ألمانيا تعلن تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من مدافع هاوتزر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2022)، أن من المنتظر تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة تضم أربعة مدافع هاوتزر من مخازن الجيش الألماني. وأوضحت الوزارة أن التسليم سيبدأ على الفور.

يذكر أن مدافع هاوتزر 2000 هي من قطع المدفعية الثقيلة والتي يصل مداها إلى 40 كيلومترا. ومن المنتظر أن تتضمن عملية تسليم المدافع حزمة ذخيرة أيضا.

وأكدت الحكومة الألمانية أن أوكرانيا أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من مدافع الهاوتزر، ونقل بيان عن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قولها إن "مدافع هاوتزر المقدمة من ألمانيا وهولندا أثبتت كفاءتها بشكل زائد في القتال".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن "ألمانيا ستلبي هذه الرغبة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا في حربها الشجاعة في مواجهة الهجوم الروسي الوحشي"، مشيرة إلى أنه بالمدافع الأربعة الجديدة سيرتفع عدد قطع المدفعية المقدمة من ألمانيا إلى 14 قطعة.

يذكر أن أوكرانيا طالبت ألمانيا ودولا غربية أخرى بإمدادها بدبابات قتالية وناقلات جند مدرعة يمكن للقوات أن تستخدمها في عمليات الزحف واستعادة المناطق والمصممة للاستخدام في القتال المباشر. وتخدم الناقلات المدرعة في نقل الجنود بأكبر قدر من الأمان إلى مناطق القتال ودعمهم في الاشتباكات.

بيد أنه لم تقدم أي دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دبابات قتالية غربية الصنع إلى أوكرانيا حتى الآن. كما حرص المستشار الألماني شولتس على التأكيد دائما على أن بلاده لن تتخذ مسارات منفردة في هذه القضية ولن تسلم أوكرانيا في المرحلة الراهنة دبابات من نوع ليوبارد 2.

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القوات الأوكرانية تسجل نجاحات جديدة

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام في كييف، إن القوات الأوكرانية تمكنت من دفع القوات الروسية نحو الشرق، يأتي هذا في وقت تواصل فيه استعادة المزيد من الأراضي وتعزيز المكاسب التي تحققت في هجوم مباغت بدأ في أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت أن القوات الأوكرانية حققت نجاحات في مناطق خاركيف ودونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا. وبحسب تلك التقارير تم تحرير قرية ياروفا في دونيتسك، على الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس.

وانتشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو توضح تقدما ناجحا للقوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر أوسكيل في منطقة خاركيف بالقرب من كوبيانسك وبوروفا.

وإضافة إلى ذلك، بدا أن الوحدات الأوكرانية تمكنت أيضا من عبور نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بيلوهوريفكا وشن هجوم على بلدة كريمينا الصغيرة في لوهانسك.

يشار إلى أنه لم يتسن على الفور الحصول على تأكيد رسمي من الجانب الأوكراني أو الروسي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)