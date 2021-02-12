ألمانيا تطالب فرونتكس بإيضاحات حول عمليات صد اللاجئين

قامت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الخميس (28 تموز/يوليو 2022) بزيارة لمكتب وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في بيريوس في اليونان، وطالبت خلال الزيارة بإيضاحات حول حالات الإعادة التي تمت بشكل منهجي لطالبي حماية. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، إنه تم العلم حاليا أنه كانت هناك عدة حالات حدث فيها ما يُطْلَق عليه صد اللاجئين.

وطالبت الوزيرة الألمانية بأن يسري العمل بالقيم الأوروبية حتى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقالت إن هذه الحدود يجب أن يكون لها أبواب أيضا وتابعت محذرة: "إذا غضضنا الطرف، فإن قيمنا في البحر المتوسط ستنهار، فالمسألة تتعلق هنا في الغالب بالأشخاص الأضعف".

يذكر أن حالات الإعادة الجماعية لطالبي الحماية من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يطلق عليها الصد، تعد غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.

في الوقت نفسه، أعربت بيربوك عن تأييدها لتنظيم الإنقاذ البحري مرة أخرى على المستوى الأوروبي، وقالت إن هذا الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها لكنها اعتبرت أن من غير الممكن للمنظمات المدنية أن تقوم بهذه المهمة "فالمساعدة في حالات الطوارئ هي واجب الدول وهذا الأمر ينطبق أيضا على الإنقاذ البحري".

ويتهم تقرير ظل سرا لعدة أشهر قبل أن تكشفه عنه مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الاتحاد الأوروبي وكالة فرونتكس بتعمد غض الطرف عن صد خفر السواحل اليوناني اللاجئين.

ويوثق التقرير الواقع في 129 صفحة "كيف شاركت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس في المكائد غير القانونية لخفر السواحل اليوناني"، كما كتبت "دير شبيغل". وحسب المجلة علمت فرونتكس في وقت مبكر عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليونان وغطتها.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)