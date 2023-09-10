 ألمانيا تطيح بصربيا وتتوج للمرة الأولى بكأس العالم لكرة السلة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.09.2023

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رياضة

ألمانيا تطيح بصربيا وتتوج للمرة الأولى بكأس العالم لكرة السلة

دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا في المباراة النهائية في العاصمة الفيليبينية مانيلا. وفازت ألمانيا في جميع مبارياتها التي خاضتها في البطولة.

توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه.

توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه.

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 83/77 على منتخب صربيا اليوم الأحد (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023)، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

مختارات

لقي خمسة أشخاص بينهم أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، حتفهم في حادث تحطم طائرة قرب مدينة لوس أنجلوس.

عشرون عاما سطر فيها نجم كوبي براينت في مسيرة حافلة مع فريق لوس أنجليز ليكرز لكرة السلة، فتحت له أبواب النجومية العالمية. خبر وفاته تسبب في صدمة كبيرة للجميع.

واصل المنتخب الألماني تألقه في مونديال السلة، وتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، بفوزه الثمين على نظيره الأمريكي في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا بالفلبين واليابان وإندونيسيا.

واتسمت المباراة، التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالإثارة على مدار فتراتها الأربعة، حيث تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى بنتيجة 26/23، قبل أن يستعيد المنتخب الألماني اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلا 47/47.

واستغل المنتخب الألماني تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه بنتيجة 69/57. وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة، حيث قلص منتخب صربيا الفارق إلى 3 نقاط، لتصبح النتيجة 78/75 لألمانيا قبل دقيقة و21 ثانية على النهاية.

بيد أنّ المنتخب الألماني حافظ على تقدمه، لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكان المنتخب الألماني صعد للمباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه 113/111 على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة.

في المقابل، صعد المنتخب الصربي، الذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال عقب انهيار يوغوسلافيا، بعدما اجتاز عقبة المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه بنتيجة 95/86.

ويذكر أن منتخب كندا نال الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما حصل على المركز الثالث عقب فوزه المثير 127/118 على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق اليوم.

وجاء تتويج المنتخب الألماني باللقب عن جدارة، بعدما فاز في جميع مبارياته الثمانية التي خاضها بالنسخة الحالية للمونديال، ليحصل على كأس العالم بالعلامة الكاملة.

وكان أبرز انتصار للمنتخب الألماني قبل فوزه بمونديال السلة هو الفوز بلقب أوروبا عام 1993، لكنه تمكن من تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخه اليوم. وكان أفضل مركز حققه المنتخب الألماني في كأس العالم هو الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة المسابقة عام 2002 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وحرم المنتخب الألماني نظيره الصربي من التتويج بلقبه الأول في المونديال، عقب انفصاله عن دولة يوغوسلافيا، حيث كان هذا هو النهائي الثاني الذي يخوضه منتخب صربيا، بعد نسخة مونديال 2014 بإسبانيا، والتي خسرها بنتيجة 129/92 أمام منتخب الولايات المتحدة.

وكان سفيتسيلاف بيسيتش (74 عاما) المدير الفني لمنتخب صربيا، يأمل في التتويج مجددا باللقب العالمي بعد 21 عاما من تتويجه بلقب النسخة الرابعة عشرة من المونديال، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، وذلك مع منتخب يوغوسلافيا السابقة. كما توج بيسيتش مع المنتخب اليوغوسلافي بلقب أوروبا في 2001 علما بأنه توج باللقب الأوروبي أيضا في 1993 كمدرب للمنتخب الألماني.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Beste Korbjäger der NBA Hakeem Olajuwon

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز العاشر: حكيم أولاجوون (26946 هدفا)

    بدأ حكيم بلعب كرة القدم في طفولته في بلده الأم نيجيريا وكان يشغل موقع حارس المرمى، ولكنه قرر في سن 15 أن يلعب كرة السلة. وحصل حكيم على منحة لدراسة الرياضة في الولايات المتحدة ونجح فيما بعد ليلعب في دوري "الرابطة الأمريكية لكرة السلة" ومن ثم يصبح أحد نجومه الكبار. فاز حكيم الذي يبلغ طوله 2.13 مترا مرتين بلقب البطولة مع فريقه هوستون روكيتس.

  • Beste Korbjäger der NBA Elvin Hayes

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز التاسع: ألفين هايس (27313 هدفا)

    كان ألفين أحد أفضل لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي في سبعينات القرن الماضي. وشغل موقع الوسط واشتهر بتسديداته للكرة بعد الالتفات مباشرة. حاز مرة واحدة على لقب البطولة مع فريقه واشنطن بوليت ولعب 1303 مباراة وأتم 50 ألف دقيقة لعب تماما.

