ألمانيا تمدد وقف تصدير السلاح إلى السعودية حتى نهاية 2020

قررت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (23 مارس/ آذار 2020) تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.
وقال متحدث حكومي في رد على سؤال حول هذا الموضوع: "لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أي طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى الحادي والثلاثين من كانون أول/ ديسمبر المقبل". ومن المنتظر أيضاً أن يتم خلال هذه المدة منع توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.
وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.
مخاوف سعودية على العلاقات "الجيدة" مع ألمانيا
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في برلين 21/2/2020
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد حذر قبل أسابيع قليلة من تمديد وقف صادرات الأسلحة مرة أخرى وقال: "نأمل أن تدرك ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا". وأشار بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى التهديد الذي تشكله إيران والهجمات على معامل النفط السعودية العام الماضي. وقال إن عدم سماح الحكومة الألمانية بتوصيل الأسلحة إلى السعودية "لا يتناسب مع إطار العلاقات الجيدة التي نقيمها مع ألمانيا".
يشار إلى أن ألمانيا فرضت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حظراً شاملاً على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور نحو شهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.
م.ع.ح/ ص.ش (د ب أ، ك ن د)
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
تقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين وحليفهم السابق الرئيس المقتول علي عبدالله صالح. يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن. وذلك بعد بسط الحوثيين وقوات صالح نفوذها على مناطق واسعة.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
يرى مراقبون أن الكلفة الباهظة مالياً وبشرياً في ظل الفشل في تحقيق انتصارات على أرض المعركة أدخل المملكة السعودية في مأزق، لا سيما مع انخفاض واردات النفط وهو ما تجسد في تفاقم العجز في الموازنة العامة للمملكة.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
أعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، أن العجز في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 بلغ 7.48 مليار ريال، وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 8,375 مليار ريال سعودي.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
وبعد مرور ما يقرب من 33 شهراً على بدء هذه الحملة العسكرية تتزايد الصعوبات على المملكة بشأن التدخل العسكري في اليمن، إذ ان التفهم الدولي الذي قوبل به التدخل العسكري في بدايته اختفى وحل بدلاً منه انتقادات دولية لا سيما على الصعيد الإنساني.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
أكدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن التحالف العربي بقيادة السعودية استخدم صواريخ عنقودية في عدة هجمات بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ممّا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، وجعلت نحو 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات. وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 8750 شخصاً منذ آذار/مارس 2015 وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين بجروح ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير بأزمة غذائية وصحية كبرى.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فقد "بلغ إجمالي الوفيات بسبب مرض الكوليرا 2230 حالة، في حين بلغ عدد وفيات وباء الديفتيريا أكثر من 300 حالة، كما تفشت الأمراض بسبب انعدام الأمصال الواقية.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
شكل مقتل الرئيس السابق والحليف السابق للحوثيين، علي عبد الله صالح، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على أيدي الحوثيين ضربة أخرى للجهود السعودية التي راهنت على قدرة صالح على حسم الوضع عسكرياً بعد أن انقلب على الحوثيين قبل أيام من مصرعه.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
في 19 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت السعودية تصديها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في حين أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ أطلقه مسلحو جماعة الحوثي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وعلى خلفية ذلك، وجهت السعودية هجوماً حاداً على إيران، واتهمتها بتزويد الحوثيين بمثل هذا الصواريخ.
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
أكد بهنام بن طاليبل المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات لفرانس برس أن هذه الصواريخ تعتبر "استنزاف إيراني لأموال السعودية، والهدف هو إطالة أمد الحرب". وقال إن رغبة إيران الواضحة في المخاطرة بنقل صواريخ إلى الحوثيين تشير إلى أن ساحة المواجهة في اليمن "ربما ليست هامشية لإيران كما كان يعتقد من قبل".
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السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة
فرضت السعودية حصاراً خانقاً على منافذ اليمن البحرية والجوية بعد إطلاق الصاروخ في اتجاه الرياض، بسبب مخاوفها من تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأدى إلى زيادة الضغوط الدولية على الرياض. إعداد: علاء جمعة
الكاتب: علاء جمعة