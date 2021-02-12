ألمانيا تطالب فرونتكس بإيضاحات حول عمليات صد اللاجئين

قامت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الخميس (28 تموز/يوليو 2022) بزيارة لمكتب وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في بيريوس في اليونان، وطالبت خلال الزيارة بإيضاحات حول حالات الإعادة التي تمت بشكل منهجي لطالبي حماية. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، إنه تم العلم حاليا أنه كانت هناك عدة حالات حدث فيها ما يُطْلَق عليه صد اللاجئين.
وطالبت الوزيرة الألمانية بأن يسري العمل بالقيم الأوروبية حتى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقالت إن هذه الحدود يجب أن يكون لها أبواب أيضا وتابعت محذرة: "إذا غضضنا الطرف، فإن قيمنا في البحر المتوسط ستنهار، فالمسألة تتعلق هنا في الغالب بالأشخاص الأضعف".
يذكر أن حالات الإعادة الجماعية لطالبي الحماية من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يطلق عليها الصد، تعد غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.
في الوقت نفسه، أعربت بيربوك عن تأييدها لتنظيم الإنقاذ البحري مرة أخرى على المستوى الأوروبي، وقالت إن هذا الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها لكنها اعتبرت أن من غير الممكن للمنظمات المدنية أن تقوم بهذه المهمة "فالمساعدة في حالات الطوارئ هي واجب الدول وهذا الأمر ينطبق أيضا على الإنقاذ البحري".
ويتهم تقرير ظل سرا لعدة أشهر قبل أن تكشفه عنه مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الاتحاد الأوروبي وكالة فرونتكس بتعمد غض الطرف عن صد خفر السواحل اليوناني اللاجئين.
ويوثق التقرير الواقع في 129 صفحة "كيف شاركت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس في المكائد غير القانونية لخفر السواحل اليوناني"، كما كتبت "دير شبيغل". وحسب المجلة علمت فرونتكس في وقت مبكر عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليونان وغطتها.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو