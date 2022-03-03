ألمانيا تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بضرورة إجراء تحقيق سريع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت إن روسيا قامت بها خلال الحرب بأوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس (الثالث من مارس/آذار 2022) في رسالة فيديو مسجلة مسبقاً خلال انعقاد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "يجب المقاضاة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وتابعت الوزيرة الألمانية: "إننا بحاجة فورية للجنة تحقيق بشأن أوكرانيا من أجل فحص كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها روسيا منذ بداية الاعتداء العسكري".

وقالت بيربوك إنه يجب اتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بموضوع المسائلة القانونية، ودعت لتوسيع الآليات في هذا النطاق لتشمل أيضاً بيلاروسيا وجنوب السودان وسوريا وميانمار.

وأكدت بيربوك أن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو أيضاً هجوم على ميثاق الأمم المتحدة، وقالت إن الأمر يتعلق بـ "أخطر انتهاكات حقوق الإنسان: الحق في الحياة وحق الشعب الأوكراني في تحديد مصيره بنفسه".

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وأضافت الوزيرة الألمانية أنه يجب أن تكون حقوق الإنسان في مركز الإجراء السياسي الذي سيتم اتخاذه أيضاً؛ نظراً لأنها تتعرض لضغط على مستوى العالم، وقالت: "عدوان روسيا يؤكد كل ذلك بشكل واضح. يتعين علينا التصدي لهذا الهجوم".

وحذرت بيربوك من أن "وجودنا سيكون مهدداً"، إذا تم تجاهل حقوق الإنسان، وأشارت بتصريحاتها إلى الأشخاص في أوكرانيا وكذلك إلى نشطاء منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة "ميموريال" الحقوقية الروسية وكذلك إلى "رجال شجعان مثل أليكسي نافالني الذين يتم السعي لإسكات أصواتهم".

وأشارت الوزيرة الألمانية أيضاً إلى متظاهرات ومتظاهرين يسيرون في الشوارع في روسيا ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وكذلك إلى "جميع الأشخاص حول العالم الذين يعانون من التمييز بسبب قناعاتهم". ودعت بيربوك إلى الإنصات إلى خبرات النساء، وأوضحت "أنهن الطرف المعرض للتهديد بأقصى قوة خلال النزاعات والأزمات".

وأعلنت الوزيرة الألمانية أن بلادها تعتزم البقاء عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاثة أعوام أخرى، وأكدت أن الحكومة الاتحادية على قناعة بـ "أنه يتعين علينا جميعاً وضع حقوق الإنسان في محور تصرفنا، لأجل الأمهات والآباء والأطفال في أوكرانيا، لأجل جميع الأشخاص الذين عرفوا المعاناة. يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".

وفي سياق متصل أطلق المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحقيقا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

عقب الغزو الروسي للبلاد. ودعا اليوم الخميس الأفراد الموجودين حاليا في منطقة الحرب بالإبلاغ عن الجرائم المحتملة للمحكمة الواقعة في لاهاي.

ويعتزم المدعي العام حاليا التواصل مع كل الأطراف الضالعة في الصراع، كما دعا أيضا كل الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وأعلن خان عن قراره بفتح تحقيقات مساء أمس الأربعاء. وقال في بيان "لا يمتلك أي فرد في الوضع الأوكراني رخصة لارتكاب جرائم في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".



وأضاف خان أن التحقيق بدأ بعد إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وجورجيا. ينظر الادعاء حاليا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الأوكرانية منذ تشرين الثان/نوفمبر 2013. وهذا يشمل القمع الدموي للتظاهرات المؤيدة لأوروبا في 2014-2013، فضلا عن احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 والقتال في شرق أوكرانيا من حينها وكذلك جرائم محتملة منذ غزو روسيا الذي بدأ الأسبوع الماضي.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)