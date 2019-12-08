 ألمانيا تقدم مساعدات لليونان لإيواء عشرة آلاف لاجئ | أخبار | DW | 11.12.2019

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أخبار

ألمانيا تقدم مساعدات لليونان لإيواء عشرة آلاف لاجئ

بغية مساعدة اليونان على إيواء عشرة آلاف لاجئ وتأمين حاجاتهم الأساسية، أرسلت ألمانيا مساعدات بأكثر من 1.5 مليون إلى اليونان بينها أسرة وأغطية.

Migranten in Griechenland (picture-alliance/AP Photo/M. Varaklas)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن 55 شاحنة محملة بالأسرة والأغطية والفرش وأشياء أخرى، وصلت إلى اليونان لمساعدتها على إيواء 10 آلاف لاجئ وتخفيف أعبائها. وتبلغ قيمة هذه المساعدات 1.56 مليون يورو، حسب ما أفادت به الداخلية الألمانية.

مختارات

وقالت الوزارة إن هذه المساعدات كان قد وعد بها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أثناء زيارته لأثينا بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ صرح آنذاك بالقول: "يجب ألا نترك الدول (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي تقع على حدود الاتحاد الخارجية لوحدها، بل يجب أن نساعدها حيثما تكون هناك حاجة للمساعدة".

وتتضمن المساعدات 5 آلاف سرير ذي طابقين و10 آلاف فرشة وحوالي 30500 قطعة من مستلزمات الأسرة، بينها وسائد وأغطية الفرش وغيرها بالإضافة إلى 750 غطاء سميكاً للوقاية من برد الشتاء.

لكن الحكومة الألمانية لم تلب طلب أثينا باستقبال مزيد من اللاجئين لتخفيف العبء والضغط الذي تعانيه اليونان بسبب العدد الكبير للاجئين واكتظاظ المخيمات وخاصة على الجزر اليونانية.

المصدر: مهاجر نيوز

مشاهدة الفيديو 24:13

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