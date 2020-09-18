 ألمانيا تعرض تقريرا عن مدى تغلغل اليمين المتطرف في صفوف الشرطة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تعرض تقريرا عن مدى تغلغل اليمين المتطرف في صفوف الشرطة

تتزايد كل يوم حالات الاشتباه في وجود عناصر يمينية متطرفة في صفوف الشرطة الألمانية. وقدم وزير الداخلية زيهوفر تقييما غير مسبوق للوضع في الأجهزة الأمنية. ويتزامن ذلك مع وقف شرطي عن العمل بسبب تصريحات يمينية متطرفة.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

وزير الداخلية الألماني يعرض تقديرا لعدد الناشطين المتطرفين في الشرطة وأجهزة الاستخبارات وجهاز مكافحة التجسس في الجيش.

عرض وزير الداخلية البافاري المحافظ هورست زيوهوفر الثلاثاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) تقديرا لعدد الناشطين المتطرفين في الشرطة وأجهزة الاستخبارات وجهاز مكافحة التجسس في الجيش.

وجاء في التقرير، كما نقل موقع شبيغل أونلاين الألماني، أن هناك 319 حالة من حالات التطرف اليميني المشتبه بها في الأجهزة الأمنية للولايات الألمانية في الفترة الممتدة بين عام 2017 ونهاية مارس 2020. بالإضافة إلى 58 حالة تطرف مشتبه بها في أجهزة الأمن الاتحادية، و44 حالة تطرف مشتبه بها في صفوف الشرطة الاتحادية، وست حالات في الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية  (BKA)وحالات فردية أخرى في صفوف الجمارك وشرطة البرلمان وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وجهاز المخابرات الخارجية(BND) .  

مختارات

قبل 20 عاما توفي أنور شيمشك، أول الضحايا العشرة لخلية "الحركة السرية الاشتراكية القومية"("إن إس أو"). وقلما أُثير عامل العنصرية كدافع ممكن في التغطية الاعلامية لتلك السلسلة من الاغتيالات.

قضية الفتاة المسلمة التي تعرضت للتمييز في أحد محلات السوبرماركت في ألمانيا بسبب حجابها أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. والآن تلقى محاميها رسالة تهديد ترجح الشرطة أنها واردة من اليمين المتطرف.

وكان وزير الداخلية الألماني قد طلب من أفراد هذه القوات البالغ عددها نحو 300 ألف عنصر ملء استمارات لا تكشف عن أسمائهم حول حالات محتملة شملت زملاء لهم أملا بكسر جدار الصمت المهيمن في الشرطة على ما أفادت نقابات وخبراء.

وكانت أرقام أولى نشرتها صحيفة "دي فيلت" في أيلول/ سبتمبر وتشمل الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2017 إلى آذار/ مارس 2020 أن "مجمل هذه الأجهزة قد تضم "أكثر من 350 حالة مشبوهة". ويشكل ذلك منعطفا للحكومة الألمانية التي كانت ترفض في البداية إجراء تحقيق شامل قد يؤثر سلبا على صورة كل عناصر الشرطة. وكانت تفضل اعتماد منهج يتناول كل حالة بمفردها.

وقال زيهوفر في تموز/يوليو "وكالاتنا الأمنية كنز فعلي" نافيا خصوصا أن تكون ممارسات التدقيق بحسب الوجوه معتمدة في صفوفها. إلا أنه غير كلامه كليا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر مؤكدا أن الحكومة "لا تخفي شيئا".

وبات الضغط كبيرا جدا في الأول من تشرين الأول /أكتوبر حتى من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك المحافظين في حكومة أنغيلا ميركل الائتلافية لجلاء الضوء على الحجم الحقيقي لهذه المجموعات.

في سياق متصل، أعلنت إدارة الشرطة في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء وقف شرطي عن العمل بسبب تصريحات يمينية متطرفة. وأوضحت الإدارة أن الرجل لفت الانتباه إليه بمحتويات معادية للدستور في مواقع للدردشة، مشيرة إلى أن هناك إجراء تأديبيا يجري حاليا بحق الشرطي (38 عاما).

 ورفضت الشرطة الإدلاء بالمزيد من التفاصيل بسبب التحقيقات الجارية.  وكان قد تم استبعاد شرطي آخر في دريسدن من الخدمة في أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب تعليقات عنصرية ويمينية متطرفة في موقع دردشة.  

ع.ش/ ص. ش (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 03:29

هل تسلل اليمين المتطرف إلى الشرطة الألمانية؟

مواضيع ذات صلة

Deutschland | Black Lives Matter | Protest gegen Rassismus

خطر اليمين المتطرف.. أصابع الاتهام للشرطة الألمانية 18.09.2020

تهديدات بالقتل ومستودعات أسلحة وكتابات على الجدران بالصليب المعقوف، هل توجد شبكات يمينية متطرفة بين عناصر الشرطة الألمانية؟ الكشف عن مجموعات دردشة على الإنترنت من الشرطة في ولاية شمال الراين وستفاليا أكد هذا الاشتباه.

Deutschland NRW Symbolfoto Polizei Razzia

ألمانيا ـ شبهات تطرف يميني جديدة داخل الشرطة والاستخبارات 01.10.2020

بعد حوالي أسبوعين من شن حملة على رجال شرطة بولاية شمال الراين بشبهة أنشطة يمينية متطرفة عبر الإنترنت، كشفت تقارير إعلامية جديدة عن تورط موظفين بالاستخبارات الداخلية في الولاية، وكذا رجال شرطة في برلين في أنشطة مشابهة.

Deutschland Wirrer Mann wirft Brandsätze in Marbach

ألمانيا.. اعتداءات على كنيسة ومركز شرطة ومبنى سكني 03.10.2020

في بلدة مارباخ الألمانية ألقى رجل مواد حارقة يبدو أنه صنعها بنفسة على مركز للشرطة وكان يصرخ بشعارات معادية للأجانب كما تعرضت كنيسة ومبنى سكني للهجوم وأصيب عدة أشخاص ووقعت خسائر مادية ضخمة للمبنى والكنيسة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  