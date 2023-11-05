ألمانيا.. تعليق الرحلات الجوية في مطار هامبورغ لأجل غير مسمى

أعلن مطار هامبورغ في شمالي ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد (5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) استمرار تعليق رحلات الطيران به إلى أجل غير مسمى بسبب واقعة احتجاز رهينة في ساحة الطائرات بالمطار.

وتعتقد الشرطة أن الرجل المسلح، الذي اخترق المحيط الأمني للمطار مساء السبت وهو يقود سيارته على المدرج، يحتجز ابنته كرهينة فيما يبدو أنه نزاع بشأن حضانة طفل. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن رجلاً مسلحاً اخترق بوابة بسيارته وأطلق النار مرتين في الهواء.

وتقوم فرقة خاصة من الشرطة وأخصائي نفسي تابع للشرطة بالتواصل مع الرجل في مكان الحادث. وتم إخلاء المطار بالكامل. وتعتقد الشرطة أن نزاعا بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام رجل مسلح باقتحام ساحة مطار هامبورغ بعنف.

ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن فإن الطفلة التي كانت مع الرجل كانت تقيم مع والدتها يوم السبت. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الأب "أخذ الطفلة" من الأم، ربما يكون قسراً، قبل أن يقود سيارته باتجاه هامبورغ وعلى مدرج المطار، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة مساء السبت عند سؤالها عن الحادث.

وتتواجد في مكان الحادث قوة خاصة من الشرطة وأخصائي نفسي تابع للشرطة.

ووفقاً للتقارير فإن الرجل، الذي يعتقد أن عمره 35 عاماً وفقا للشرطة، كان يقل طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات في السيارة.

ولاحظ مراسل وكالة الأنباء الألمانية وصول أعداد كبيرة من سيارات الطوارئ إلى المطار طوال الليل وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد إضافة إلى وجود أعداد من الكلاب البوليسية في الموقع، فيما حلقت طائرة دون طيار فوق المنطقة المحيطة بالمطار.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)