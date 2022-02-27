ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم الأحد (27 شباط/ فبراير 2022) إغلاق المجال الجوي لألمانيا أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولمدة ثلاثة شهور مبدئياً.

ويسري القرار على الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وكذلك الرحلات العابرة فوقها وفقا لما ذكرته الوزارة مشيرة إلى أنها نشرت بالفعل بياناً خاصاً بذلك. ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم استثناء الرحلات الإنسانية من هذا الحظر.

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، وهي الأكبر في أوروبا، قد أعلنت السبت تعليق جميع رحلاتها إلى روسيا وعبرها لمدة سبعة أيام، بسبب غزو الجيش الروسي لأوكرانيا. وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أمس السبت بأن "لوفتهانزا لن تستخدم المجال الجوي الروسي للأيام السبعة المقبلة" و"سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا خلال هذه الفترة".

ويأتي ذلك بعد خطوات مشابهة من الكثير من الدول الأوروبية والغربية، فقد قال وزير سويدي اليوم الأحد إن بلاده تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية لتحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى منها بريطانيا وفنلندا ورومانيا رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي هانز دالجرن للإذاعة العامة (إس.أر) إن بلاده قد تدفع كذلك باتجاه إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

كما أعلن رئيس حكومة بلجيكا الأحد أن بلاده ستُغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي، لتحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى. وكتب ألكسندر دي كرو عبر تويتر "قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية". وتابع "إن سماءنا الأوروبية مفتوحة. هي مفتوحة للذين يلمون شمل الناس، ليس للذين يهدفون إلى المهاجمة بعنف".

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وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول من الاتحاد الأوروبي قوله إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا.

وسبق لروسيا أن أعلنت الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد غزوها أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنيّة عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا أغلقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية. وفي وقت متأخر السبت، أعلنت الخطوط الجوية النمساوية في بيان إلغاء رحلاتها إلى روسيا وتجنب الأجواء الروسية لمدة سبعة أيام على الأقل.

ع.غ/ ع.ج (آ ف ب، د ب أ، رويترز)