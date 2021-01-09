 ألمانيا.. تلقيح أكثر من مليون شخص وسط تزايد الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2021

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أخبار

ألمانيا.. تلقيح أكثر من مليون شخص وسط تزايد الإصابات بكورونا

وصل عدد من تلقوا اللقاح في ألمانيا منذ انطلاق العملية أكثر من مليون شخص في ظرف 22 يوما، لكن الرقم يبقى ضعيفا مقارنة بعدد سكان البلد، في وقت بدأت فيه الهند حملتها الخاصة بالتطعيم.

وصل عدد من تلقوا اللقاح في ألمانيا منذ انطلاق العملية أكثر من مليون شخص في ظرف 22 يوما

وصل عدد من تلقوا اللقاح في ألمانيا منذ انطلاق العملية أكثر من مليون شخص في ظرف 22 يوما

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء عملية التلقيح  بلغ أكثر من مليون شخص.

ووفقا للمعهد فقد حصل حوالي مليون شخص وثمان وأربعون ألفا من سكان ألمانيا على التطعيم حتى يوم أمس الجمعة، وهو ما يعادل 1.26 في المائة من عدد السكان في ظل الأسابيع الصعبة التي تعيشها البلاد.

مختارات

كانت ألمانيا هي المثل الأوروبي في مواجهة جائحة كورونا، لكن مع الموجة الثانية لم تعد كذلك. الآن الانتقادات تركز على بطء عملية التلقيح، لكن أنغيلا ميركل تؤكد أن العملية ستكون أكثر سرعة، مدافعة عن سياسة بلدها وأوروبا.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 90 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما بدأ العدد يقارب تدريجيا من مليوني إصابة في ألمانيا في وقت بدأت فيه حملة تلقيح واسعة في البلاد.

وعلى مدار أمس الجمعة تم تطعيم حوالي 80 ألف شخص، كانت مراكز التطعيم أبلغت بهم المعهد. ومن المرجح أن تضاف أسماء أخرى لهذا العدد نظرا لتأخير الإبلاغ عن بعض حالات التطعيم التي تمت.

ومن الضروري للحصول على حماية كاملة من الفيروس تطعيم الشخص بجرعة ثانية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الأولى.

ومن الممكن أن تكون الأرقام المتاحة لسلطات الولايات الاتحادية الألمانية أعلى على المستوى الفردي لكل ولاية على حدة من تلك التي أبلغ عنها معهد روبرت كوخ بكثير، حيث يتم رفع التقارير إلى المعهد في وقت يتأخر نسبيا في بعض الأحيان.

وتم تلقيح حوالي نصف الحاصلين على التطعيم حتى الآن على ضرورة العمل المهني، وفقا لما يقوله المعهد ويمكن أن يكون هؤلاء مثلا أطباء وممرضات تم تطعيمهم لوجود مخاطر كبيرة بسبب تعرضهم للإصابة بالعدوى خلال العمل، إضافة إلى العاملين بدور رعاية المسنين. وتم تطعيم معظم الحالات المتبقية بناء على تقدمهم في السن أو أنهم من نزلاء دور رعاية المسنين.

الهند تبدأ التطعيم

وباشرت الهند السبت حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة،. وينوي ثاني أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان تلقيح 300 مليون شخص أي ما يوازي عدد سكان الولايات المتحدة بحلول تموز/يوليو المقبل في إطار إحدى أكبر حملات التلقيح في العالم.

لقاح محلي في الهند

لقاح محلي في الهند

ويُستخدم في الحملة لقاحان هما كوفاكسين من إنتاج بارات بايوتيك والمجلس الهندي للبحث الطبي وكوفيشيلد وهي نسخة طورتها أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. وينتج اللقاحان معهد "سيروم إنستيتوت أوف إنديا" وتمت الموافقة عليهما "بشكل عاجل" مطلع كانون الثاني/يناير.

وسيكون 30 مليونا من أفراد الطواقم الطبية والأكثر عرضة للوباء أول من سيتلقى اللقاح يليهم نحو 270 مليونا فوق سن الخمسين أو ممن يعانون من ضعف شديد حيال المرض في البلد الذي سجل ثاني أعلى معدل إصابات في العالم، بأكثر من 10 ملايين.

إ.ع/ع.ش ( د ب أ، أ ف ب)

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خيبة أمل ألمانية بتأخر اللقاح وعدم توفير كمية كافية لجميع المراكز

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