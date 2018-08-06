 ألمانيا تقدم مساعدات إضافية للأونروا في قطاع غزة | أخبار | DW | 08.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تقدم مساعدات إضافية للأونروا في قطاع غزة

تعاني وكالة الأونروا من نقص حاد في الموارد المالية بعد تجميد الرئيس الأمريكي لمساعدات للوكالة. وبعدما أعلنت الأونروا عن تسريح عمال إغاثة لديها أعلن مكتبها في غزة عن مساعدات ألمانية إضافية بالملايين من أجل اللاجئين هناك.

مشاهدة الفيديو 24:56
بث مباشر الآن
24:56 دقيقة

مسائية DW: عباس في عمان - الأونروا وملف اللاجئين على الطاولة

أعلن مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)  في رام الله، اليوم الأربعاء (الثامن من آب/ أغسطس 2018) أن الحكومة الألمانية ستقدم هذا العام حوالي ثمانية ملايين ونصف مليون يورو إضافية للوكالة الأممية التي تعاني أزمة مالية. وأوضح المكتب أن هذه الأموال ستخصص لبرنامج توفير المواد الغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وتضاعف ألمانيا بذلك مخصصاتها المالية لأونروا لعام 2018 لتصل إلى 16 مليون يورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمد مطلع العام الحالي مساعدات أمريكية لأنروا. وبحسب أونروا، كانت الولايات المتحدة قدمت العام الماضي 365 مليون دولار (312 مليون يورو) للوكالة الدولية. وأعلنت الوكالة  في نهاية تموز/ يوليو الماضي اعتزامها تسريح 100 من 1000 موظف إغاثة يعملون لديها في قطاع غزة وتحويل 600 آخرين للعمل بدوام جزئي.

مختارات

أكد متحدث باسم (اونروا) أن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة للوكالة، سيؤدي إلى اسوأ ازمة تمويل للوكالة منذ تأسيسها. وتعتزم الوكالة اطلاق حملة لجمع التبرعات في الأيام القادمة. (17.01.2018)

يعتزم الرئيس ترامب تقليص المساهمات الأمريكية المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، فيما تريد إسرائيل إلغاءها كليا. إلا أن خبيرة شؤون الشرق الأوسط، بتينا ماركس* لا ترى حاليا بديلا لهيئة الأمم المتحدة. (16.01.2018)

ويبدو أن إدارة ترامب لم تكتف بتجميد المساعدات المادية لأونروا بل ذهبت لأبعد من ذلك. فقد ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر يسعى إلى حل وكالة "أونروا" وسحب الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين.

ورد سياسيون فلسطينيون بغضب على هذه الأنباء، إذ نقل موقع "شبيغل أونلاين" الألماني عن السياسية الفلسطينية البارزة حنان عشرواي قولها: إنه "ليس للولايات المتحدة ولاية قضائية لحل الأونروا أو أن تسحب الاعتراف الدولي باللاجئين الفلسطينيين". وأشارت إلى أن كوشنر يهدف من خلال خططه هذه إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين للدول التي يعيشون فيها وذلك "للقضاء على أي فرصة لتطبيق حق العودة". وكانت السلطة الفلسطينية قد سبق وأعلنت أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا محايدا بعد نقلها سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وتشير بيانات أونروا إلى أنها تقدم مساعدات في غزة لنحو مليون شخص. وتنتقد منظمات حقوقية منذ فترة طويلة الأوضاع المعيشية لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ووصفت هذه الأوضاع بأنها لا تحتمل، مشيرة إلى أن سكان غزة يعانون من انقطاع للكهرباء بشكل كبير وأيضا من تلوث مياه الشرب وارتفاع نسبة البطالة.

يذكر أن وكالة "أونروا" تأسست في عام 1949 لدعم خمسة ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Männer vor einer UN-Schule in Rafah. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images )

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    قصف مدرسة لـ" الأونروا"

    أقر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد بأنه قام بقصف هدف في محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين، حسب مصادر طبية فلسطينية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استهداف مدارس ومنشآت الأونرا في غزة واعتبره " عملا إجراميا".

  • Flüchtlinge in einer Schule in Gaza. (Foto: Shawgy al-Farra)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    المدارس..الملجأ الوحيد

    وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقول أن نحو 3000 فلسطيني، كانوا داخل المدرسة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي. وهناك أيضا مدارس أخرى تلجأ إليها العائلات الفلسطينية من شمال وشرق قطاع غزة خوفا من الهجمات الإسرائيلية.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: DAVID BUIMOVITCH/AFP/Getty Images)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    رفح تحت القصف

    أعلنت إسرائيل أن جيشها سيوقف إطلاق النار في معظم قطاع غزة، في اليوم الثامن والعشرين من حملتها العسكرية على القطاع، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم، لكنها استثنت مدينة رفح، التي تعرضت لقصف كبير، خاصة بعد احتمال اختطاف جندي إسرائيلي هناك.