  • Basketball USA Moses Malone

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الثامن: موسيس مالون (27409 أهداف)

    كان موسيس أول لاعب يستطيع دخول دوري "NBA" بعد تخرجه من الدراسة من الثانوية العامة، وكان ذلك في سنة 1974. ولعب موسيس مع فريق فيلاديفيا في سبعينات القرن الماضي واحتفى معه بلقب الدوري سنة 1983. لعب موسيس 21 عاما في الدوري ولتسعة فرق وتوفي سنة 2015 بعمر 60 عاما.

  • Beste Korbjäger der NBA Shaquille O'Neal

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز السابع: شاكل أونيل (28596 هدفا)

    ولد شاكيل عام 1972 ويبلغ طوله 2.16 مترا، ولعب في دوري المحترفين من 1992 إلى 2011 ، حصل على لقب الرابطة الوطنية لكرة السلة ثلاث مرات في الأعوام 2000 و2001 و2002 ، حصل على المركز الأول في بطولة العالم لكرة السلة سنة 1994، وشارك في الألعاب الاولمبية في أتلانتا سنة 1996 وحصل أيضا على المركز الأول .

  • Phoenix Suns - Dallas Mavericks, NBA Dirk Nowitzki

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز السادس: ديرك نوفيتسكي (29415 هدفا)

    نجح اللاعب الألماني ديرك نوفيتسكي في اقتحام دوري الكبار في كرة السلة، الذي غالبا ما ينجح فيه اللاعبون الأمريكيون وخاصة من الأصول الأفريقية. وتمكن ديرك من قيادة فريقه دالاس مافيريكس في سنة 2011 للحصول على اللقب. وتخطى كأول لاعب أوروبي حاجز الـ20 ألف هدف في الدوري الأمريكي ويطمح في تخطي حاجز الـ 30 ألف قريبا.

  • Beste Korbjäger der NBA Wilt Chamberlain

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الخامس: ويلت تشامبرلين (31419 هدفا)

    ولد ويلت تشامبرلين في عام 1936 وتوفي في 1999. لعب في الرابطة الوطنية لكرة السلة وكانت بدايته في عام 1958. يعتبر من أفضل المسجلين في المباراة الواحدة حيث سجل 100 نقطة في مباراة أمام نيويورك نيكس في عام 1962. فاز بدوري المحترفين مرتين في عام 1967 وعام 1972.

  • Michael Jordan 1992 Chicago Bulls vs Miami Heat

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الرابع: مايكل جوردن (32292 هدفا)

    ولد في عام 1963 ويعد من أشهر وأفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، وكان له الفضل في تفوق منتخب أمريكا لكرة السلة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. كان معدل تسجيله في الموسم 30.12 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل تسجيل في تاريخ الدوري الأمريكي. فاز جوردن ببطولة الدوري ست مرات، وحصل على لقب الهداف عشر مرات واحتفظ إلى النهاية بقميص يحمل رقم 23 الذي حمله وهو في الثانوية العامة.

  • USA Basketball NBA Los Angeles Lakers Kobe Bryant

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الثالث: كوبي براينت (33521 هدفا)

    قاد كوبي براينت فريق لوس أنجلوس ليكرز للحصول على لقب الدوري خمس مرات، ومازال يحتفظ بأسلوب لعبه رغم بلوغه سن السابعة الثلاثين. بدأ اللعب في الدوري الأمريكي سنة 1996 وحصل على المركز الأول ضمن فريق الألعاب الاولمبية في بكين سنة 2008 وفاز بالميدالية الذهبية. وسيكون هذا الموسم الأخير لبراينت بعد قراره الاعتزال بسبب مشاكل في ظهره.

  • Beste Korbjäger der NBA Karl Malone

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الثاني: كارل مالون (36928 هدفا)

    كان يطلق على مالون تسمية "مايل مان" ولعب 18 موسما لفريق أوتا وموسما واحدا للوس أنجلوس ليكرز ولكنه لم يفز بلقب الدوري إطلاقا. وفاز سنة 1992 بالميدالية الذهبية ببطولة الألعاب الأولمبية. وكرم مالون وزميله جون ستوكتون الذي كان يرسل له الكرات باستمرار بوضع نصب برونزي لهما قرب ملعب مدينة سالت ليك.

  • Beste Korbjäger der NBA Kareem Abdul Jabbar

    عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي

    المركز الأول: كريم عبد الجبار (38387 هدفا)

    يعد عبد الجبار من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة ولقب بأفضل لاعب سلة في دوري الجامعات في عام 1967 و1969 واختير في فريق كل النجوم تسعة عشر مرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي ست مرات. ولعب 1969 ولغاية 1989 لصالح ميلوايك ولوس أنجلوس ليكرز. اسلم اللاعب سنة 1971 وغير اسمه من فريديناند لويس ألكيندور إلى كريم عبد الجبار، وله عدة مشاركات سينمائية أبرزها فيلم لعبة الموت في سنة 1978 .

    الكاتب: أندرياس ستين-تسيمونس / زمن البدري


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