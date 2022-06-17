ألمانيا تفكر بعروض جديدة بعد تجربة تذكرة 9 يورو للنقل

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أن من الممكن في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد تقديم عرض جديد يخلف عرض تذكرة النقل المخفضة فئة 9 يورو التي ينتهي العمل بها في آخر آب/ أغسطس المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، اليوم الثلاثاء (19 يوليو/تموز 2022) إن من المنتظر أن تتوافر في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بيانات عن التذكرة الحالية تساعد في التقييم " ما هي الخبرات المكتسبة من ذلك؟ ما الدور الذي يلعبه السعر؟ أي دور يلعبه الاستخدام السهل أو سريان التذكرة على مستوى ألمانيا؟".

وأوضح الوزير أن التقييم سيدور حول مثل هذه الأسئلة، وأردف قائلا:" هناك الكثير جداً من التكهنات في ذلك لكنك لن تعرف الأمر على وجه اليقين، ولذلك فنحن في حاجة إلى نتائج التقييم".

يذكر أن الحكومة الألمانية طرحت تذكرة شهرية فئة 9 يورو يمكن لحاملها التنقل عبر وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا في شهور حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو وآب/ أغسطس.

وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك في ظل التضخم المرتفع من ناحية وإلى جعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية من ناحية أخرى.

وكانت هناك مقترحات بشأن تطبيق نموذج لاحق لهذه التذاكر المخفضة بعد انتهاء فترة العمل بها ومن ذلك صرف تذكرة بقيمة 365 يورو للعام كله أو صرف تذكرة شهرية بقيمة 69 يورو، غير أن مسألة التمويل تظل هي المسألة المهمة في هذه المقترحات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية تمول إجراء التذكرة المخفضة بنحو 2.5 مليار يورو.

ورفض فيسينغ تحديد مقترح بعينه للعمل به بعد انتهاء مدة العمل بالتذكرة الحالية قائلا :" نحن نحتاج إلى نموذج يتناسب مع ميزانيات الولايات وميزانية الحكومة الاتحادية".

وذكر أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات فإن من الممكن أن تسير الأمور بسرعة " وقد رأينا أننا تمكنا من طرح مقترح على الطاولة وتقديم تذكرة رقمية في غضون أسابيع قليلة. وفي هذا الصدد أنا متفائل بأن الأمور يمكن أن تسير بسرعة هذه المرة أيضا".

ع.ح./ع.خ (د ب أ)