  • Israelischer Soldat Hadar Goldin getötet. (Foto: Reuters)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    الجندي المفقود

    أكد بيان للجيش الإسرائيلي بأن الجندي المفقود هدارغولدن والذي اتهمت تل أبيب حركة حماس باختطافه في قطاع غزة قد قتل في العمليات. كان ذلك خلال معارك في قطاع غزة يوم الجمعة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بحملة مداهمات واسعة لتحرير الجندي المخطوف، حتى تبث أنه قد قتل في المعارك.

  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    إسرائيل تسحب جنودها

    بعد حوالي أربعة أسابيع من حملتها العسكرية على القطاع، أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بسحب جنودها تدريجيا بعد تدمير العديد من الأنفاق. ولكن قوات الجيش ستبقى على استعداد في المنطقة الساحلية لاتخاذ إجراءات ضد حماس، حسب بيان للجيش الإسرائيلي. غير أن هذا لا يعني نهاية الحرب بالضرورة، حسب المتتبعين.

  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    تدمير الأنفاق

    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة حتى يتم تدمير كل الأنفاق، التي تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل. خاصة وأن حركة حماس تستخدم الأنفاق في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى إسرائيل. ولكن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير معظم الأنفاق، حسب مصادر أمنية إسرائيلية.

  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    التجسس على الحليف الأمريكي

    كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الإسرائيليين وجهاز استخبارات آخر على الأقل، تنصتا على مكالمات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الهاتفية، أثناء محاولته التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تطور رأت الأسبوعية الألمانية أن من شأنه إثارة توتر إضافي للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    ضحايا الحرب

    ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية، إلى أكثر من 1800 قتيلا، غالبيتهم العظمى من المدنيين. في حين وصل عدد الجرحى إلى نحو 10 آلاف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب مصادر طبية فلسطينية. كما اضطر ربع سكان غزة إلى النزوح داخل القطاع. وعى الجانب الإسرائيلي قتل 64 جنديا و3 من المدنيين.

  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    مظاهرات عالمية

    تسبب الصراع الدموي في غزة في العديد من الانتقادات الدولية وخروج مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء العالم. العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت يوم السبت مظاهرات حاشدة للعرب الأميركيين وأنصار المنظمات السلمية. ولكن خروج مظاهرات مؤيدة لإسرائيل على الجانب الآخر أدت إلى اعتداءات متبادلة. وتعيش العديد من المدن الأوروبية في الأسابيع الأخيرة على وقع الاحتجاجات، عرفت بعضها رفع شعارات معادية للسامية.

    الكاتب: شتيفاني هوبنر، أمين بنضريف


مختارات

غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

بدأت إسرائيل تهدئة "إنسانية" لسبع ساعات في قطاع غزة بعد ضربة جديدة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا في رفح. كما أعلنت إسرائيل أنها ستسحب جنودها بشكل تدريجي من القطاع. ولكن سرعان ما تنتهي الهدنة حتى تعود أجواء الحرب والدمار. (04.08.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: عباس في عمان - الأونروا وملف اللاجئين على الطاولة  

مواضيع ذات صلة

Palästinensische Autonomiegebiete Tor des UNRWA-Büro in Gaza

هل تسعى إدارة ترامب لسحب الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين؟ 06.08.2018

لم تكتف إدارة ترامب بالامتناع عن دفع حصتها في ميزانية وكالة الأمم المتحدة للاجئين (أونروا)، بل تسعى لحلها وسحب الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين، ما يعني القضاء على حق العودة. هذا ما ذكره تقرير لمجلة فورن بوليسي الأمريكية.

Flughafen Düsseldorf Flugzeug Landebahn

بعد ترحيله ـ لاجئ أفغاني في طريقه إلى ألمانيا 08.08.2018

من المنتظر عودة لاجئ أفغاني إلى ألمانيا خلال هذا الأسبوع بعدما تم ترحيله إلى موطنه على نحو مخالف للقانون من ولاية براندنبورغ الألمانية.

NEU Mohammad Ali Jafari Revolutionsgarden Iran

قائد الحرس الثوري: رئيس إيران لن يجتمع مع ترامب مطلقا 31.07.2018

بدت المؤسسة السياسية والأمنية الإيرانية منشغلة بصياغة رد على عرض الرئيس ترامب عقد قمة ثنائية مع القيادة الإيرانية. ولعل الرد الأقوى كان كلام رئيس الحرس الثوري الجنرال جعفري الذي قال إن رئيس إيران لن يجتمع مع ترامب مطلقا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  