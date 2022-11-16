 ألمانيا تناهض عقوبة الإعدام وتكافح من أجل حظرها في العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.11.2022

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سياسة واقتصاد

ألمانيا تناهض عقوبة الإعدام وتكافح من أجل حظرها في العالم

ألغى كثير من دول العالم عقوبة الإعدام، فحكم الإعدام قد يصدر أو ينفذ بشكل خاطئ. وتكافح الحكومة الألمانية من أجل حظر وإلغاء تلك العقوبة عالميا، وتمارس ضغوطا لذلك وتستضيف المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام.

بعض المشاركين في المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الاعدام في برليين 15.11.2022

تقود وزيرة الخارجية الألمانية مع زميلها ماركو بوشمان، وزير العدل، مساعي وجهود ألمانيا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم.

"أشعر بسعادة بالغة ومشاعري تجعلني عاجزة عن التعبير"،  تقول دبرا ميلك، التي قبعت في السجن، بولاية أريزونا الأمريكية، طيلة 22 عاما، وكانت تنتظر خلال تلك المدة تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها، لكنها تقف الآن هنا في برلين والحضور يصفق لها بحرارة. تبلغ دبرا ميلك من العمر 58 عاما وتحدثت  في المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في العاصمة الألمانية، الذي يشارك فيه العديد من الوزراء والوزيرات من مختلف أنحاء العالم. وتقول ميلك: "حين كنت في السجن لم أكن أعرف أن هناك أناسا يكافحون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام". والآن هي نفسها جزء من هذه الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام.

ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" "Ensemble contre la peine de mort" هي صاحبة المبادرة لعقد هذا المؤتمر الذي يدوم عدة أيام. وقد ساهم بنفس القدر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان وزميلته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تنظيم وعقد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو 125 دولة.

الأمريكية دبرا ميلك، المولودة في برلين نجت من الإعدام بعد 22 عاما من انتظارها لتنفيذ العقوبة بحقها.

ظلت دبرا ميلك على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة طيلة 22 عامًا - لتحصل بعدها على البراءة وتنجو من "حقنة السم".

"عقوبة تناقض الإنسانية وكرامة الإنسان"

مختارات

يدافع بوشمان وبيربوك بقوة ويبذلان كل جهودهما من أجل حظر وتجريم عقوبة الإعدام حول العالم. فهذه العقوبة "تناقض الفهم الحديث للإنسانية وكرامة الإنسان، ولا ينبغي أخذ حياة مقابل حياة"، بحسب بيربوك. ولا تزال هناك 80 دولة حول العالم تسمح قوانينها بعقوبة الإعدام، و50 دولة منها تنفذ هذه العقوبة. وقالت بيربوك خلال المؤتمر: "نرى بقلق بالغ كيف أن أنظمة استبدادية تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية بشكل متزايد"، مضيفة أنه يتم استخدام هذه العقوبة ضد الأشخاص، الذين يريدون فقط التعبير عن آرائهم أو مشاعرهم.

ولم تمض سوى 15 دقيقة على بدء المؤتمر أعماله، حتى جاء ذكر إيران. كما أشارت الوزيرة الألمانية إلى بيلاروسيا والصين. وقبل انطلاق المؤتمر بيومين فقط أي يوم الأحد (13 تشرين الثاني/ نوفمبر) أعدمت إيران أحد المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موت الشابة جينا مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر الماضي. وذكرت بيربوك أن إيران على سبيل المثال، وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، تعدم مئات الأشخاص كل عام، مضيفة أن تلك الإعدامات تطال أيضا أعضاء مجتمع الميم. وأشارت بيربوك إلى أن الصين لا تنشر أرقاما، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن هناك الآلاف من عمليات الإعدام التي تُنفذ في الصين كل عام.

مظاهرة ضد عقوبة الإعدام في إيران، نظمت في برلين

هناك حاليا احتجاجات في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالإصلاحات وضد عقوبة الإعدام في إيران، هنا مثلا عند بوابة براندنبورغ في برلين

بدوره أشار وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، خلال المؤتمر إلى أن الحكومة الألمانية تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام حول العالم وتعمل من أجل ذلك. وأوضح أن هذه العقوبة يتم فرضها بالدرجة الأولى من قبل الأنظمة الديكتاتورية ذات الطابع الاستبدادي أو الديني، أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية فإنها شيء "غريب"، وأضاف بأن تنفيذ هذه العقوبة "ينطوي دائما على خطر الإخلال بالعدالة، وهو ما لا يمكن إصلاحه فيما بعد".

