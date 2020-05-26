ألمانيا تعتزم استقبال المزيد من لاجئي القوارب

تعتزم ألمانيا استقبال لاجئين تم إنقاذهم من البحر من مالطا وإيطاليا مجدداً، وفق ما أكده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الأربعاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2020)، إذ قال في إشارة إلى اللاجئين الذين تم إنقاذهم مؤخراً: "سنستقبل أيضاً في هذه الحالات لاجئين"، مرجعاً توقف عمليات الاستقبال إلى تطورات جائحة كورونا.
وكانت ألمانيا تقدم مساعدات لإيطاليا ومالطا لأجل استقبال اللاجئين على نحو دوري، إلا أنها توقفت عن التعهد باستقبال مزيد من اللاجئين مؤخراً بسبب أزمة جائحة كورونا.
وقال زيهوفر إن الوضع آخذ في الهدوء حالياً، مضيفاً في المقابل أنه لن يستطيع أن يصرح بعدد المهاجرين واللاجئين الذين ستستقبلهم ألمانيا، لأن المحادثات لا تزال جارية.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أول أمس الاثنين أن ثلاث دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف تقبل عدداً من المهاجرين البالغ عددهم 425 تقريباً والذين وصلوا مالطا مطلع الأسبوع، وكان الكثير من الوافدين الجدد عالقين في سفن حجر صحي صغيرة في البحر المتوسط لعدة أسابيع، والبعض منذ 30 نيسان/ أبريل الماضي.
وأعربت البرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ حتى الآن عن استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين، حسبما قال متحدث باسم المفوضية دون تقديم تفاصيل بشأن العدد الذي سوف تستقبله كل دولة.
وجاء الإعلان بعد مناشدات ملحة من جانب حكومة مالطا بعدما تم السماح لمئات المهاجرين بالنزول عن عدد من السفن التي كانت راسية قبالة سواحل الدولة الجزيرة في وقت متأخر من يوم السبت. وأعلنت مالطا سابقاً أنه لم يعد بمقدورها استقبال المزيد من المهاجرين خلال جائحة فيروس كورونا، ما تسبب بغرق قارب ومصرع خمسة ركاب على الأقل.
إ.ع/ ع.غ (د ب أ)
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
اليمن
يعيش في اليمن حوالي 3.6 مليون نازح، فضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مؤسسات الرعاية الصحية وشبكة الصرف بسبب ما تشهده البلاد من صراعات مسلحة، ما يجعل هؤلاء أكثر ضعفا في مواجهة فيروس كورونا. وبعد تدريب من منظمة اليونيسيف يعمل متطوعون على التوعية في سبل الحد من انتشار الفيروس في اليمن.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
سوريا
تواجه سوريا وضعاً مماثلاً لما تعاني منه اليمن حيث تدخل في السنة العاشرة من حرب مدمرة خلفت ملايين يعيشون في مخيمات للاجئين، كمخيم أكرابات بالقرب من الحدود مع تركيا. ويقوم العاملون في منظمة الأمم المتحدة بزيارة المخيمات لشرح مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للاجئين.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الأردن
هذه هي كفا، فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، أثناء عودتها لأسرتها في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن، حاملة مياه نظيفة حصلت عليها من محطة عامة للمياه. أما بالنسبة للصابون، فتقوم حاليا بعض النساء في مخيمات اللاجئين بتصنيعه يدويا باستخدام مواد طبيعية وتوزيعه دون مقابل على الأسر المحتاجة.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الفلبين
وفي الفلبين على الجميع مواجهة الآثار طويلة المدى للكوارث الطبيعة، فالمنطقة مازالت تعاني منذ سنوات مما خلفه إعصار هايان من دمار. وتحولت دورات المياه العامة، كتلك الموجودة بمركز إيواء في مدينة تاكلوبان، إلى أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من ضرورة النظافة والتعقيم.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
زامبيا
لا يستطيع البعض لأسابيع متتالية الوصول لمياه نظيفة صالحة للشرب في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مثل وادي ”غويمبي“ الذي يعاني من الجفاف بشدة على مدار العامين السابقين. وتدعم منظمة اليونيسيف حاليا عمليات إعادة تأهيل وحفر ستين بئرا لدفع الجميع إلى غسل اليدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمخاطر الأخرى.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
كينيا
وفي كينيا، تم تركيب محطات مياه جديدة في العديد من الأماكن العامة لتوفير سبل الوصول إلى مياه نظيفة. ويتبع الجميع التعليمات الخاصة بطريقة غسل اليدين جيدا، كهذا الطفل في منطقة كيبيرا في العاصمة نيروبي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الهند
لا يقتصر العمل في دول تعاني الضعف في مواجهة كورونا على توفير المياه والصابون، إذ اتجه البعض فيها نحو صناعة أقنعة للوجه في المنزل. ويمكن لصناعة الأقنعة أن تكون مصدرا للمال، خاصة للنساء في الريف. تقوم هذه السيدة بصناعة الأقنعة في أحد المراكز التابعة لجمعية غونج التي لا تهدف للربح وتنشط في عدة ولايات هندية. وتعمل الجمعية على تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات الإنسانية والعون أثناء الكوارث.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
بنغلاديش
يحرص العديد من أصحاب الإعاقات الجسمانية على التطوع للمساعدة في توزيع المواد المطهرة عبر مدينة داكا في بنجلاديش. ويشارك الشاب رومان حسين في عملية التوزيع والتوعية بأهمية غسل اليدين باستمرار.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
غواتيمالا
بالإضافة إلى أزمة نقص الغذاء التي تعاني منها غواتيمالا بسبب الجفاف، توجد حاجة كبرى للحد من التأثيرات التي يمكن أن يخلفها فيروس كورونا هناك. ينتظر السكان المحليون يوميا للحصول على الطعام وعلى أدوات للتنظيف ومعلومات وتوصيات باللغات المحلية حول ضرورة وطرق الحد من انتشار فيروس كورونا. دينا البسنلي