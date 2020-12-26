 ألمانيا تعلن جاهزيتها لأكبر حملات التلقيح في تاريخها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2020

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أخبار

ألمانيا تعلن جاهزيتها لأكبر حملات التلقيح في تاريخها

وزير الصحة الألماني ينس شبان يعلن في مؤتمر صحفي السبت انتهاء استعدادات بلاده لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة تطعيم ستبدأ رسميا غدا الأحد وتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وزير الصحة الألماني ينس شبان (صورة أرشيفية)

وزير الصحة الألماني ينس شبان (صورة أرشيفية)

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان "الاستعداد الجيّد" لأكبر حملة تطعيمات في تاريخ ألمانيا. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت (26 ديسمبر/ كانون الأول)، في مؤتمر صحفي، بأن"مراكز التطعيم جاهزة للبدء". في الوقت نفسه، أوضح شبان أن فيروس كورونا لن ينهزم مع بدء التطعيم "فنحن سنحتاج إلى نفس طويل لكي نتجاوز هذه الجائحة".

وعمليا سوف تنطلق حملة التطعيم في ألمانيا يوم غد الأحد، بعد أن وصلت أولى جرعات اللقاح إلى الولايات الألمانية اليوم السبت، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.

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فيروس كورونا: التأثيرات طويلة المدى - الحياة بعد المرض

ومن المنتظر أن يتم البدء في المرحلة الأولى بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة. بعد ذلك سيتمر تلقيح باقي المواطنين وذلك عبر ثلاث مراحل إضافية. 

مختارات

تلقي جائجة كورونا بظلالها الثقيلة على احتفالات عيد الميلاد لهذا العام، فقد بدت مظاهر البهجة مقتضبة وغدت أجواء التجمع مستحيلة ومثقلة بإجراءات العزل والإغلاق، حتى مهد المسيح بدى خاوياً من احتفالات كل عام.

دراسة جديدة قد تعزز المخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، من نتائجها أن معدل السلالة المعدي يصل إلى 56 بالمائة مقارنة بالأولى، لكن مؤشرات عديدة مطمئنة تضمنتها الدراسة.

بعد يومين من توقع رئيس معهد روبرت كوخ بوجود السلالة الجديدة من كورونا في ألمانيا، وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجل رسميا أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.

ولفت شبان إلى أنه نظرا لحجم الحملة الكبير، فمن الممكن ألا يسير كل شيء بسهولة على الفور مشيرا إلى احتمالية تعثر الأمور في هذا الموضع أو ذاك "وهذا طبيعي تماما".

ووضع شبان في حديثه خطة زمنية إلى غاية منتصف العام المقبل، لكي يصبح اللقاح متاجا للجميع "ولكل من يرغب".

يذكر أن وزير الصحة الألماني تعرض لانتقادات داخلية شديدة بسبب "تأخر" عملية التطعيم مقارنة بالولايات المتحدة أو بريطانيا مع ارتفاع يومي لأعداد الإصابات والوفيات، كما اعتبر المنتقدون أن الجرعات المحصّل عليها لن تسمح ببلوغ وبالسرعة المرجوّة إلى "مناعة القطيع" للقضاء على الوباء.

وتزامنا مع ألمانيا حصلت العديد من الدول الأوروبية على جرعاتها من اللقاح لتبدأ الحملة بشكل متوازي غدا الأحد. وفي إسبانيا أعلن عن تسجيل أول حالة عن السلالة المتحورة من الفيروس التاجي القادمة من بريطانيا والتي سجلت أيضا في كل من هولندا وألمانيا وفرنسا.

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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