 ألمانيا تعارض دعم أوكرانيا بذخائر عنقودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2023

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ألمانيا تعارض دعم أوكرانيا بذخائر عنقودية

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية معارضتها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بالرغم من تصريحات أمريكية تفيد بعزم واشنطن السماح بذلك. يشار إلى أن هنالك اتفاقية دولية لمنع انتشار هذه الأسلحة بيد أن أمريكا ليست عضوا فيها.

وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك

أكدت بيربوك أنها تعارض ارسال أية ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة (السابع من تموز/ يوليو 2023) إن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من قول مسؤولين أمريكيين إن واشنطن تعتزمتزويد كييف بالأسلحةالتي تلقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين.

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وتعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة، وقالت بيربوك إن ألمانيا تعارض ذلك أيضا بصفتها من بين 111 دولة عضو في اتفاقية الذخائر العنقودية. والولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدة.

ولدى سؤالها عما قاله مسؤولون أمريكيون، قالت بيربوك للصحفيين في مؤتمر للمناخ في فيينا "تابعت التقارير الإعلامية. بالنسبة لنا كدولة طرف في اتفاقية أوسلو، الاتفاقية تنطبق في هذه الحالة" في إشارة لاتفاقية الذخائر العنقودية التي أتيحت للتوقيع عليها في العاصمة النرويجية في عام 2008. وتحظر الاتفاقية استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية.

وقال البيت الأبيض إن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا "يجري بحثه فعليا" لكن ليس هناك ما يمكن إعلانه في هذا الشأن. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي بعد أيام في ليتوانيا ومن المتوقع أن يهيمن ملف الحرب في أوكرانيا على مناقشاتها.

وناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من روسيا وأوكرانيا التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية، وحثت الولايات المتحدة على عدم تقديمها وقالت: إن قوات الدولتين استخدمتها بالفعل مما أسفر عن مقتل مدنيين أوكرانيين.

وتطلق الذخائر العنقودية عادة عددا كبيرا من القنابل الصغيرة التي تتسبب في قتل عشوائي في مساحة واسعة مما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا لسنوات بعد انتهاء الصراع.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز)

انتشار الذخائر العنقودية في سوريا

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