ألمانيا تعتزم استقبال 50 قاصرا من مخيمات اللاجئين في اليونان

تعتزم ألمانيا إيواء 50 قاصرا ممن هم موجودون بدون أهلهم في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، في الأسبوع المقبل. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020)، أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى وعدت بإمكانية إيداعهم لديها في الحجر الوقائي لمدة أسبوعين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يتم توزيعهم على عدة ولايات في أعقاب انتهاء فترة الحجر الصحي. ويشاع أن ألمانيا تعتزم التعاون مع لوكسمبورغ، التي وعدت بإيواء 12 طفلا ومراهقا، في استئجار طيران عارض لهذا الغرض.

وكان وزير الهجرة اليوناني، جيورجوس كوموتساكوس، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن اليونان ولوكسمبورج اتفقتا على نقل 12 من القصر غير المصحوبين بآبائهم إلى لوكسمبورغ، وذلك ضمنخطة لتوزيع اللاجئين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال كوموتساكوس في بيان: "لقد تم الاتفاق على ذلك في محادثة هاتفية مع وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن"، مضيفا "إن ذلك يعد مثالا إيجابيا للدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن رغبتها في استقبال قصر".

وقال أسيلبورن إن عملية النقل يجب أن تحفز الدول الأخرى على استقبال الأطفال. وذكر وزير الخارجية في تصريح لـشبكة التحرير الإعلامي الألمانية: "إذا تمكنا، ونحن دولة صغيرة، من القيام بذلك، فيجب على ألمانيا وفرنسا أيضا القيام بذلك"، مضيفا: "نحن نتحدث عن 10 أطفال لكل نصف مليون نسمة".

ويتواجد الأطفال حاليا في جزيرتي ليسبوس وكيوس اليونانيتين. ومن المقرر أن تتم عملية النقل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. ويشار إلى أن هناك العشرات من المخيمات التي تستضيف نحو 100 ألف مهاجر في اليونان، بعضها مزدحم بصورة تفوق طاقتها الاستيعابية.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)