 ألمانيا تمدد وقف تصدير السلاح إلى السعودية حتى نهاية 2020 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تمدد وقف تصدير السلاح إلى السعودية حتى نهاية 2020

بسبب استمرار مشاركة السعودية في الحرب باليمن، مددت الحكومة الألمانية للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى استياء السعودية.

السعودية مهتمة خصوصا بالحصول على دبابة ليوبارد 2 الألمانية

السعودية مهتمة خصوصا بالحصول على دبابة ليوبارد 2 الألمانية، لكن برلين مددت للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح للمملكة.

قررت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (23 مارس/ آذار 2020) تمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية لمدة تسعة أشهر ليستمر حتى نهاية العام الجاري.

مختارات

وقال متحدث حكومي في رد على سؤال حول هذا الموضوع: "لن تتم الموافقة من حيث المبدأ على أي طلبات تصدير جديدة إلى السعودية حتى الحادي والثلاثين من كانون أول/ ديسمبر المقبل". ومن المنتظر أيضاً أن يتم خلال هذه المدة منع توريد الأسلحة التي حصلت بالفعل على أذون تصدير.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهما تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا على إدراج بند في معاهدة الائتلاف، يتعلق بوقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، لكن هذا البند ترك العديد من الأبواب الخلفية مفتوحة.

مخاوف سعودية على العلاقات "الجيدة" مع ألمانيا

هايكو ماس وفيصل بن فرحان في لقاء في برلين 21/2/2020

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في برلين 21/2/2020

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد حذر قبل أسابيع قليلة من تمديد وقف صادرات الأسلحة مرة أخرى وقال:  "نأمل أن تدرك ألمانيا أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا". وأشار بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى التهديد الذي تشكله إيران والهجمات على معامل النفط السعودية العام الماضي. وقال إن عدم سماح الحكومة الألمانية بتوصيل الأسلحة إلى السعودية "لا يتناسب مع إطار العلاقات الجيدة التي نقيمها مع ألمانيا".

يشار إلى أن ألمانيا فرضت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حظراً شاملاً على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور نحو شهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.

م.ع.ح/ ص.ش (د ب أ، ك ن د)

  • Saudi-Arabien Kampflugzeuge (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    تقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين وحليفهم السابق الرئيس المقتول علي عبدالله صالح. يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن. وذلك بعد بسط الحوثيين وقوات صالح نفوذها على مناطق واسعة.

  • Saudi-Arabien Mekka Kampffahrzeug mit Soldaten (picture-alliance/dpa/A. Pain)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    يرى مراقبون أن الكلفة الباهظة مالياً وبشرياً في ظل الفشل في تحقيق انتصارات على أرض المعركة أدخل المملكة السعودية في مأزق، لا سيما مع انخفاض واردات النفط وهو ما تجسد في تفاقم العجز في الموازنة العامة للمملكة.

  • Symbolbild Saudi Arabien Finanzmarkt Finanzen Wirtschaft Tadawul Stock Exchange Riad (picture-alliance/AP Photo/Hasan Jamali)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    أعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، أن العجز في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 بلغ 7.48 مليار ريال، وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 8,375 مليار ريال سعودي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    وبعد مرور ما يقرب من 33 شهراً على بدء هذه الحملة العسكرية تتزايد الصعوبات على المملكة بشأن التدخل العسكري في اليمن، إذ ان التفهم الدولي الذي قوبل به التدخل العسكري في بدايته اختفى وحل بدلاً منه انتقادات دولية لا سيما على الصعيد الإنساني.

  • Yemen Explosion in Sanaa (DW/M. al-Haidari)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    أكدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن التحالف العربي بقيادة السعودية استخدم صواريخ عنقودية في عدة هجمات بمحافظة حجة شمال غرب اليمن ممّا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.

  • Hungersnot im Jemen, Südsudan und in Somalia (obs/UNO-Flüchtlingshilfe/UNHCR/M. Hamoud)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، وجعلت نحو 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات. وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 8750 شخصاً منذ آذار/مارس 2015 وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين بجروح ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير بأزمة غذائية وصحية كبرى.

  • Jemen Polio-Impfkampagne in Sanaa (picture-alliance/dpa/H. Al-Ansi)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فقد "بلغ إجمالي الوفيات بسبب مرض الكوليرا 2230 حالة، في حين بلغ عدد وفيات وباء الديفتيريا أكثر من 300 حالة، كما تفشت الأمراض بسبب انعدام الأمصال الواقية.

  • Jemen Leiche des getöteten Ex-Präsidenten Ali Abdullah Saleh (Reuters/Houthi Security Services Media)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    شكل مقتل الرئيس السابق والحليف السابق للحوثيين، علي عبد الله صالح، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول على أيدي الحوثيين ضربة أخرى للجهود السعودية التي راهنت على قدرة صالح على حسم الوضع عسكرياً بعد أن انقلب على الحوثيين قبل أيام من مصرعه.

  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت السعودية تصديها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في حين أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ أطلقه مسلحو جماعة الحوثي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وعلى خلفية ذلك، وجهت السعودية هجوماً حاداً على إيران، واتهمتها بتزويد الحوثيين بمثل هذا الصواريخ.

  • Jemen Raketenabschuss (Getty Images/AFP/S. al-Obeidi)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    أكد بهنام بن طاليبل المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات لفرانس برس أن هذه الصواريخ تعتبر "استنزاف إيراني لأموال السعودية، والهدف هو إطالة أمد الحرب". وقال إن رغبة إيران الواضحة في المخاطرة بنقل صواريخ إلى الحوثيين تشير إلى أن ساحة المواجهة في اليمن "ربما ليست هامشية لإيران كما كان يعتقد من قبل".

  • Houthis tragen die Leiche eines Mannes, der durch Luftangriffe in ein von Houthi geführtes Haftzentrum in Sanaa getötet wurde (Reuters/K.Abdullah)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    فرضت السعودية حصاراً خانقاً على منافذ اليمن البحرية والجوية بعد إطلاق الصاروخ في اتجاه الرياض، بسبب مخاوفها من تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأدى إلى زيادة الضغوط الدولية على الرياض. إعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

رغم مرور 33 شهراً على بدء العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين وحليفهم السابق علي عبد الله صالح، إلا أن تلك الحملة لم تحقق الكثير؛ فالكلفة الاقتصادية كبيرة والتنديد الدولي يتصاعد ومؤخراً أصبحت الرياض في مرمى الصواريخ. (19.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

Prinz Faisal bin Furhan | neuer Außenminister Saudi-Arabiens

السعودية تحث ألمانيا على رفع حظر تصدير الأسلحة إليها 17.02.2020

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن الرياض تنتظر من الحكومة الألمانية إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده. يذكر أن الحكومة الألمانية حظرت بيع الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

Kampfpanzer Leopard

دعوات لوقف تصدير السلاح الألماني للدول المنخرطة في مناطق النزاعات العربية 12.02.2020

لقيت ألمانيا تقديرا دوليا لعقدها في منتصف الشهر الماضي مؤتمرا للبحث عن حل سلمي للنزاع في ليبيا. لكن الآن كشفت معلومات أن برلين صدرت منذ مطلع العام الجاري أسلحة بملايين اليوروهات لأطراف مختلفة لها صلة بذلك النزاع.

Berlin Außenminister Heiko Maas trifft saudi-arabischen Amtskollegen Farhan

ماس يحث الرياض على مزيد من الإصلاحات والحوار المباشر مع الحوثيين 21.02.2020

حث وزير الخارجية الألماني السعودية على المزيد من الإصلاحات، وطالب الرياض خلال لقاء مع نظيره السعودي بوقف التصعيد في اليمن واستئناف المحادثات المباشرة مع الحوثيين. وأكد الاتفاق على الحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  