي ينطوي عليها هذا القرار بالنسبة للاستراتيجية التي يتبناها التحالف ضد تنظيم الدولة".

وتشارك ألمانيا في الحرب الدولية على تنظيم الدولة في العراق وسوريا بطائرات استطلاع وطائرة تزويد بالوقود، كما أن جنودا ألمان يشاركون في تدريب القوات المسلحة في العراق.

ص ش/ع.ج.م (د ب أ)