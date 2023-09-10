ألمانيا تطيح بصربيا وتتوج للمرة الأولى بكأس العالم لكرة السلة

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 83/77 على منتخب صربيا اليوم الأحد (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023)، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

واتسمت المباراة، التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالإثارة على مدار فتراتها الأربعة، حيث تقدم المنتخب الصربي في الفترة الأولى بنتيجة 26/23، قبل أن يستعيد المنتخب الألماني اتزانه، وينهي الفترة الثانية متعادلا 47/47.

واستغل المنتخب الألماني تراجع مستوى لاعبي المنتخب الصربي خلال الفترة الثالثة، التي أنهاها منتخب (الماكينات) لصالحه بنتيجة 69/57. وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الرابعة، حيث قلص منتخب صربيا الفارق إلى 3 نقاط، لتصبح النتيجة 78/75 لألمانيا قبل دقيقة و21 ثانية على النهاية.

بيد أنّ المنتخب الألماني حافظ على تقدمه، لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكان المنتخب الألماني صعد للمباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه 113/111 على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي أول أمس الجمعة.

في المقابل، صعد المنتخب الصربي، الذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال عقب انهيار يوغوسلافيا، بعدما اجتاز عقبة المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي، عقب فوزه عليه بنتيجة 95/86.

ويذكر أن منتخب كندا نال الميدالية البرونزية في البطولة، بعدما حصل على المركز الثالث عقب فوزه المثير 127/118 على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق اليوم.

وجاء تتويج المنتخب الألماني باللقب عن جدارة، بعدما فاز في جميع مبارياته الثمانية التي خاضها بالنسخة الحالية للمونديال، ليحصل على كأس العالم بالعلامة الكاملة.

وكان أبرز انتصار للمنتخب الألماني قبل فوزه بمونديال السلة هو الفوز بلقب أوروبا عام 1993، لكنه تمكن من تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخه اليوم. وكان أفضل مركز حققه المنتخب الألماني في كأس العالم هو الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة المسابقة عام 2002 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وحرم المنتخب الألماني نظيره الصربي من التتويج بلقبه الأول في المونديال، عقب انفصاله عن دولة يوغوسلافيا، حيث كان هذا هو النهائي الثاني الذي يخوضه منتخب صربيا، بعد نسخة مونديال 2014 بإسبانيا، والتي خسرها بنتيجة 129/92 أمام منتخب الولايات المتحدة.

وكان سفيتسيلاف بيسيتش (74 عاما) المدير الفني لمنتخب صربيا، يأمل في التتويج مجددا باللقب العالمي بعد 21 عاما من تتويجه بلقب النسخة الرابعة عشرة من المونديال، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، وذلك مع منتخب يوغوسلافيا السابقة. كما توج بيسيتش مع المنتخب اليوغوسلافي بلقب أوروبا في 2001 علما بأنه توج باللقب الأوروبي أيضا في 1993 كمدرب للمنتخب الألماني.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)