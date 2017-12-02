ألمانيا تقترب من سد نصف احتياجات الطاقة من الشمس والرياح

صرح مركز أبحاث الطاقة الشمسية واقتصاد المياه في ولاية بادن فوتنبرغ جنوب غربي ألمانيا بأن حصة استهلاك الطاقة المتجددة في البلاد ارتفع عن نفس الفترة من العام الماضي في ألمانيا بنسبة ثلاثة في المائة.

وأضاف المركز أن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة وصل خلال شهور كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضية إلى 43 في المائة لأن الرياح كانت أقوى وسطوع الشمس كان أفضل. كما أوضح المركز أيضاً أنه في حال كان هبوب الرياح خلال الربع الرابع من العام الجاري متوسط المستوى، فإن نسبة الطاقة المتجددة في خليط مصادر الطاقة في ألمانيا للعام 2018 كلية ستصل بالكاد إلى 38 في المائة.

في السياق نفسه، كان موقع "ذا لوكال دي أي" التابع لوكالة الأنباء الألمانية قد أورد في تقرير مفصل نشره منتصف هذا العام أن محطات الطاقة الشمسية انتجت 104 مليار كيلوواط خلال النصف الأول من هذا العام.

هذا وساهمت طواحين الهواء في إنتاج الطاقة الكهربائية الخضراء في أراضي ألمانيا وفي البحار المحيطة بها، إذ نقل التقرير عن أرقام شركة "إيون" للطاقة أنّ طواحين الرياح ساهمت بتوليد 55 مليار كيلوواط خلال النصف الأول من عام 2018.

م.م/ ي.أ (د ب أ، DW)