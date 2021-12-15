ألمانيا تطرد دبلوماسيّين روسيّين وموسكو تصف القرار بـ"العدواني"

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل معارض شيشاني بامر من موسكو بحسب القضاء.

وأضافت بيربوك في برلين قائلة: "لقد أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشاييف) بان اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أعلنا شخصين غير مرغوب فيهما" مؤكدة ان هذه الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار في برلين في آب/اغسطس 2019 شكلت "مساسا خطيرا بسيادة الدولة" الألمانية.

وجاء كلام الوزيرة بعد أن ذكرت محكمة ألمانية في وقت سابق اليوم أن موسكو أمرت بقتل معارض شيشاني في برلين عام 2019.ورأت محكمة برلين التي تحاكمه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أن الرجل المعروف باسم فاديم كراسيكوف مدان بقتله بالرصاص جورجيا من الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في 23 آب/أغسطس 2019. كما حرمه القضاة من إمكانية طلب الإفراج المشروط بعد 15 عامًا.

وكان الجورجي تورنيك كافتاراشفيلي (40 عاما) قُتِل بثلاث رصاصات في وضح النهار في قلب العاصمة الألمانية، في قضية سممت العلاقات المتوترة أصلا بين ألمانيا وروسيا. ونفت روسيا باستمرار أي تورط لها لكن القضاء الألماني اتهم بشكل واضح السلطات الروسية.

رد روسي سريع

وجاء الرد الروسي سريعا إذ قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو سترد على ألمانيا التي طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس. وفي بيان عبر تطبيق تيليغرام للتراسل، قالت زاخاروفا إن تحرك ألمانيا "عدواني" وإن موسكو ستصدر بيانا آخر قريبا.

وحكم القضاء الألماني في وقت سابق اليوم الأربعاء في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل معارض شيشاني مؤكدا أنه تحرك بأمر من السلطات الروسية لارتكاب الجريمة، في أوج توتر دبلوماسي بين ألمانيا وروسيا.ومن جهته ندد السفير الروسي في ألمانيا الأربعاء بهذا الحكم معتبرا إياه "مسيسا". وقال سيرغي نيتشاييف في بيان نشر على موقع السفارة الروسية في ألمانيا "نعتبر أن هذا الحكم ليس موضوعيا، إنه قرار سياسي يسيء بشكل خطير إلى العلاقات الروسية-الالمانية الصعبة بالفعل".

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)