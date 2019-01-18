 ألمانيا تعلق مشاركتها في مهمة صوفيا لمكافحة تهريب البشر | أخبار | DW | 22.01.2019

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أخبار

ألمانيا تعلق مشاركتها في مهمة صوفيا لمكافحة تهريب البشر

علقت ألمانيا مشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لمكافحة تهريب البشر ومنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا وإنقاذ المسافرين الذين يتعرضون للخطر في عرض البحر. كانت المهمة بدأت في عام 2015 إبان أزمة اللاجئين.

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

الفرقاطة أوغسبورغ.

علقت ألمانيا مشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء (22 كانون الثاني/يناير 2019) أن البحرية الألمانية لن ترسل أي سفن أخرى قبالة الساحل الليبي بعد انتهاء مشاركة الفرقاطة "أوغسبورغ".

مختارات

في خطوة تهدف إلى محاربة شبكات التهريب وإنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق ومكافحة تهريب الأسلحة، تم تمديد مشاركة الجيش الألماني في عملية صوفيا حتى عام 2018 وهو ما يكلف الحكومة الألمانية حوالي 80 مليون يورو. (25.05.2017)

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل على أهمية مهمة "صوفيا" الأوروبية لمكافحة عصابات تهريب البشر في البحر المتوسط، على الرغم من الانتقادات الموجهة لعملها. وأشار غابرييل إلى أنه لا يمكن التخلي عن عمليات الإنقاذ. (02.06.2017)

وكانت المهمة بدأت في عام 2015 إبان أزمة اللاجئين، وتضمنت المهمة حاليا تدريب قوات خفر السواحل الليبية، وتهدف المهمة أيضا إلى منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا حيث تتصارع هناك ميليشيات على السلطة. يذكر أن آلاف المهاجرين غير النظاميين يتخذون من الساحل الليبي منطلقا لرحلاتهم على متن قوارب عبر المتوسط صوب أوروبا.

وتتضمن المهمة أيضا إنقاذ المسافرين الذين يتعرضون للخطر في عرض البحر، وتجاوز عدد هؤلاء حتى الآن 49 ألف شخص حسب بيانات الجيش الألماني، وتم إرسالهم جميعا إلى إيطاليا وفقا للقواعد المقررة للمهمة في 2015.

كما أفادت بيانات الجيش الألماني أيضا بأن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في المهمة للاشتباه في أنهم مهربون وصل إلى 140 شخصا، كما تم تدمير أكثر من 400 قارب كان المهربون يستخدمونها. ويخول للسفن المشتركة في المهمة بتوقيف القوارب في المياه الدولية وتفتيشها، ومن الممكن مصادرة القوارب وتغيير مسارها ويخول لها أيضا أخذ المشتبه فيهم على متن سفينة حربية وتسليمهم إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتحمل المهمة اسم فتاة صومالية وُلِدَتْ على متن الفرقاطة "شلزفيغ هولشتاين".

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

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