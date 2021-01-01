ألمانيا تقلد مؤسسي بيونتك أرفع أوسمة استحقاق بعد تطوير لقاح كورونا

حصل مؤسسا شركة بيونتك الألمانية للأدوية، التي طورت أحد أول اللقاحات لمكافحة كوفيد19-، اليوم الجمعة (19 آذار/مارس 2021) على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وحصل أوزليم توريشي وأوغور شاهين على وسام الاستحقاق "صليب القائد الفارس"، وهو أحد أعلى الأوسمة التي تمنحها الدولة الألمانية. ومنحه لهما الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الجوائز في قصر بلفيو، المقر الرئاسي. شتاينماير أثنى في كلمته على الجهد العلمي للزوجين مشيرا إلى أن اكتشافهما للقاح "ينقذ حياة البشر ويؤمن النجاة الاقتصادية والثقافية لمجتمعنا".

مشاهدة الفيديو 24:37 شارك مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oSbb مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟

من جهتهما طالبا توريشي وشاهين بالمزيد من الثقة في إمكانية التغلب على الجائحة وقالت توريشي "الضوء بدأ يكسر الظلام..تم تحقيق الكثير بالفعل بفضل تضافر الجهود الدولية، لكن المهمة ستنتهي عندما يتمكن كل شخص من الحصول على لقاح".

وشدد شاهين على ضرورة ألا يشعر الألمان بالإحباط بسبب الموجة الثالثة من الجائحة وقال: "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير". وأضاف "علينا حشد القوى مجددا، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول".



وتعتبر هذه أول جائزة يمنحها الرئيس الألماني شخصيا هذا العام. طورت شركة بيونتك بالتعاون مع شريكتها، شركة فايزر عملاقة الأدوية الأمريكية أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وكان هذا أول لقاح يتم ترخيصه في الاتحاد الأوروبي في كانون أول/ديسمبر الماضي .

ا.ف/ م.س (د.ب.أـ إي.بي.دي)