ألمانيا تكتسح المجر بخماسية نظيفة في افتتاح دوري أمم أوروبا

إنها أكبر نتيجة يحققها منتخب ألمانيا بقيادة ناغلسمان وليلة لم تحدث كثيرا في السنوات الأخيرة للماكينات الألمانية. فقد تألق منتخب ألمانيا لعبا ونتيجة أمام منتخب المجر في افتتاح دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

بعد اعتزال أربعة من نجومه الكبار، بدأ منتخب ألمانيا مساء اليوم السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول) عهدا جديدا بفوز عريض على ضيفه المجر بنتيجة 5/ صفر في ملعب دوسلدورف في افتتاح مشوار الفريقين في الموسم الرابع من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ودع المنتخب الألماني بعد خروجه من دور الثمانية ببطولة يورو 2024 التي استضافها مطلع الصيف الجاري كل من إلكاي غوندوغان قائد الفريق ومانويل نوير حارس المرمى، والمهاجم المخضرم توماس مولر باعتزالهم اللعب الدولي بينما أنهى توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني مشواره تماما مع كرة القدم.

ومع ذلك قدم المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الشاب يوليان ناغلسمان عرضا فنيا مقنعا أمام جماهيره في دوسلدورف حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني عزز الألمان تفوقهم بهدفين سجلهما جمال موسيالا وفلوريان فيرتس في الدقيقتين 57 و66.

وترك البديل ألكسندر بافلوفيتش بصمة بعد مشاركته بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 77 قبل أن يضيف كاي هافيرتس الهدف الخامس في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليحصد الألمان أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

وهذا أكبر فوز يحققه منتخب ألمانيا تحت قيادة ناغلسمان.

ألكسندر بافلوفيتش (يمين الصورة) يحتفل مع فلوريان فيرتس بعد تسجيل الهدف الرابع لألمانيا في شباك المجر (7/9/2024) صورة من: JOHN MACDOUGALL/AFP

ويستعد منتخب ألمانيا لاختبار قوي في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على هولندا، بينما سيلعب منتخب المجر أمام ضيفه البوسنة والهرسك في نفس اليوم.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الأول في المجموعة قبل منتخب هولندا، الذي فاز هو الآخر بنتيجة كبيرة على منتخب البوسنة 5/2. وتحتل البونسة المركز الثالث فيما تقبع المجر في المركز الرابع، الأخير.

جمالا موسيالا يتسلم جائزة هداف يورو 2024

وقبل مباراة المجر في دوسلدورف، حصل جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ على جائزة هداف بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي اختتمت في ألمانيا يوم 14 تموز/يوليو الماضي.

وتسلم موسيالا الجائزة من رودي فولر مدير منتخب ألمانيا ومندوب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكان موسيالا سجل ثلاثة أهداف لمنتخب ألمانيا في مشواره ببطولة اليورو أمام اسكتلندا والمجر في الدور الأول، وفي شباك الدنمارك بالدور الثاني.

وتقاسم الجناح الألماني الشاب البالغ من العمر 21 عاما الجائزة مع خمسة لاعبين آخرين وهم الإسباني داني أولمو والسلوفاكي إيفان سكرانز والهولندي كودي جاكبو، والجورجي جورج ميكاوتادزي، والإنجليزي هاري كين.

يذكر أن منتخب ألمانيا ودع بطولة أمم أوروبا على ملعبه من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1/2 بعد التمديد للوقت الإضافي يوم 5 تموز/يوليو الماضي.

ص.ش/ ف ي (د ب أ)