مثالٌ على ذلك الخطر دبرا ميلك، التي تشارك في المؤتمر. إنها ابنة جندي أمريكي سابق، ولدت في برلين وقبعت في السجن لسنوات بالولايات المتحدة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها. فبعد مقتل ابنها في ديسمبر/ كانون الأول 1989، تم الحكم عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 1990 بالإعدام. وفيما بعد أثيرت شكوك حول اعترافاتها، حيث حقق معها محقق سيء السمعة معروف بأساليبه. ورغم ذلك فإنها كادت أن تعدم عام 1998 بحقنة سامة. لكن محاموها استطاعوا وقف تنفيذ الحكم، حين كان طبيب ينظر إلى عروقها ليحقنها بالحقنة السامة. بعد ذلك تم فتح ملف القضية من جديد وتمت إعادة محاكمتها، وهي منذ عام 2013 طليقة تتمتع بحريتها وقد نجت من الإعدام.

Infografik Todesstrafe Iran AR

"شكرا لالتزامكم"

وقالت ميلك خلال مؤتمر برلين "شكرا لالتزامكم... شكرا. رجاء لا تتوقفوا". وبعد التصفيق بحرارة لها من قبل الحضور، أعلن مدير الجلسة أن 20 شخصا ممن حكم عليهم بالإعدام، وبعضهم بقوا لسنوات طويلة في السجن، لكن فيما بعد أعلنت براءتهم، "يشاركون في المؤتمر ويجلسون في هذه القاعة"، ثم ناشد هؤلاء الوقوف. وحين وقفوا صفق لهم الحضور بحرارة وبدأ البعض بالصفير والصياح فرحا واحتفالا بهؤلاء العشرين الذين نجوا من عقوبة الإعدام. ولكن لا يزال هناكأكثر من 30 ألف شخص حول العالم يقبعون في السجن منتظرين إعدامهم، حسب ما أعلن مدير الجلسة.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تزايد عمليات الإعدام والحكم بعقوبة الإعدام، وخاصة في إيران والسعودية. وقد وثقت المنظمة 579 عملية إعدام على الأقل خلال عام 2021 في 18 دولة، مشيرة إلى أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. كذلك أعرب وزير العدل الألماني عن قلقه لهذه الزيادة.

لكن رغم ذلك تأتي إشارات مشجعة من دول في القارة الأفريقية تشير إلى تحركات باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وقد أعلن ممثلو ليبيريا وزامبيا وسيراليون في المؤتمر عن إجراءات قانونية لإلغاء هذه العقوبة القصوى، وهو ما أثنت عليه وزيرة الخارجية الألمانية.

صورة رمزية لعقوبة الإعدام في جنوب أفريقيا 15.08.2022

هناك إشارات مشجعة من القارة الأفريقية حول إلغاء عقوبة الإعدام

وقال وزير خارجية ليبيريا، إن قرار بلده حازم وثابت، وإن الإجراءات تتقدم. في حين أعلن وزير العدل الزامبي أن بلاده تريد أن تكون الثانية في "حركة إلغاء عقوبة الإعدام العالمية"، وقال إنه متفائل بأن ذلك سيتم بنجاح حتى نهاية العام الجاري. ومن جانبه قال وزير عدل سيراليون إن بلده ألغى عقوبة الإعدام عام 2021، وأضاف بأن عقوبة السجن المؤبد محدودة بـ 25 عاما.

"إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف"

كما يشارك في المؤتمر ممثلو دول تجد حكوماتها صعوبة في اتخاذ قرار وتبرير موقفها، مثل طاجيكستان ومالاوي. بعد ذلك تحدث الإيرلندي إيمون غيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان منذ عام 2019، وأكد أن الهدف هو إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف وبدون استثناء، وقال "يمكن أن نساعد في تجاوز العقبات أو الصعوبات".

واختتم المسؤول الأوروبي كلمته بما أشارت إليه دبرا ميلك، وقال: "نعم لن نتوقف ولن نتخلى عن هذا لالتزام، إنه أمر لا رجعة فيه وجزء أساسي من سياسة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

كريستوف شتراك/ ع.ج

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه