 ألمانيا تعلق مساعداتها لأفغانستان وشتاينماير يصف صور كابول بـ″العار″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2021

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ألمانيا تعلق مساعداتها لأفغانستان وشتاينماير يصف صور كابول بـ"العار"

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بمهمة الإجلاء التي تقوم بها القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان. يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الألمانية تعليق مساعداتها لأفغانستان، وقال الرئيس الألماني

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: صور الأفغان اليائسين في مطار كابول عار على الغرب.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير: صور الأفغان اليائسين في مطار كابول "عار على الغرب".

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن طائرة الإجلاء الثانية التابعة للجيش الألماني، التي هبطت منذ فترة وجيزة في العاصمة الأفغانية كابول، غادرت بعد أن أجلت 125 شخصا من هناك.

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وكتبت الوزارة اليوم الثلاثاء (17 أغسطس/آب) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطائرة من طراز إيه 400 إم غادرت مع 125 فردا تم إجلاؤهم متوجهة إلى طقشند/أوزبكستان... على متن الطائرة يوجد مواطنون ألمان ومعاونون محليون أفغان وأفراد آخرون يحتاجون الحماية".

وأكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على تويتر أن "أكثر من 120 فردا، ألمان وأفغان ومواطني دول أخرى" على متن الطائرة، وأضاف: "لقد بدأ الجسر الجوي وسيستمر بشكل مكثف إذا سمح الوضع الأمني بذلك بطريقة أو بأخرى".

وعقب استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، قامت أول طائرة إجلاء ألمانية أمس الاثنين بنقل خمسة ألمان بالإضافة إلى أوروبي وأفغاني من كابول إلى أوزبكستان المجاورة في ظل ظروف صعبة.

Deutschland | Luftwaffe | Airbus A400M Bundeswehr

طائرة ألمانية تابعة للقوات المسلحة الألمانية تستعد لمهمة إجلاء أشخاص من أفغانستان

تعليق المساعدات التنموية 

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الألمانية تعليق  مساعداتها التنموية لأفغانستان، حسبما صرح وزير التنمية الألماني غيرد مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الثلاثاء. وأكد الوزير أن جميع الموظفين الألمان والدوليين، الذين يعملون لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهي الجهة المسؤولة عن المساعدات التنموية الحكومية، قد غادروا البلاد بأمان.

وأضاف مولر: "إننا نعمل بجهد كبير لجلب الموظفين المحليين الذين كانوا يعملون في التعاون الإنمائي الألمانيوالمنظمات الإغاثية التي تعاونت معنا، والذين يريدون الخروج بأمان من أفغانستان".

وكانت أفغانستان - حتى صدور القرار الجديد - تحتل المرتبة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات التنموية الألمانية. ولهذا العام تم تخصيص 250 مليون يورو كمساعدات تنموية من ألمانيا لأفغانستان، لكن لم يتم دفع أي منها حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، كانت تتدفق أموال إلى أفغانستان من وزارات ألمانية أخرى، من أجل مساعدات إنسانية على سبيل المثال أو تدريب الشرطة. وكانت ألمانيا تعهدت بمساعدات لأفغانستان  يبلغ إجماليها430 مليون يورو .

 الرئيس الألماني: ما حدث في مطار كابول عار على الغرب

من جهته اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الثلاثاء أن صور الأفغان اليائسين في مطار كابول منذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان "عار على الغرب". وقال إن "مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب"، مشددا على "المأساة الإنسانية" التي عاشها الأفغان أثناء محاولتهم بيأس مغادرة البلاد "ونحن مشاركون في المسؤولية عنها".

أفغان يحاولون الصعود إلى طائرة أمريكية أملا في الهروب بعد استلاء طالبان على كابل

أفغان يحاولون الصعود إلى طائرة أمريكية أملا في الهروب بعد استلاء طالبان على كابل

وبعد هجوم خاطف، فيما كان الأميركيون ينسحبون من أفغانستان، سيطرت حركة طالبان على البلاد ما أثار مشاهد فوضى عارمة في مطار كابول، المنفذ الوحيد لمغادرة البلاد.

وقال الرئيس الألماني أيضا إنها "عملية بتر سياسية تهزنا وستغير العالم" فيما توقع الأميركيون إنجاز انسحابهم العسكري بشكل نهائي من افغانستان في نهاية الشهر.

ولم يخفِ القادة الألمان في الأيام الماضية امتعاضهم من الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من أفغانستان وسرعت عودة طالبان الى السلطة.

ودعت وزيرة الدفاع انغريت كرامب-كارينباور حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد اجتماعا خلال النهار الى استخلاص العبر من فشله في أفغانستان.

من جهتها اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تطور الوضع بانه "مرير ومأسوي ورهيب" ملمحة الى ان قرار الانسحاب الذي اتخذته واشنطن اتخذ لأسباب سياسية داخلية أميركية.  وأضافت أنه يجب إجلاء 10 آلاف أفغاني تعاونوا مع الجيش الالماني او منظمات غير حكومية أو افراد أسرهم.

هـ د/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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