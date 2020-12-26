ألمانيا تعلن جاهزيتها لأكبر حملات التلقيح في تاريخها

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان "الاستعداد الجيّد" لأكبر حملة تطعيمات في تاريخ ألمانيا. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت (26 ديسمبر/ كانون الأول)، في مؤتمر صحفي، بأن"مراكز التطعيم جاهزة للبدء". في الوقت نفسه، أوضح شبان أن فيروس كورونا لن ينهزم مع بدء التطعيم "فنحن سنحتاج إلى نفس طويل لكي نتجاوز هذه الجائحة".
وعمليا سوف تنطلق حملة التطعيم في ألمانيا يوم غد الأحد، بعد أن وصلت أولى جرعات اللقاح إلى الولايات الألمانية اليوم السبت، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.
ومن المنتظر أن يتم البدء في المرحلة الأولى بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة. بعد ذلك سيتمر تلقيح باقي المواطنين وذلك عبر ثلاث مراحل إضافية.
ولفت شبان إلى أنه نظرا لحجم الحملة الكبير، فمن الممكن ألا يسير كل شيء بسهولة على الفور مشيرا إلى احتمالية تعثر الأمور في هذا الموضع أو ذاك "وهذا طبيعي تماما".
ووضع شبان في حديثه خطة زمنية إلى غاية منتصف العام المقبل، لكي يصبح اللقاح متاجا للجميع "ولكل من يرغب".
يذكر أن وزير الصحة الألماني تعرض لانتقادات داخلية شديدة بسبب "تأخر" عملية التطعيم مقارنة بالولايات المتحدة أو بريطانيا مع ارتفاع يومي لأعداد الإصابات والوفيات، كما اعتبر المنتقدون أن الجرعات المحصّل عليها لن تسمح ببلوغ وبالسرعة المرجوّة إلى "مناعة القطيع" للقضاء على الوباء.
وتزامنا مع ألمانيا حصلت العديد من الدول الأوروبية على جرعاتها من اللقاح لتبدأ الحملة بشكل متوازي غدا الأحد. وفي إسبانيا أعلن عن تسجيل أول حالة عن السلالة المتحورة من الفيروس التاجي القادمة من بريطانيا والتي سجلت أيضا في كل من هولندا وألمانيا وفرنسا.
و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)
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