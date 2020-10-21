 ألمانيا.. تعرض عشرات القطع الأثرية في جزيرة المتاحف للتخريب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. تعرض عشرات القطع الأثرية في جزيرة المتاحف للتخريب

في أحد "أكبر الهجمات على الأعمال الفنية في تاريخ ألمانيا الحديث"، تعرضت قطع أثرية في جزيرة المتاحف ببرلين للتخريب، منها توابيت مصرية. وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع في يوم الوحدة الألمانية.

متحف بيرغامون في جزيرة المتاحف ببرلين

متحف بيرغامون في جزيرة المتاحف ببرلين

تعرضت عشرات القطع الأثرية في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية برلين لتخريب متعمد على ما يبدو. وأكدت شرطة برلين صباح اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) تقارير واردة من صحيفة "دي تسايت" وإذاعة ألمانيا "دويتشلاندفونك" العمومية حول هذا الشأن، إلا أنها لم تدل بمزيد من التفاصيل عن الواقعة والدوافع.

مختارات

بينما لا تسمح بعض الأماكن بإرتدائه، تحتفي به أماكن أخرى. إنه ”البكيني“ الذي خصص له متحف خاص في ألمانيا يواكب تطوره موازاة للتطورات الاجتماعية والسياسية التي شهدها الغرب.

الشخير ظاهرة أو مرض يعاني منه الكثير من الأشخاص، وحاول الكثيرون معالجتها منذ عقود من الزمن، لكن غالباً ما كانت معالجة الشخير بأدوات وطرق غريبة، لذلك افتتح طبيب ألماني متحفاً لعرض هذه الأدوات.

منذ 25 سنة تقوم إحدى الجمعيات في مدينة كولونيا بجمع مختلف القطع التذكارية والأشياء التي لها علاقة بتاريخ الهجرة إلى ألمانيا. ومن المقرر عرض تلك الاشياء مستقبلا في متحف بإحدى المدن المتميزة باستقطابها للمهاجرين .


وبحسب التقارير الإعلامية، فقد وقعت أعمال التخريب في 3 تشرين أول/أكتوبر الجاري، حيث تم رش حوالي 70 قطعة في متحف بيرغامون والمتحف الجديد والمعرض الوطني القديم ومواقع أخرى بسائل زيتي.
ووفقاً لصحيفة "دي تسايت"، يعد هذا أحد "أكبر الهجمات على الأعمال الفنية والآثار في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب". وتشمل الأعمال المتضررة بحسب التقرير توابيت مصرية وتماثيل حجرية ولوحات من القرن التاسع عشر، وترك السائل بقعاً واضحة عليها.
وبحسب التقارير، وقع الحادث في يوم الوحدة الألمانية، ولم يتم الإعلان عنه منذ ذلك الحين. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا اليوم قد تم اختياره عن قصد. وقد بدأ تحقيق أولي في الأضرار التي لحقت بالقطع الأثرية.
وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل"، أن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية قام بمراسلة الزوار الذين حجزوا تذاكر لزيارة المتحف يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، وطلب منهم المساعدة على وجه السرعة.
وأشار موقع "تسايت أونلاين" إلى أن أتيلا هيلدمان، وهو أحد أشهر مروجي نظريات المؤامرة فيما يخص كورونا في ألمانيا، كان قد زعم في قناته العامة على "تيليغرام" في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر أن متحف بيرغامون، الذي كان لايزال مغلقاً وقتها بسبب كورونا، "مركز للمشهد الشيطاني العالمي"، وقال: "هناك يقدمون قرابينهم البشرية في الليل ويعتدون على الأطفال!". وينحدر أتيلا هيدمان من أبوين تركيين وتبنته عائلة ألمانية. ولديه آراء معادية للمهاجرين وللسامية.
وتعد جزيرة المتاحف أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1999. وفي بداية هذا الشهر، احتفل متحف بيرغامون بمرور تسعين عاماً على تأسيسه. وسمي المتحف على اسم أشهر معالمه، مذبح بيرغامون، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد وينتمي إلى مقر إقامة ملوك بيرغامون الأقوياء، الذين أنشأوا مدينة ثقافية على غرار أثينا في غرب ما يعرف الآن بتركيا.
وكواحد من المتاحف القليلة في ألمانيا، يجذب بيرغامون أكثر من مليون زائر كل عام - عندما يكون مفتوحاً بالكامل. وتجذب جزيرة المتاحف التي تضم أيضاً المتحف القديم ومتحف بوده والمعرض الوطني القديم والمتحف الجديد المعروض فيه تمثال نفرتيتي الشهير ومعرض جيمس سيمون بصفته أحدث مبنى في الجزيرة نحو 1,3 مليون زائر سنوياً.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • Berlin Baustelle des Pergamonmuseums (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    أعمال بناء في بيرغامون

    منذ خريف 2014 لم تعد قاعة متحف بيرغامون الشهير مفتوحة أمام الجمهور. بيد أنه من بداية من شهر (مايو/أيار) أصبح بإمكان الزوار إلقاء نظرة على أعمال البناء في هذا المتحف الأكثر شهرة بالعاصمة الألمانية برلين، ويُتوقع الانتهاء من أعمال البناء سنة 2025 على أبعد تقدير.

  • Pergamonmuseum, Berlin (picture-alliance/360-Berlin/J. Knappe)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    عظمة قديمة

    رغم أعمال الترميم المستمرة في المتحف، يمكن مشاهدة بوابة عشتار الزرقاء (الصورة) وبوابة سوق "ميليتوس" الرومانية الشهيرة. وتضم جزيرة المتاحف ببرلين خمسة مبانٍ تحتوي على واحدة منها على عدة قطع وتحف فنية تجلب الكثير من السياح.

  • Ausstellung Pergamon (asisi)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    بيرغامون

    لا يتعين على زوار المتحف الاستغناء تماماً عن زيارة مذبح بيرغامون الشهير. ومنذ ( نوفمبر/تشرين الثاني 2018) يتم عرض صورة بانوراميه ضخمة للفنان ياديغار اسيسي في دار عرض مُقابلة لمتحف بوده. وتجسد الصورة مدينة بيرغامون مع المذبح في العصر الروماني.

  • James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel Berlin (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    مركز استقبال على الماء

    في ( 12 يوليو/ تموز 2019) سيتم افتتاح معرض جيمس سمون للمهندس المعماري ديفيد تشيبرفيلد. وسيكون هذا المعرض كمبنى استقبال مركزي لجميع قاعات المعارض الخمسة بجزيرة المتاحف بالعاصمة برلين.

  • Berlin James-Simon-Galerie (picture-alliance/dpa/S. Stache)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    جميع الخدمات في مبنى واحد

    في معرض جيمس سيمون سيكون هناك مكتب كبير لبيع التذاكر وركن للملابس و مقهى ومتجر، فضلاً عن غرف للمحاضرات والمعارض الخاصة. كما تم تصميم ممر تحت الأرض بهدف توجيه الزوار إلى قاعات المعارض الخمسة بجزيرة المتاحف.

  • Schlüsselübergabe für die James-Simon-Galerie (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    قاعة محاضرات

    تتسع قاعة محاضرات بمعرض جيمس سيمون لحوالي 300 ضيف. وقد تمت صناعة سقف هذه القاعة، التي صممها المهندس المعماري ديفيد تشيبرفيلد من خشب الجوز البني الداكن.

  • Berlin Museumsinsel (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    خطة رئيسية لجزيرة المتاحف

    يأتي معرض جيمس سيمون كجزء من خطة رئيسية لتجديد وتحديث جزيرة المتاحف ببرلين. ومع معرض الزوار المركزي الجديد والمنتزه الأثري ستتلاقى المتاحف الفردية معاً لتصبح بذلك مُجمعاً مُشتركاً.

  • Altes Museum, Berlin, Deutschland, Europa (picture-alliance/imagebroker/J. Woodhouse)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    منطقة متاحف فريدة

    يُعد المتحف القديم هو المبنى الأول لجزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية، ثم عقبه بعد ذلك المتحف الجديد والمتحف الوطني للتراث ومتحف بوده وأخيراً متحف بيرغامون. ومنذ سنة 1999 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) هذه المتاحف ضمن مواقع التراث العالمي.

  • Berlin - Altes Museum - Rotunde (picture-alliance/dpa/H. Link)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    البانثيون (معبد كل الآلهة) في برلين

    يضم المتحف القديم التماثيل والأسلحة والمجوهرات الذهبية والفضية، التي تعود لليونانيين والرومان والحضارة الإتروسكانية. كما أن هذا المتحف لا يُظهر فقط الكنوز الأثرية بل تُذكر أيضاً أعمدته وقاعاته الرائعة بأزمنة قديمة، ففي قلب المتحف هناك قاعة مستديرة على طراز البانثيون في روما.

  • Das Neue Museum in Berlin - Büste der Nofretete. (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    نجمة جزيرة المتاحف

    أثناء الحرب العالمية الثانية، تعرضت المتاحف الخمسة إلى التدمير بشكل كبير. وكان المتحف الجديد هو المتضرر الأكبر، فقد ظل خراباً لفترة طويلة ولم يكن مفتوحاً أمام الزوار مرة أخرى إلاّ في سنة 2009. ويقدم المتحف معروضات تعود لفترة ما قبل وأوائل التاريخ والعصور الوسطى. ومن أشهر هذه المعروضات تمثال الملكة المصرية نفرتيتي.

  • Neues Museum, Museumsinsel, Berlin, Deutschland, Europa (picture-alliance/imagebroker/S. Kuttig)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    معبد للفن

    يبدو المتحف الوطني للتراث نسخة طبق الأصل من معبد يوناني. يعرض هذا المتحف لوحات ومنحوتات من عصر غوته إلى الواقعية وروائع لرسامين وفنانين كبار مثل ديفيد فريدريش وكلود مونيه وأوغست رينوا.

  • Deutschland Berlin Bode-Museum an der Spree (picture-alliance/ZB/K. Schindler)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    عصر باروكي جديد

    يتم التقاط الكثير من الصور لمتحف بوده، الذي يتواجد فوق نهر شبريه (الصورة). ويضم المتحف أعمالاً من الفن البيزنطي ومنحوتات ولوحات من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات المعدنية.

  • Berlin: Museumsinsel an der Spree mit Bodemuseum und Fernsehturm (picture-alliance/C. Reister)

    بالصور: تعرف على جزيرة المتاحف ببرلين

    تراث عالمي

    أدت التحف الكثير والمتنوعة، التي تعرضها هذه المتاحف بالعاصمة برلين إلى دخول جزيرة المتاحف في قائمة مواقع التراث العالمي من طرف اليونيسكو. وينصح القيام بنزهة في جزيرة المتاحف، حتى قبل إعادة افتتاح متحف بيرغامون بحلول سنة 2025. إعداد: إليزابيث يورك/ر.م


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جزيرة المتاحف في برلين تجذب الزوار  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  