 ألمانيا تقر قواعد موحدة في أماكن العمل للوقاية من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تقر قواعد موحدة في أماكن العمل للوقاية من كورونا

بعد يوم من إعلان المستشارة ميركل تمديد فترة التباعد الاجتماعي حتى الثالث من شهر مايو، وضعت الحكومة الألمانية قواعد موحدة وملزمة بغرض الوقاية من فيروس كورونا. فما هي هذه القواعد التي تأتي ضمن عودة تدريجية لأماكن العمل؟

بعد يوم واحد من تمديد فترة التباعد الاجتماعي وضعت الحكومة الألمانية قواعد موحدة حول أماكن العمل.

بعد يوم واحد من تمديد فترة التباعد الاجتماعي وضعت الحكومة الألمانية قواعد موحدة حول أماكن العمل.

أقر ت الحكومة الألمانية اليوم الخميس (16 نيسان/ أبريل 2020) قواعد موحدة وملزمة في جميع أنحاء البلاد بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إطار عودة تدريجية لمزيد من الموظفين إلى أماكن العمل، وذلك بحسب تصريحات وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل.

وقال الوزير الاشتراكي: "من يعمل في هذه الظروف الخاصة، يحتاج لحماية خاصة"، مضيفا أنه يمكن أن يعول الجميع على هذه المعايير ويتعين على الجميع الالتزام بها. ومن أهم هذه المعايير، حسب هايل، الالتزام بمسافة متر ونصف متر، على الأقل، بين كل شخص وآخر، في مكان العمل، وبالأحرى داخل المباني، وكذلك في الأماكن المفتوحة ووسائل النقل.

وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل

وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل

وشدد الوزير  على أنه يجب تنظيم مسارات العمل بحيث لا يحدث اتصال مباشر بين الموظفين، إلا بأقل قدر ممكن. وأضاف أن ذلك سيسري أيضا على فترات الراحة وتبادل نوبات العمل، وخلال الوجود في المكاتب.

وبالنسبة لحالات المرض لدى الموظفين، قال الوزير إن القاعدة هي أن "لا يأتي مريض إلى مكان العمل"، وأوضح أن من لديه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، يجب أن يغادر مكان العمل ويبقى في المنزل إلى أن يتم التأكد من حالته.

مختارات

ويأتي قرار الحكومة الألمانية بوضع قواعد موحدة في أماكن العمل بعد يوم واحد من إعلان المستشارة أنغيلا ميركل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الثالث من أيار/مايو المقبل. 

ويشار إلى أن قرار تمديد إجراءات العزل حتى الثالث من أيار/مايو المقبل، ترافق مع تخفيف القيود على الأعمال الصغيرة والأماكن العامة للسماح لها بإعادة فتح أبوابها. وسيسمح للأنشطة التجارية التي تصل مساحة منطقة البيع فيها إلى 800 متر مربع كحد أعلى، بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل، وكذلك معارض بيع السيارات ومتاجر الدراجات، والمكتبات، بشرط الحفاظ على شروط النظافة المتبعة.

كذلك تقرر أن تعود المدارس لتفتح أبوابها في الرابع من أيار/مايو المقبل. أما بالنسبة للأنشطة التي تتطلب تقاربا بين الأشخاص مثل مصففي الشعر، فيستطيع أصحابها استئناف أنشطتهم بداية من الرابع من أيار/مايو، في ظل الالتزام بشروط معينة، تشمل ارتداء ملابس واقية.

كما أوصت الحكومة الاتحادية باستخدام أقنعة الحماية (الكمامات) في المواصلات العامة وداخل المتاجر "كأمر ضروري". وسيتواصل الحظر على الأحداث الرئيسية مثل الفعاليات الرياضية حتى 31 آب/أغسطس، وكذلك إغلاق المطاعم والحانات، وحظر التجمعات الدينية في الكنائس والمساجد والمعابد.

 

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

باحثون يحاولن إيجاد لقاح فعال لكوفيد19  

مواضيع ذات صلة

Deutschland | PK Merkel | Corona

ميركل تعلن تمديد إجراءات العزل بسبب كورونا حتى الثالث من مايو 15.04.2020

قبل إعلان نتائج اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، عبر دائرة الفيديو، لاتخاذ قرار حول القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، تسربت معلومات كثيرة حول ما تم الاتفاق عليه. فما أبرز ما أعلنت عنه ميركل؟

Japan Coronapandemie - Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19 Favipiravir

هل يقضي عقار "أفيغان" الياباني على فيروس كورونا؟ 15.04.2020

لا حديث الآن يعلو في العالم على فيروس كورونا حيث يسابق العلماء في جميع الدول الزمن لتطوير علاج أو لقاح ضده. في الفترة الأخيرة أثار عقار "أفيغان" الياباني الجدل حول فاعليته، فهل ينجح في علاج كورونا وهل تستفيد مصر منه حقا؟

Coronavirus Krankenschwester Klinikum Schwerin

حوالي 2 مليون مصاب بفيروس كورونا وتزايد في حالات الوفاة 14.04.2020

ما تزال أعداد مصابي جائحة كورونا ومن ثم أعداد حالات الوفاة تسجل تزايدا مستمرا، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي أعلنت عن زيادة قياسية في أعداد المصابين لديها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  