ألمانيا تعد بتوفير 13 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية مارس

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020) أنه اعتبارا من بدء التطعيم المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري ستكون هناك "زيادة مستمرة في التوريدات اليومية والأسبوعية (للقاحات)".

وتوقعت الوزارة أن يتم توفير ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليون جرعة من اللقاح في كانون الثاني/يناير المقبل، كما توقعت أن يصل هذا العدد إلى ما يتراوح بين 11 إلى 13 مليون جرعة بحلول نهاية آذار/مارس المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن "كل جرعة ستصل إلى ألمانيا سيتم توزيعها على الفور إلى مراكز التطعيم".

من جانبه، طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا الألمانية بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم: "يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاحات وتوزيعها بعد ذلك بشكل أسرع".

وفي سياق متصل، قالت مانويلا شفيزش، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورغ-فوربومرن: "لدي قلق حيال كفاية اللقاحات، وعلينا أن ننجح في الجولة الأولى على الأقل في تأمين حاجة كل دور الرعاية" الصحية والعجزة لها.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021". وقال الوزير: "لدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين (بيونتيك وفالزر وكذلك لقاح موديرنا) اللذين يجري التصريح بهما حاليا".

وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأنها ضمنت أن يكون لديها ما مجموعه 163,3 مليون جرعة من هذين المستحضرين، وهما لقاح شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، ولقاح شركة موديرنا الأمريكية.

وحسابيا، فإن هذه الكمية ستكفي لتطعيم أكثر من 62 مواطنا ألمانيا من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ 83 مليون نسمة، وذلك على اعتبار أن كل شخص يلزمه الحصول على جرعتين من اللقاح.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)