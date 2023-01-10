ألمانيا تطلق برنامج منح دراسية للمرأة الأفغانية

تعتزم ألمانيا تقديم منح دراسية لدعم آلاف الأفغانيات اللاتي فررن من أفغانستان.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (دي إيه إيه دي)، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2023)، أن البرنامج مخصص لحوالي 5000 فرد من الشباب الذين فروا من قمع طالبان إلى البلدان المجاورة مثل بنغلاديش أو قيرغزستان أو باكستان.

وجاء في البيان: "المجموعة المستهدفة هي بالأساس النساء الأفغانيات، اللواتي تم منعهن من الدراسة في وطنهن منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وتدعم وزارة التنمية البرنامج بحوالي سبعة ملايين يورو.

وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه: "سياسة طالبان لا تزدري النساء فحسب، بل إنها تسمم أيضاً تطور البلاد، لأن من يحرم نصف السكان من فرص التعليم، يسرق من الدولة إمكاناتها المستقبلية".

وأضافت الوزيرة أن الدعم المستهدف للنساء الأفغانيات من شأنه أن يساعد في تدريب عمالة ماهرة يمكنها النهوض بالتعليم والتنمية في ظل ظروف متغيرة في أفغانستان.

ع.ح./ح.ز.( د ب أ)